İskitler için kriz masası kurulmalı

İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, İskitler bölgesi için, “Ankara’nın göbeğindeki bataklık” benzetmesi yapmış.
Haklı da.
Tam bir bataklık.
Ve bu bataklığın, “acilen kurutulması” şart.
Okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
SUÇ MEKÂNINA DÖNÜŞTÜ
“Uzun yıllardır metruk haldeki İskitler bölgesi, başkent Ankara’ya hiç yakışmıyor. Yıllar önce boşaltılan binalar artık, kâğıt toplayıcılarının meskeni ve deposu oldu. Fuhuş ve hırsızlık gibi asayiş olaylarıyla da gündeme gelen bölge, adeta suç mekânına da dönüştü.
ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge esnafına yaptığı ziyarette bu şikâyetler dile getirilmişti. Bir lastikçi dükkânında esnafı dinleyen Erdoğan, dönemin Ankara Valisi Ercan Topaca’ya talimat vererek, bölgedeki tüm sorunların bir an önce çözülmesini istemişti.
ÜZERİNDEN 15 AY GEÇTİ
Geçen yıl şubat ayında gerçekleşen o ziyaretin üzerinden 15 ay geçti. Bu sürede Vali Ercan Topaca’nın yerine Vasip Şahin geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin’den isteğimiz, İskitler bölgesi ile ilgili bir kriz masası kurması ve Ankara’yı bu bataklıktan artık kurtarması.”
BİR CEZANIN KROKİSİ
Okurumuz Fuat Kutsal, Konya Yolu’na (Mevlana Bulvarı) paralel yoldaki (yan yol) Kadoil Petrol’den yakıt almaya giderken, “tek yön” uyarı levhası olmamasına rağmen kendisine bin 2 (1002) TL trafik cezası yazıldığını belirtmiş.
Koru Hastanesi istikametinden ilerleyip, “sola dönülmez” uyarısı da olmadığı için dönüş yaparak benzinliğe ulaşan okurumuz Fuat Kutsal’a, 3 Mayıs günü “Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters yönde sürülmesi” gerekçesiyle ceza yazılmış. 16 Mayıs’ta kendisine tebliğ edilen cezayı 21 Mayıs’ta ödediğini aktaran okurumuz, iletisinde şöyle demiş:
BAŞKA SÜRÜCÜLER MAĞDUR OLMASIN
“Bu haksız cezaya, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulunan bir dilekçe verdim. Çünkü, ara sokakların hiç birinden yan yola çıkışta ‘sola dönülmez’ levhası yoktur. Bilgisiz bir memur ve trafik müfettişi tarafından yan yol ‘tek yönlü’ diye nitelenmiş ve tarafıma ceza yazılmıştır. Aynı yolu birçok sürücü her iki yönde kullanıyor. Başka sürücülerin de aynı mağduriyete uğramaması için konuyu değerlendirmenizi istiyorum.”
Okurumuz Fuat Kutsal, kendisine bin 2 (1002) TL trafik cezası yazılan güzergâhın krokisini de çizmiş.
DİYOR Kİ
GÜVENPARK’TAKİ OTOBÜS VE DOLMUŞ DURAKLARI KALDIRILMALI
Okurumuz Günal Gölhan, diyor ki:
“Güvenpark’taki otobüs ve dolmuş duraklarının kaldırılması, Kızılay’ın eski haline getirilmesi en büyük hayalimiz. Mansur Yavaş, inşallah bunu başarır.”
SORUM VAR
‘METROLARDA İFTARİYE’ BU YIL NEDEN OLMADI?
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl Mustafa Tuna ile başlattığı “metrolarda Ramazan ayı boyunca dağıtılan ücretsiz poğaça ve su” uygulamasıyla ilgili Mansur Yavaş’a soru yöneltmiş:
“Sayın Başkan Mansur Yavaş, uygulama bu yıl neden olmadı? Bir aylık bu ücretsiz hizmet, Ankaralılara çok mu görüldü?”
SÖZ YETKİLİDE
RİNG TALEBİNE RET
Geçen hafta okurumuz Selçuk Arzik, Altındağ’ın Gültepe Caddesi için, “Ankaray’ın Dikimevi ve metronun da Dışkapı istasyonlarından EGO ring otobüsleri konulsun” talebinde bulunmuştu.
EGO Genel Müdürlüğü, okurumuzun talebine şu yanıtı vermiş:
“Araçlarımızda ve metroda 75 dakikalık transfer süresi içerisinde aktarma yaparak ulaşım sağlanabildiğinden Dikimevi ve Dışkapı metro istasyonlarına ring hattı verilmesi planlanmamaktadır.”
KISA... KISA...
* “Eskişehir Yolu’ndaki (Sayıştay ve Ekonomi Bakanlığı önü) yürüyen merdivenli üst geçit, seçim arifesinde yenilendi. Önceki yıllarda olduğu gibi yine birkaç gün çalıştı, sonrasında hiç çalışmadı.”
Emine KÖPÜK
* “Elmadağ’ın Kayadibi Mahallesi’nden geçen ve İdris Dağı’na doğru giden yol, bir sene öncesine kadar çok güzeldi. O yol şimdi enkaz. Bu yol yeniden asfaltlansın, bölgeye yatırım yapılsın.”
D. YILMAZ
İskitler için kriz masası kurulmalı
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, İskitler bölgesi için, “Ankara’nın göbeğindeki bataklık” benzetmesi yapmış.
Haklı da.
Tam bir bataklık.
Ve bu bataklığın, “acilen kurutulması” şart.
Okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
SUÇ MEKÂNINA DÖNÜŞTÜ
“Uzun yıllardır metruk haldeki İskitler bölgesi, başkent Ankara’ya hiç yakışmıyor. Yıllar önce boşaltılan binalar artık, kâğıt toplayıcılarının meskeni ve deposu oldu. Fuhuş ve hırsızlık gibi asayiş olaylarıyla da gündeme gelen bölge, adeta suç mekânına da dönüştü.
ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge esnafına yaptığı ziyarette bu şikâyetler dile getirilmişti. Bir lastikçi dükkânında esnafı dinleyen Erdoğan, dönemin Ankara Valisi Ercan Topaca’ya talimat vererek, bölgedeki tüm sorunların bir an önce çözülmesini istemişti.
ÜZERİNDEN 15 AY GEÇTİ
Geçen yıl şubat ayında gerçekleşen o ziyaretin üzerinden 15 ay geçti. Bu sürede Vali Ercan Topaca’nın yerine Vasip Şahin geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin’den isteğimiz, İskitler bölgesi ile ilgili bir kriz masası kurması ve Ankara’yı bu bataklıktan artık kurtarması.”
BİR CEZANIN KROKİSİ
Okurumuz Fuat Kutsal, Konya Yolu’na (Mevlana Bulvarı) paralel yoldaki (yan yol) Kadoil Petrol’den yakıt almaya giderken, “tek yön” uyarı levhası olmamasına rağmen kendisine bin 2 (1002) TL trafik cezası yazıldığını belirtmiş.
Koru Hastanesi istikametinden ilerleyip, “sola dönülmez” uyarısı da olmadığı için dönüş yaparak benzinliğe ulaşan okurumuz Fuat Kutsal’a, 3 Mayıs günü “Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters yönde sürülmesi” gerekçesiyle ceza yazılmış. 16 Mayıs’ta kendisine tebliğ edilen cezayı 21 Mayıs’ta ödediğini aktaran okurumuz, iletisinde şöyle demiş:
BAŞKA SÜRÜCÜLER MAĞDUR OLMASIN
“Bu haksız cezaya, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulunan bir dilekçe verdim. Çünkü, ara sokakların hiç birinden yan yola çıkışta ‘sola dönülmez’ levhası yoktur. Bilgisiz bir memur ve trafik müfettişi tarafından yan yol ‘tek yönlü’ diye nitelenmiş ve tarafıma ceza yazılmıştır. Aynı yolu birçok sürücü her iki yönde kullanıyor. Başka sürücülerin de aynı mağduriyete uğramaması için konuyu değerlendirmenizi istiyorum.”
Okurumuz Fuat Kutsal, kendisine bin 2 (1002) TL trafik cezası yazılan güzergâhın krokisini de çizmiş.
DİYOR Kİ
GÜVENPARK’TAKİ OTOBÜS VE DOLMUŞ DURAKLARI KALDIRILMALI
Okurumuz Günal Gölhan, diyor ki:
“Güvenpark’taki otobüs ve dolmuş duraklarının kaldırılması, Kızılay’ın eski haline getirilmesi en büyük hayalimiz. Mansur Yavaş, inşallah bunu başarır.”
SORUM VAR
‘METROLARDA İFTARİYE’ BU YIL NEDEN OLMADI?
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl Mustafa Tuna ile başlattığı “metrolarda Ramazan ayı boyunca dağıtılan ücretsiz poğaça ve su” uygulamasıyla ilgili Mansur Yavaş’a soru yöneltmiş:
“Sayın Başkan Mansur Yavaş, uygulama bu yıl neden olmadı? Bir aylık bu ücretsiz hizmet, Ankaralılara çok mu görüldü?”
SÖZ YETKİLİDE
RİNG TALEBİNE RET
Geçen hafta okurumuz Selçuk Arzik, Altındağ’ın Gültepe Caddesi için, “Ankaray’ın Dikimevi ve metronun da Dışkapı istasyonlarından EGO ring otobüsleri konulsun” talebinde bulunmuştu.
EGO Genel Müdürlüğü, okurumuzun talebine şu yanıtı vermiş:
“Araçlarımızda ve metroda 75 dakikalık transfer süresi içerisinde aktarma yaparak ulaşım sağlanabildiğinden Dikimevi ve Dışkapı metro istasyonlarına ring hattı verilmesi planlanmamaktadır.”
KISA... KISA...
* “Eskişehir Yolu’ndaki (Sayıştay ve Ekonomi Bakanlığı önü) yürüyen merdivenli üst geçit, seçim arifesinde yenilendi. Önceki yıllarda olduğu gibi yine birkaç gün çalıştı, sonrasında hiç çalışmadı.”
Emine KÖPÜK
* “Elmadağ’ın Kayadibi Mahallesi’nden geçen ve İdris Dağı’na doğru giden yol, bir sene öncesine kadar çok güzeldi. O yol şimdi enkaz. Bu yol yeniden asfaltlansın, bölgeye yatırım yapılsın.”
D. YILMAZ