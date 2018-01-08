Emlakçı, lastikçi görünümlü ikinci el oto galeri

Malum.

Bu cadde geçen yıla kadar ‘ikinci el oto galerileri caddesi’ gibiydi.

Galeriler, OTOMOMİ’nin yolunu tutunca...

8. Cadde’de yaşayan da, trafik de bir nebze olsa nefes aldı.

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Lakin.

Okurlarımızın söylediğine göre; emlakçı, lastikçi görünümlü oto galericiler türemiş caddede.

8. Cadde’nin son durumunu, okurlarımız Dursun Güllü ve Ufuk Türker şöyle aktarıyorlar:

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YETKİLİLER İLGİLENMİYOR



“Son dönemlerde başka isimler altında(emlakçı, lastikçi vb.) birçok dükkânın galericilik yaptığına şahit oluyoruz. Hiçbir yetkili de bu sorunla ilgilenmiyor. Kimsenin ilgilenmediğini görenler ise tekrar dükkân kiralamak suretiyle galericiliğe başlıyor. Yetkililerden, bu keşmekeşliğe son verecek bir yaklaşım ve çözüm bekliyoruz.”

UYARI(YORUM)



TUNALI HİLMİ'DE OTOPARK İŞİ YAPAN VALELER VAR!

Tunalı Hilmi Caddesi’ne sabahın erken saatlerinde gelip, park yerlerini kapatarak para karşılığında otopark işi yapan vale kıyafetli kişiler var.

Uğur KOÇYİĞİT

SORUM VAR-1

MEMURLAR DA BAKİYE AKTARIMI YAPABİLECEK Mİ?

İsminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya soruyor:

* İşine şahsi aracıyla gelip giden bir memur, Ankarakart’ına yüklenen 90 biniş hakkını başka bir karta transfer(bakiye aktarımı) yapabilecek mi?

* Tüm toplu taşıma araçlarının Ankarakart’a geçeceği ifade ediliyor. Dolmuşlar da toplu taşıma aracı değil mi? Neden dolmuşlardan hiç bahsedilmiyor?

SORUM VAR-2

TELEFONLA KONUŞAN ŞOFÖRLERE NEDEN ÖNLEM ALINMIYOR?

Ankara’da insanların her gün canlarını emanet ettiği EGO, özel halk otobüsü, midibüsler ve dolmuşlarda maalesef şoförlerin elinde telefon. Ya mesaj yazıyorlar, ya da telefonla konuşuyorlar.

SORUM ŞU: Bunu ilk kez yazan, söyleyen ben olmamama rağmen... Ve, bunların hepsi bilinmesine rağmen...

Neden önlem alınmıyor?

Elif K.

61 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ ‘RİNG’ MAĞDURU

Ankara'da, 61 yaş üstü vatandaşlar senelik 140.5 TL ödeyerek, 10.00-16.00 saatleri arasında EGO otobüslerine ücretsiz binebiliyor, metrolar ise ücrete tabi.

Fakat, kentin birçok yerinde Kızılay ve Ulus’a direkt otobüs gitmiyor. Bunun nedeni, ‘ring’ uygulaması ile yolcuların metrolara taşınması. Konutkent, Yaşamkent, Türkkonut, Ümitköy... Bu semt ve mahallelerde yaşayan biz 61 yaş üstü vatandaşlar sadece metroya kadar EGO otobüslerine ücretsiz binebiliyoruz. Yani, Kızılay ve Ulus’a gitmek için metroya ücret ödemek durumunda kalıyoruz. Ulus’a direkt giden halk otobüsümüz vardı, o da kaldırıldı. Sayın Başkan Mustafa Tuna’nın bu işe de bir el atmasını bekliyoruz.

Ömer ERTURAN

KISA... KISA...

* Ankara-Samsun karayolunun, Kızılcaköy-Lalahan arasında 7-8 yıldır çalışma yapılmadı. Yol çok bozuk. Özellikle sağ şerit, köy yollarından kötü durumda. Yetkililer, yenileme çalışması yaptıklarını söylüyorlar ama bu çalışmanın hızı kaplumbağa hızını geçmiyor olmalı ki, ne bitiyor ne de sıra bu yola geliyor.

Arif AYDOS

* ÇANKAYA Sancak Mahallesi 515 Sokak, kısa bir sokak olması hasebiyle bir adet sokak aydınlatması ile aydınlatılıyor. Ne yazık ki, kasım ayından itibaren yanmayan sokak aydınlatması için 186 no’lu telefonla Başkent EDAŞ’a, defalarla müracaat etmemize rağmen netice alamadık. Son ümidimiz sizsiniz.

Murat ÇELİKOĞLU

50 DAKİKA ZATEN OLMASI GEREKENDİ

Tarih, 22 Aralık 2014.

Yani tam üç yıl önce.

Okurlar, bu köşeden şu soruyu yöneltmişti:

“AŞTİ’de, 25 dakikada işinizi halledip, otoparka ücret ödemeden çıkmak mümkün mü?”

YANIT: AŞTİ’de 25 dakika stresi.

*

Önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “AŞTİ’de ücretsiz otopark süresini 25 dk’dan 50 dk’ya çıkardık” tweet’ini paylaştı.

“Hayırlı olsun” dedi.

*

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu gelişmenin haberini servis ederken, “Mustafa Tuna’dan bir müjde daha” ifadesini kullandı.

Evet, güzel bir gelişme.

Ama müjde değil.

Çünkü...

Ankara Tüketici Mahkemesi’nin 2011’de verdiği kararla ‘AŞTİ ücretsiz otopark bekleme süresi’ zaten 50 dakikaya çıkarılmıştı. 2013’te ise sessiz, sedasız 25 dakikaya çekilmişti.

Kısaca...

50 dakika zaten olması gerekendi.

OKUR YAZAR SORUN ÇÖZER



ORTA REFÜJDEKİ BARİYER KALKTI

Hürriyet Ankara okurları...

Kente, yaşadığı mahalleye, sokağa dair sorunları fotoğraflıyor, yazıyor.

Yetkililer harekete geçiyor.

*

İşte onlardan biri daha.

Ama önce kısaca şikâyeti hatırlayalım.

*

Eryaman’dan okurumuz Sevil Ceylan, Güzelkent Mahallesi Metromall AVM önündeki yaya geçidinin, kapalı olan orta refüj engelline takıldığına dikkat çekmiş...

29 Aralık Cuma günü Okur Köşesi’nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenmişti:

“153 Mavi Masa’ya defalarca başvurmamıza rağmen sonuca ulaşamadık. Caddede süratli araç geçişi olduğundan dolayı yayalar büyük tehlikede. Bir an önce bariyerin kaldırılmasını istiyoruz.”

*

Okurumuz Sevil Ceylan, 4 Ocak Perşembe günü yeni bir ileti ve fotoğraf daha gönderdi.

Ve, mutlu son.

Bakın, şöyle diyor:

“Bugün(perşembe) itibarıyla orta refüjdeki bariyer kaldırıldı. Sizlere ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyoruz.”

BU GÖRÜNTÜLER KANIKSANDIKÇA SUÇ OLMAKTAN ÇIKIYOR

Ankara için “Avrupa başkenti” diyoruz.

Siz hiç Avrupa ülkesinde bu tür bir yükleme gördünüz mü?

Öncelikle eski araçların -mutlaka- trafikten men edilmesi gerekiyor.

Ayrıca bu tür bir araç yüklemesi trafikte göz göre göre tehlike saçıyor. Maalesef bu görüntüler kanıksandıkça suç olmaktan çıkıyor. Yetkililer, bu suçu görmedikleri için suçludur!

Mehmet GÜRER

Kente, yaşadığınız mahalleye, sokağa dair tüm sorun ve taleplerinizi Burada Okur Yazar’a yazın... Yetkililer, çözüm üretsin.