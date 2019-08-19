“Burada Okur Yazar...” İçinde bulunduğu anı yaşar. Önüne çıkan her şeyi yansıtır. Kısacası, kentin aynası gibidir. “Ayna ayna, söyle bana...” sihirli sözcükleri ile çalışır.
Bir üvey annenin de eline geçse...
Eğri oturur, doğru konuşur.
*
Misal.
Kentin misafir odasına yani Ankara Kalesi’ne çevirelim aynayı.
*
İlk görüntü, Kurban Bayramı’nın ikinci gününden.
Aynayı tutan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan.
Manzara izlemek isterken, göze takılan çöp yığınlarına dikkat çekmiş.
Ve...
Kentin siyasi figürlerinden biri olarak değil; kentine duyarlı, bu köşenin takipçisi biri olarak demiş ki:
KENTE KARŞI MERHAMETLİ OLMALIYIZ
“Vatandaş olarak da bu kente karşı daha merhametli olmalıyız. Maalesef bazen şehre olan aidiyetimiz sadece ikametgâh adresi ile sınırlı kalıyor. Hâlbuki, sahip çıkmamız ve sonraki nesillere aktarmamız gereken Ankara Kalesi gibi bir hazinemiz var. Ankara Kalesi’nin bu hali yüreğimizi yaralıyor.”
*
“Acaba bayram sonrası durum ne” diye merak ettim.
Bu dafa Ankara Kalesi’ne, stajyerlerimizden Cansu Timur ayna tuttu.
Yani, bu ikinci görüntü, önceki günden.
Çatıdaki plastik(pet) şişeler, yiyecek atıkları ve poşetler gibi bir yığın çöp temizlenmiş.
“Ayna ayna, söyle bana...” der demez, bu defa şöyle bir ses:
“Her şey, bir çöple başlar. O ilk çöpü atan sen olma.”
BİR TURİSTİN ANKARA İZLENİMLERİ
Okurumuz Ali Altan, yurt dışından gelen bir misafirini Ankara’da gezdirmiş.
Misafir, Anıtkabir ve Ankara Kalesi’ne hayran kalmış.
Ama.
Şunlara da çok şaşırmış:
* Sabah güne seyyar satıcının havalı korna sesiyle başlamak. (Alarm veriliyor sanmış...)
* Sokak ortasında otomobil yıkayanların yol boyu akıttıkları pis suyla paçalarının ıslanması.
* Kafasını kaldırıp gökyüzüne bakmak isterken, balkonlarda asılı olan iç çamaşırlarıyla karşılaşmak.
Misafir, en son şunu sormuş:
“Tüm bunları denetleyecek bir kurum yok mu?”
Okurumuz Ali Altan, “Cevap veremedim” diyor.
Belki bu iletiden sonra, biri(leri) cevap verir.
DİYOR Kİ
MOTOSİKLETLİLERİN KALDIRIMDA NE İŞİ VAR!
Okurumuz Mehmet Ak ve yurt dışından gelen misafirleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü İran Caddesi’nde (Seğmenler Parkı boyunca uzanan kaldırımda) yürüyüşe çıkmışlar.
Mehmek Ak, diyor ki:
BİN PİŞMAN OLDUK
“Kaldırımda hız yaparak bir aşağı bir yukarı gidip gelen saygısız motosikletli gençler tarafından tedirgin edildik ve mecburen yürüyüşü yarıda kesmek zorunda kaldık. Bin pişman olduk.”
OKURDAN NOT:
Denetimler artırmalı, bu kendini bilmezlere meydan boş bırakılmamalı.
SORUYORUM
MADEM SU YETERSİZ ABONELİKLER NEDEN VERİLDİ?
Okurumuz Nurettin Topaloğlu, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi’nde “şebeke suyu” sorunu yaşadıklarını söylüyor.
Son Başak Sitesi’ndeki evine tam anlamıyla yerleşememesine neden olan sıkıntıyı okurumuz şöyle aktarıyor:
BORULARDA ÇATLAK VAR
“İncek bölgesinde, ASKİ’ye ait su depoları yetersiz. Ayrıca, iletim borularındaki çatlaklardan dolayı bir türlü randımanlı su alamıyoruz. İki günde bir kısıtlı olarak su veriliyor.
ŞİMDİ SORUYORUM: Madem su yetersiz, o halde yüksek katlı binalar niçin dikildi ve su abonelikleri neden verildi?
ASKİ VE CİMER’E ŞİKAYET
Yaşadığımız mağduriyetle ilgili ASKİ’ye ve CİMER’e defalarca şikâyette bulundum. Bölgede su kullanımının yoğun olduğu belirtilerek, ‘Su depoları yetersiz’ yanıtı aldım.
ŞİMDİ SORUYORUM: Madem su depoları yetersiz, o halde bu binalara niçin ve nasıl iskan verildi?
ASKİ’NİN GİDERİNDEN PİS KOKU YÜKSELİYOR
Okurumuz Emre Akkuş’un şikâyetinin adresi, Ulus-Bentderesi.
Tabakhane Cami önündeki ekmek ve meşrubat büfesi esnafı adına şikâyetini ileten okurumuz, ASKİ’ye sesleniyor:
* “Dolmuş durağı girişinde ASKİ’nin su gider kanalı var. Gün içinde öyle bir koku yayılıyor ki, insanlar bu pis kokudan rahatsız oluyor.”
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattını aradık, ancak bir sonuç alamadı. ASKİ’nin görevini yapmasını bekliyoruz.”
BİLKENT YOLU DERT DOLU
Okurumuz Vedat Arslan, yeni Bilkent Yolu’nun üç yıldır tamamlanamadığını kaydetmiş.
Yollardaki aydınlatma sorununa ve çukurlara dikkat çeken okurumuz, şöyle devam etmiş:
“Ankara Şehir Hastanesi’nin güzergâhında kalan bu bölgede ikâmet eden insanlar, üç yıldır çile çekiyor. Yol yapımının, okular açılmadan tamamlanmasını istiyoruz.”
KISA... KISA...
* “Seğmenler Parkı’nda, seyyar satıcılar çok yüksek sesle geziyor. Defalarca uyarıldıkları halda bir şey değişmedi. ANFA görevlilerine yapılan şikâyetler de maalesef sonuç vermedi.”
Selahattin YARAR
* Gölbaşı’nda, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’nin kontenjanı anormal derecede artırıldı. Okul, sabahçı ve öğrenci olmak üzere ikili öğretime geçirildi. Veliler olarak acil çözüm bekliyoruz.”
O. ARSLAN
SÖZ YETKİLİDE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ‘METRO İSTASYONLARINDA ÇÖP KUTULARI’ AÇIKLAMASI
Tarih, 29 Temmuz 2019.
Okurumuz Kadir Kaan, bu köşeden dedi ki:
“Ankara’nın tüm metro istasyonlarında çöp kutuları yetersiz.”
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, bu konuyla ilgili açıklama geldi.
Demişler ki:
“Ankara’daki terör odaklı patlamalardan sonra metro istasyonlarında çöp
kutuları Ankara Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
toplatılmış ve yasaklanmıştır. Bu konuya duyarlı ve hassas yolcularımız, istasyon dışında bulunan çöp konteynerlerini kullanmaktadırlar.”
O ilk çöpü atan sen olma
“Burada Okur Yazar...” İçinde bulunduğu anı yaşar. Önüne çıkan her şeyi yansıtır. Kısacası, kentin aynası gibidir. “Ayna ayna, söyle bana...” sihirli sözcükleri ile çalışır.
Bir üvey annenin de eline geçse...
Eğri oturur, doğru konuşur.
*
Misal.
Kentin misafir odasına yani Ankara Kalesi’ne çevirelim aynayı.
*
İlk görüntü, Kurban Bayramı’nın ikinci gününden.
Aynayı tutan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan.
Manzara izlemek isterken, göze takılan çöp yığınlarına dikkat çekmiş.
Ve...
Kentin siyasi figürlerinden biri olarak değil; kentine duyarlı, bu köşenin takipçisi biri olarak demiş ki:
KENTE KARŞI MERHAMETLİ OLMALIYIZ
“Vatandaş olarak da bu kente karşı daha merhametli olmalıyız. Maalesef bazen şehre olan aidiyetimiz sadece ikametgâh adresi ile sınırlı kalıyor. Hâlbuki, sahip çıkmamız ve sonraki nesillere aktarmamız gereken Ankara Kalesi gibi bir hazinemiz var. Ankara Kalesi’nin bu hali yüreğimizi yaralıyor.”
*
“Acaba bayram sonrası durum ne” diye merak ettim.
Bu dafa Ankara Kalesi’ne, stajyerlerimizden Cansu Timur ayna tuttu.
Yani, bu ikinci görüntü, önceki günden.
Çatıdaki plastik(pet) şişeler, yiyecek atıkları ve poşetler gibi bir yığın çöp temizlenmiş.
“Ayna ayna, söyle bana...” der demez, bu defa şöyle bir ses:
“Her şey, bir çöple başlar. O ilk çöpü atan sen olma.”
BİR TURİSTİN ANKARA İZLENİMLERİ
Okurumuz Ali Altan, yurt dışından gelen bir misafirini Ankara’da gezdirmiş.
Misafir, Anıtkabir ve Ankara Kalesi’ne hayran kalmış.
Ama.
Şunlara da çok şaşırmış:
* Sabah güne seyyar satıcının havalı korna sesiyle başlamak. (Alarm veriliyor sanmış...)
* Sokak ortasında otomobil yıkayanların yol boyu akıttıkları pis suyla paçalarının ıslanması.
* Kafasını kaldırıp gökyüzüne bakmak isterken, balkonlarda asılı olan iç çamaşırlarıyla karşılaşmak.
Misafir, en son şunu sormuş:
“Tüm bunları denetleyecek bir kurum yok mu?”
Okurumuz Ali Altan, “Cevap veremedim” diyor.
Belki bu iletiden sonra, biri(leri) cevap verir.
DİYOR Kİ
MOTOSİKLETLİLERİN KALDIRIMDA NE İŞİ VAR!
Okurumuz Mehmet Ak ve yurt dışından gelen misafirleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü İran Caddesi’nde (Seğmenler Parkı boyunca uzanan kaldırımda) yürüyüşe çıkmışlar.
Mehmek Ak, diyor ki:
BİN PİŞMAN OLDUK
“Kaldırımda hız yaparak bir aşağı bir yukarı gidip gelen saygısız motosikletli gençler tarafından tedirgin edildik ve mecburen yürüyüşü yarıda kesmek zorunda kaldık. Bin pişman olduk.”
OKURDAN NOT:
Denetimler artırmalı, bu kendini bilmezlere meydan boş bırakılmamalı.
SORUYORUM
MADEM SU YETERSİZ ABONELİKLER NEDEN VERİLDİ?
Okurumuz Nurettin Topaloğlu, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi’nde “şebeke suyu” sorunu yaşadıklarını söylüyor.
Son Başak Sitesi’ndeki evine tam anlamıyla yerleşememesine neden olan sıkıntıyı okurumuz şöyle aktarıyor:
BORULARDA ÇATLAK VAR
“İncek bölgesinde, ASKİ’ye ait su depoları yetersiz. Ayrıca, iletim borularındaki çatlaklardan dolayı bir türlü randımanlı su alamıyoruz. İki günde bir kısıtlı olarak su veriliyor.
ŞİMDİ SORUYORUM: Madem su yetersiz, o halde yüksek katlı binalar niçin dikildi ve su abonelikleri neden verildi?
ASKİ VE CİMER’E ŞİKAYET
Yaşadığımız mağduriyetle ilgili ASKİ’ye ve CİMER’e defalarca şikâyette bulundum. Bölgede su kullanımının yoğun olduğu belirtilerek, ‘Su depoları yetersiz’ yanıtı aldım.
ŞİMDİ SORUYORUM: Madem su depoları yetersiz, o halde bu binalara niçin ve nasıl iskan verildi?
ASKİ’NİN GİDERİNDEN PİS KOKU YÜKSELİYOR
Okurumuz Emre Akkuş’un şikâyetinin adresi, Ulus-Bentderesi.
Tabakhane Cami önündeki ekmek ve meşrubat büfesi esnafı adına şikâyetini ileten okurumuz, ASKİ’ye sesleniyor:
* “Dolmuş durağı girişinde ASKİ’nin su gider kanalı var. Gün içinde öyle bir koku yayılıyor ki, insanlar bu pis kokudan rahatsız oluyor.”
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattını aradık, ancak bir sonuç alamadı. ASKİ’nin görevini yapmasını bekliyoruz.”
BİLKENT YOLU DERT DOLU
Okurumuz Vedat Arslan, yeni Bilkent Yolu’nun üç yıldır tamamlanamadığını kaydetmiş.
Yollardaki aydınlatma sorununa ve çukurlara dikkat çeken okurumuz, şöyle devam etmiş:
“Ankara Şehir Hastanesi’nin güzergâhında kalan bu bölgede ikâmet eden insanlar, üç yıldır çile çekiyor. Yol yapımının, okular açılmadan tamamlanmasını istiyoruz.”
KISA... KISA...
* “Seğmenler Parkı’nda, seyyar satıcılar çok yüksek sesle geziyor. Defalarca uyarıldıkları halda bir şey değişmedi. ANFA görevlilerine yapılan şikâyetler de maalesef sonuç vermedi.”
Selahattin YARAR
* Gölbaşı’nda, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’nin kontenjanı anormal derecede artırıldı. Okul, sabahçı ve öğrenci olmak üzere ikili öğretime geçirildi. Veliler olarak acil çözüm bekliyoruz.”
O. ARSLAN
SÖZ YETKİLİDE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ‘METRO İSTASYONLARINDA ÇÖP KUTULARI’ AÇIKLAMASI
Tarih, 29 Temmuz 2019.
Okurumuz Kadir Kaan, bu köşeden dedi ki:
“Ankara’nın tüm metro istasyonlarında çöp kutuları yetersiz.”
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, bu konuyla ilgili açıklama geldi.
Demişler ki:
“Ankara’daki terör odaklı patlamalardan sonra metro istasyonlarında çöp
kutuları Ankara Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
toplatılmış ve yasaklanmıştır. Bu konuya duyarlı ve hassas yolcularımız, istasyon dışında bulunan çöp konteynerlerini kullanmaktadırlar.”