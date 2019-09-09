İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, bu fotoğrafları Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi’nde çekmiş ve demiş ki:“MAHALLE ABLUKADA.”
“Evlerimizin önüne araç park edemiyoruz” diye isyan eden okurumuzun şikâyeti şöyle:
“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, bu mahallede. ‘C’ plakalı servis araçları, cadde ve sokak aralarını adeta otoparka çeviriyor. Evlerimizin önüne araç park edemiyor, otoparklarımıza giremiyoruz. Dükkânlarının önü kapatılan esnaf da mağdur. Mahalleye yeni yapılan parkın etrafı da servis araçları ile dolu. Kısacası, sabah 09.00’dan öğlen 15.00’e kadar yaklaşık 500 servis aracının park halinde beklediği Zübeyde Hanım Mahallesi, abluka altında.”
*
“Bu konuya çözüm bulunmasını istiyoruz” diye seslenen okurumuzun talebi ise şöyle:
“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı başta olmak üzere hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Altındağ Belediyesi’nden, mahalle sakinleri olarak yıllardır muzdarip olduğumuz bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz.”
DİKMEN VADİSİ’NİN HAVUZLARI HARAP VAZİYETTE
30 Temmuz 2018.
Okurumuz Adil Ağoğlu, dedi ki: “Dikmen Vadisi’nin havuzları temizlensin.”
13 Ağustos 2018:
Büyükşehir Belediyesi, dedi ki: “Yalıtım işinin yapılması planlanmakta.”
*
Bir yıl aradan sonra okurumuz Adil Ağoğlu, yeni bir ileti daha göndermiş.
İletisinin özü/özeti şu:
“Su dolu havuzları ve fıskiyeleri ile bir dönem insanların gezdiği, evlenecek çiftlerin fotoğraflar çektirdikleri Dikmen Vadisi’nin havuzları, şimdi harap vaziyette. Belki bu defa Ankara Büyükşehir Belediyesi havuzların bakımını yapar ve su doldurur.”
SÖZÜ/ÖZÜ
ASFALT TAMİRATLARI ELEŞTİRİSİ
TAM BİR BECERİKSİZLİK
OKURUMUZ Turgut Şenol, haksızlık yapmak istemediğini ancak yerel seçimler sonrası kentle ilgili dikkatini çeken bir gözlemini, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki değişiklik sonrası, yollarda yapılan asfalt tamiratları tam bir beceriksizlik örneğine dönüşmüş görünüyor” diye özetliyor.
ALT GEÇİT PİSLİK İÇİNDE
Okurumuz Umut Özkan diyor ki:
“Çankaya Cebeci Pazaryeri’ndeki alt geçit pislik içinde. Çok kötü koku var.”
2’NCİ EL OTO PAZARI ANKARA’NIN EKSİKLİĞİ
Okurlarımız Duygu Aktaş ve Ali Yücel’in talepleri aynı.
Her iki okurumuz da, kentin “2’nci el oto pazarı” eksikliğine dikkat çekmişler.
İletilerinin özeti şöyle:
“Oto pazarlarını gezerek, almayı planladığınız aracın piyasası için bir değerlendirme yapma fırsatımız oluyordu. Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan oto pazarı kaldırıldı. Online siteler üzerinden de birçok dolandırıcılık haberi işitiyor, okuyoruz. Ankara’daki bu eksikliğin dile getirilmesi için sesimizi duyurmanızı önemle rica ederiz.”
SORU(YORUM)
PANORAMİK MÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?
Polatlı’dan okurumuz Mahir Yavaş, temeli 2008’de atılan “Sakarya Meydan Muhaberesi Panoramik Müzesi” ile ilgili soruyor:
“Görünen o ki, Sakarya Meydan Muhaberesi’nin yıldönümü olan 13 Eylül’e de yetişmeyecek.
PEKİ SORUYORUM: “Yapımı yılan hikâyesine dönen Panoramik Müze ne zaman açılacak?”
OKURDAN NOT: “Dış cephe bitti” diye sevinirken çalışmalar durdu.
SORUM VAR
YHT BİLETİ SORULARI
Okurumuz Deniz Mansur, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin 15 gün öncesinden tükenmesine dikkat çekerek, şu soruları sormuş:
* Bileti satın alanla trene binen aynı kişi mi?
* Bir kişi tek seferde kaç bilet alabiliyor?
SÖZ YETKİLİDE
OKURA TEŞEKKÜR HİDRANTA BAKIM
Hürriyet Ankara okuru Mehmet Gürer, geçen hafta bu köşeden “kırık, dökük, perişan” haldeki yangın hidrantlarına dikkat çekmiş ve “Kaldırım süsü gibi” eleştirisinde bulunmuştu.
*
Salı günü, yani yazıdan bir gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin aradı.
Önce, “Kente olan duyarlılığı için okurunuza teşekkür ediyorum” dedi.
Sonra da şu açıklamayı yaptı:
“Söz konusu yangın hidrantlarının bakımı ASKİ tarafından yapılarak, kullanılır duruma getirilecektir. ”
Mahalle ablukada
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, bu fotoğrafları Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi’nde çekmiş ve demiş ki:“MAHALLE ABLUKADA.”
“Evlerimizin önüne araç park edemiyoruz” diye isyan eden okurumuzun şikâyeti şöyle:
“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, bu mahallede. ‘C’ plakalı servis araçları, cadde ve sokak aralarını adeta otoparka çeviriyor. Evlerimizin önüne araç park edemiyor, otoparklarımıza giremiyoruz. Dükkânlarının önü kapatılan esnaf da mağdur. Mahalleye yeni yapılan parkın etrafı da servis araçları ile dolu. Kısacası, sabah 09.00’dan öğlen 15.00’e kadar yaklaşık 500 servis aracının park halinde beklediği Zübeyde Hanım Mahallesi, abluka altında.”
*
“Bu konuya çözüm bulunmasını istiyoruz” diye seslenen okurumuzun talebi ise şöyle:
“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı başta olmak üzere hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Altındağ Belediyesi’nden, mahalle sakinleri olarak yıllardır muzdarip olduğumuz bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz.”
DİKMEN VADİSİ’NİN HAVUZLARI HARAP VAZİYETTE
30 Temmuz 2018.
Okurumuz Adil Ağoğlu, dedi ki: “Dikmen Vadisi’nin havuzları temizlensin.”
13 Ağustos 2018:
Büyükşehir Belediyesi, dedi ki: “Yalıtım işinin yapılması planlanmakta.”
*
Bir yıl aradan sonra okurumuz Adil Ağoğlu, yeni bir ileti daha göndermiş.
İletisinin özü/özeti şu:
“Su dolu havuzları ve fıskiyeleri ile bir dönem insanların gezdiği, evlenecek çiftlerin fotoğraflar çektirdikleri Dikmen Vadisi’nin havuzları, şimdi harap vaziyette. Belki bu defa Ankara Büyükşehir Belediyesi havuzların bakımını yapar ve su doldurur.”
SÖZÜ/ÖZÜ
ASFALT TAMİRATLARI ELEŞTİRİSİ
TAM BİR BECERİKSİZLİK
OKURUMUZ Turgut Şenol, haksızlık yapmak istemediğini ancak yerel seçimler sonrası kentle ilgili dikkatini çeken bir gözlemini, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki değişiklik sonrası, yollarda yapılan asfalt tamiratları tam bir beceriksizlik örneğine dönüşmüş görünüyor” diye özetliyor.
ALT GEÇİT PİSLİK İÇİNDE
Okurumuz Umut Özkan diyor ki:
“Çankaya Cebeci Pazaryeri’ndeki alt geçit pislik içinde. Çok kötü koku var.”
2’NCİ EL OTO PAZARI ANKARA’NIN EKSİKLİĞİ
Okurlarımız Duygu Aktaş ve Ali Yücel’in talepleri aynı.
Her iki okurumuz da, kentin “2’nci el oto pazarı” eksikliğine dikkat çekmişler.
İletilerinin özeti şöyle:
“Oto pazarlarını gezerek, almayı planladığınız aracın piyasası için bir değerlendirme yapma fırsatımız oluyordu. Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan oto pazarı kaldırıldı. Online siteler üzerinden de birçok dolandırıcılık haberi işitiyor, okuyoruz. Ankara’daki bu eksikliğin dile getirilmesi için sesimizi duyurmanızı önemle rica ederiz.”
SORU(YORUM)
PANORAMİK MÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?
Polatlı’dan okurumuz Mahir Yavaş, temeli 2008’de atılan “Sakarya Meydan Muhaberesi Panoramik Müzesi” ile ilgili soruyor:
“Görünen o ki, Sakarya Meydan Muhaberesi’nin yıldönümü olan 13 Eylül’e de yetişmeyecek.
PEKİ SORUYORUM: “Yapımı yılan hikâyesine dönen Panoramik Müze ne zaman açılacak?”
OKURDAN NOT: “Dış cephe bitti” diye sevinirken çalışmalar durdu.
SORUM VAR
YHT BİLETİ SORULARI
Okurumuz Deniz Mansur, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin 15 gün öncesinden tükenmesine dikkat çekerek, şu soruları sormuş:
* Bileti satın alanla trene binen aynı kişi mi?
* Bir kişi tek seferde kaç bilet alabiliyor?
SÖZ YETKİLİDE
OKURA TEŞEKKÜR HİDRANTA BAKIM
Hürriyet Ankara okuru Mehmet Gürer, geçen hafta bu köşeden “kırık, dökük, perişan” haldeki yangın hidrantlarına dikkat çekmiş ve “Kaldırım süsü gibi” eleştirisinde bulunmuştu.
*
Salı günü, yani yazıdan bir gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin aradı.
Önce, “Kente olan duyarlılığı için okurunuza teşekkür ediyorum” dedi.
Sonra da şu açıklamayı yaptı:
“Söz konusu yangın hidrantlarının bakımı ASKİ tarafından yapılarak, kullanılır duruma getirilecektir. ”