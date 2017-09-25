İz bırakan tehlike

Kent trafiğinde tehlikeli gösteriler yapan sürücüler ve araçlara uygulanacak cezayı Vali Ercan Topaca daha önce açıklamıştı.

Araçlar için: Trafikten men.

Sürücüler için: Ehliyete el koyma.

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Tabii, cezaların caydırıcı olabilmesi...

Denetimlere bağlı.

Özellikle de gece saatlerinde yapılacak uygulamalara.

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Okurlarımız...

Trafiğe tehlikeye sokan, gece yaptıkları gürültüyle de vatandaşları rahatsız eden araçlarla ilgili şikâyetlerini yazmaya devam ediyor.

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İşte onlardan biri.

Çayyolu’ndan Mehmet Gürer adlı okur, drift yapan araçların bıraktığı lastik izlerine dikkat çekerek, “Geceleri uzaylılar geliyor” demiş.

İletisi ise söyle:

DENETİMLER ARTMALI

“Çayyolu Ankaralılar Caddesi’nde, gece saat 12’den sonra araçların gürültüsünden uyuyamıyoruz. Çayyolu’nun hemen tüm kavşaklarında aynı sorun var. Baba parasıyla alınmış lüks araçlarla yapılan drift, egzoz patlatma gibi konularda denetimler artmalı. Çayyolu gecelerinde asayiş sağlanmalı.”

Ankara Valisi Ercan Topaca, “Vatandaşlarımızın bu tür hareketleri yapan sürücülerle karşılaştıkları zaman 155 ve 156 numaralarını aramak suretiyle, araçların da plakalarını alarak ihbar etmelerini özellikle istirham ediyorum” demişti.

EVLERİMİZİN ÖNÜ YARIŞ PİSTİ GİBİ

Okurumuz Mustafa Güven, 6 Aralık 2013’te Okur Köşesi’ne yazdığı “Can kaybı yaşanmadan önlem alınsın” başlıklı yazısını hatırlatmış.

Ve şöyle demiş:

“Park Caddesi’ndeki Atabilge Sitesi sakinleri olarak, evlerimizin önünü yarış pistine çevirenlerden bıktık. Drift yapan, egzoz patlatan arabaların gürültüsü ve trafikte yarattıkları tehlikeye hâlen bir önlem alınabilmiş değil.

TALEBİMİZ ŞU:

* Caddenin uygun noktalarına hız kesici kasisler ve trafik lambası konulsun.

Mustafa Güven, 6 Aralık 2013’teki şikâyetinde, minik öğrencilerin söz konusu yolda yaşadıkları tehlikeye dikkat çekmişti.

BİZ ‘HUZUR’ İSTİYORUZ

Yenimahalle Bağdat Caddesi Urankent Sitesi sakinlerinden Halil Yürek Ayanlar da gece geç vakitlerde egzoz patlatan araçlara dikkat çekmiş.

İletisinde ise şunları kaydetmiş:

“Cemre Parkı kavşağından, Aselsan kavşağına kadar olan bulvarda; otomobil, motosiklet, kamyonet gibi araçlar patlak egzozlarla sürat yapıyor. Makas atan, patinaj yapan sürücüler huzurumuzu bozuyor. Sitemizde çok sayıda hasta, yaşlı, emekli ve küçük çocuk yaşıyor. Biz ‘huzur’ istiyoruz.”

UYUTMAYAN DÜĞÜN MÜZİĞİ

İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Gölbaşı Haymana Bulvarı’ndaki düğün salonu sayısının 10’a ulaştığını belirterek, bazı şikâyetlerini sıralamış:

TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞIYOR

* Geçen yıl alınan kaymakamlık kararıyla, düğün müzikleri gece 12’de kesiliyor. Ancak, o saate kadar çalınan müziğin gürültüsü tahammül sınırlarını aşıyor. Bu işletmeler için ses düzeyi kontrolü/desibel ölçümü ya yapılmıyor ya da kimse uymuyor.

6-12 EL SİLAH SESİ DUYULUYOR

* Genellikle düğün sonraları -özellikle de saat gece 12-1 arasında- Karşıyaka Mahallesi ve Mogan Park civarında 6-12 el silah sesi duyuluyor. Eğer uykudaysanız peş peşe patlayan silah sesi çok tedirgin edici oluyor ve yataktan sıçrıyorsunuz.

OKURDAN NOT: Sakin beldemiz, son yıllarda epey gürültülü bir hâl aldı.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

KENTTEKİ PARK SORUNUNUN PARK VURDUMDUYMAZLIĞININ FOTOĞRAFIDIR BU!

Bu fotoğraf, ‘Otobüs bekleyen bir vatandaş’ rumuzlu okurumuzdan geldi.

Yer: Anıttepe Yücetepe Mahallesi’nin 84’ncü Caddesi.

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‘C’ plakalı bir servis aracı, otobüs durağının önüne park etmiş.

Kentteki park sorununu, park vurdumduymazlığını en iyi özetleyen bu fotoğrafla ilgili okurumuz şöyle demiş:

“Kendinden başkasına saygısı olmayan bu servisçinin yaptığını, Hürriyet Ankara Okur Köşesi’ni okuyan vatandaşlara bırakıyorum...”

AŞTİ'NİN ÇIKIŞ KUYRUĞU





AŞTİ’nin, Ankaray çıkış kapısı çok yoğun oluyor. Sebebi, çıkıştaki tek kapının açık olması. Ağır valizi olanlar ve yaşlı yolcular mağduriyet yaşıyor.

O.E.

KISA... KISA...

* Tunalı’daki bazı valeler, kaldırımlara araç park ediyor. Vatandaş/yaya olarak uyardığımızda ise hiçbir şekilde dikkate almıyorlar. Üstüne bir de alay ediyorlar.

Furkan TAŞKALE