Nüfus cüzdanını rehin bırakmak

İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, AŞTİ’de yolculara ‘nüfus cüzdanlarını bırakmak’ kaydıyla ‘ücretsiz’ verilen ‘paket/eşya taşıma araçları’ ile ilgili şikâyetlerini aktarmış:
“İnsanlardan alınan kimlikler, alelade bir tahtanın üzerine bırakılıyor. Kimliğinizi verdiğinize dair bir fiş ya da kart filan da verilmiyor. Yani kimliğinizi oraya bıraktığınıza dair hiçbir kanıtınız olmuyor.
SORUYORUM:
* AŞTİ’de taşıma aracı alırken, kimliğimizi rehin olarak neden vermek zorundayız?
* Masanın üzerindeki kimliğim çalınırsa, vatandaş olarak kime/nasıl başvuracağım?
* Bilgilerim kopyalanır ve mağduriyet yaşarsam, bunun sorumlusu kim olacak?
TALEP EDİYORUM:
* Bu kanun dışı uygulama sonlandırılmalı.
ADAYLARA NOTUM VAR
CEP TERMİNALİ
Hürriyet Ankara okurları “Cep terminalleri unutuldu mu?” diye soruyor. Projelerin konuşulmaya başlanacağı günlere doğru giderken, hem AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin hem de CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın ‘cep terminali’ konusunu es geçmemesi lazım.
KREDİ KARTIYLA SEYAHAT BİR TEK ÖHO'LARDA YOK
ÇÜNKÜ ANKARAKART'I YOK
Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nın (ÖHO) ‘Ankarakart’a geçme meselesi’ derin bir kış uykusunda.
Bu mesele mışıl mışıl uyurken, kent içi toplu taşımada geçen hafta yeni bir sistemle daha tanıştık:
‘Kredi kartlarıyla seyahat.’
Uygulamanın özü/özeti şu:
* 1 Ocak 2019 itibarıyla metro, Ankaray, EGO otobüsleri ve ÖTA’larda başlayacak.
* Ankarakat’ı olmayan vatandaş, kredi kartı veya bankamatik kartıyla ulaşım sağlayacak.
Peki ya ÖHO’lar?
“Konuşsam tesiri yok, sussam gönül razı değil.”
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ ARTIK RAHAT BİR NEFES ALSIN
ÖHO’ların Ankarakart’a geçmediği her günün kâbusunu, vatandaş görüyor/yaşıyor.
Okurumuz Doğan Aslan, 75 yaşında.
Teknolojiyle arası pek yok.
O yüzden Hürriyet Ankara Büro’yu telefonla arar.
Geçenlerde yine aradı ve dedi ki:
“Evlat. Balgat-Etlik hattında sefer yapan 06 BAP 254 plakalı ÖHO otobüsü, Milli Kütüphane durağında ön kapıyı açmadı. Hareket etti ve gitti. ÖHO’lar da Ankarakart’a geçse de, 65 yaş üstü vatandaş da artık rahat bir nefes alsa.”
SÖZ YETKİLİDE
ÇALIŞMALAR EN KISA ZAMANDA SONUÇLANACAKTIR
3 Aralık’ta çıkan “Bu bir Ankarakat hatırlatmasıdır” başlıklı yazıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama göndermiş.
O açıklama şöyle:
“Özel halk otobüslerinde (mavi) elektronik ücret toplama sistemine (Ankarakart) geçiş konusu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. En kısa zamanda sonuçlanacaktır.”
YAVAŞ'TAN BİSİKLETLİ SEÇİM TURU
“Nasıl yani?” demeyin.
Bayağı, bisikletli seçim kampanyası başlatmış Yavaş.
Cadde cadde, sokak sokak pedal basıp...
Seçim buröşürü dağıtıyor.
Sloganı şu:
“Başın düşünce dara, muhtar adayın Mahir’i ödemeli ara!”
Evet, Mahir Yavaş.
CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın kardeşi.
Yani, ağabey Büyükşehir’e, kardeş ise Polatlı’nın Şehitlik Mahallesi’ne talip.
Polatlı’nın sorunlarını yıllardır Hürriyet Ankara’ya ve Burada Okur Yazar’a yazan Mahir Yavaş, bu defa kendisiyle ilgili bir ileti göndermiş.
Ve, şöyle demiş:
TÜM VATANDAŞLARA
ULAŞMAK İSTİYORUM
“Polatlı Şehitlik Mahallesi Muhtar adayı oldum. Elektrikli bisikletimle çevre ve gürültü kirliliği yapmadan seçim kampanyası başlattım. Polatlı’nın en büyük mahallesindeki tüm vatandaşlara elektrikli bisikletimle ulaşmak istiyorum. Çünkü, insanlar yaşadıkları yeri daha iyi yaşanacak hale getirmeye mecburdurlar.”
Nüfus cüzdanını rehin bırakmak
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, AŞTİ’de yolculara ‘nüfus cüzdanlarını bırakmak’ kaydıyla ‘ücretsiz’ verilen ‘paket/eşya taşıma araçları’ ile ilgili şikâyetlerini aktarmış:
“İnsanlardan alınan kimlikler, alelade bir tahtanın üzerine bırakılıyor. Kimliğinizi verdiğinize dair bir fiş ya da kart filan da verilmiyor. Yani kimliğinizi oraya bıraktığınıza dair hiçbir kanıtınız olmuyor.
SORUYORUM:
* AŞTİ’de taşıma aracı alırken, kimliğimizi rehin olarak neden vermek zorundayız?
* Masanın üzerindeki kimliğim çalınırsa, vatandaş olarak kime/nasıl başvuracağım?
* Bilgilerim kopyalanır ve mağduriyet yaşarsam, bunun sorumlusu kim olacak?
TALEP EDİYORUM:
* Bu kanun dışı uygulama sonlandırılmalı.
ADAYLARA NOTUM VAR
CEP TERMİNALİ
Hürriyet Ankara okurları “Cep terminalleri unutuldu mu?” diye soruyor. Projelerin konuşulmaya başlanacağı günlere doğru giderken, hem AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin hem de CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın ‘cep terminali’ konusunu es geçmemesi lazım.
KREDİ KARTIYLA SEYAHAT BİR TEK ÖHO'LARDA YOK
ÇÜNKÜ ANKARAKART'I YOK
Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nın (ÖHO) ‘Ankarakart’a geçme meselesi’ derin bir kış uykusunda.
Bu mesele mışıl mışıl uyurken, kent içi toplu taşımada geçen hafta yeni bir sistemle daha tanıştık:
‘Kredi kartlarıyla seyahat.’
Uygulamanın özü/özeti şu:
* 1 Ocak 2019 itibarıyla metro, Ankaray, EGO otobüsleri ve ÖTA’larda başlayacak.
* Ankarakat’ı olmayan vatandaş, kredi kartı veya bankamatik kartıyla ulaşım sağlayacak.
Peki ya ÖHO’lar?
“Konuşsam tesiri yok, sussam gönül razı değil.”
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ ARTIK RAHAT BİR NEFES ALSIN
ÖHO’ların Ankarakart’a geçmediği her günün kâbusunu, vatandaş görüyor/yaşıyor.
Okurumuz Doğan Aslan, 75 yaşında.
Teknolojiyle arası pek yok.
O yüzden Hürriyet Ankara Büro’yu telefonla arar.
Geçenlerde yine aradı ve dedi ki:
“Evlat. Balgat-Etlik hattında sefer yapan 06 BAP 254 plakalı ÖHO otobüsü, Milli Kütüphane durağında ön kapıyı açmadı. Hareket etti ve gitti. ÖHO’lar da Ankarakart’a geçse de, 65 yaş üstü vatandaş da artık rahat bir nefes alsa.”
SÖZ YETKİLİDE
ÇALIŞMALAR EN KISA ZAMANDA SONUÇLANACAKTIR
3 Aralık’ta çıkan “Bu bir Ankarakat hatırlatmasıdır” başlıklı yazıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama göndermiş.
O açıklama şöyle:
“Özel halk otobüslerinde (mavi) elektronik ücret toplama sistemine (Ankarakart) geçiş konusu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. En kısa zamanda sonuçlanacaktır.”
YAVAŞ'TAN BİSİKLETLİ SEÇİM TURU
“Nasıl yani?” demeyin.
Bayağı, bisikletli seçim kampanyası başlatmış Yavaş.
Cadde cadde, sokak sokak pedal basıp...
Seçim buröşürü dağıtıyor.
Sloganı şu:
“Başın düşünce dara, muhtar adayın Mahir’i ödemeli ara!”
Evet, Mahir Yavaş.
CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın kardeşi.
Yani, ağabey Büyükşehir’e, kardeş ise Polatlı’nın Şehitlik Mahallesi’ne talip.
Polatlı’nın sorunlarını yıllardır Hürriyet Ankara’ya ve Burada Okur Yazar’a yazan Mahir Yavaş, bu defa kendisiyle ilgili bir ileti göndermiş.
Ve, şöyle demiş:
TÜM VATANDAŞLARA
ULAŞMAK İSTİYORUM
“Polatlı Şehitlik Mahallesi Muhtar adayı oldum. Elektrikli bisikletimle çevre ve gürültü kirliliği yapmadan seçim kampanyası başlattım. Polatlı’nın en büyük mahallesindeki tüm vatandaşlara elektrikli bisikletimle ulaşmak istiyorum. Çünkü, insanlar yaşadıkları yeri daha iyi yaşanacak hale getirmeye mecburdurlar.”