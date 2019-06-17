Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kurye

Ankara’da motosikletli kuryeler, çoğunluğu Suriyeli olan mülteci kuryelerin “ucuz iş gücü” ile çalıştırıldıklarını... Haliyle, mağdur olduklarını/edildiklerini söylüyor.
Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, durumu şöyle özetliyor:
“BİZ: Araç muayenemizi yaptırıyoruz, vergimizi veriyoruz, cezamızı yatırıyoruz. Yani devlete gelir sağlıyoruz.
ONLAR: Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız motosikletlerle çalışıyorlar. Yani, devleti de zarara uğratıyorlar.
BİZ VE ONLAR: Biz günlük 110-120 TL’den çalışırken, onlar 50-60 TL’den çalışarak, namusuyla bu işi yapan insanlarımızın işsiz kalmalarına neden oluyorlar.
Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği olarak ekmeğimizle oynanmasına izin vermek istemiyoruz. Tüm yetkililerden, bu konuda bir an önce adımlar atılmasını talep ediyoruz.”
ASIL ŞİMDİ ULAŞIM AKIL’LANIYOR
1 Temmuz 2014: Ankara, “ulaşımda akıllı dönem” göbek adlı Ankarakart ile tanıştı.
1 Temmuz 2015: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2016: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2017: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2018: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
Ve, 5 (beş) yıl sonra.
1 Temmuz 2019: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası, Ankarakart’a geçiyor.
İşte, asıl şimdi ulaşım akıl’lanıyor.
SÖZÜ/ÖZÜ
YAYAYA SAYGIDA ÇABUK BIKTIK
“2019’un başında, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı, halkın bilinçlendirilmesi ve trafik polislerinin ciddiyetle konuya yaklaşmaları sayesinde sürücüler, çizgilerle belirlenmiş yaya geçitlerinde “yaya geçiş üstünlüğü” konusunda duyarlı davranmaya başlamışlardı. Şimdi ise bir gevşeme ve gözle görülür bir gerileme var. Trafik konusunda uygar bir ülke olmaktan neden bu kadar çekiniyoruz, anlamak mümkün değil.”
Mehmet AK
SORUM VAR
132 NEREDE?
Okurumuz Cengiz Bulut (emekli vali), Balgat’ın toplu taşıma araçlarından 132 no’lu ve Özpetek Sitesi başlıklı özel halk otobüslerinin nisan ayı itibarıyla seferden çekildiğini aktarmış. İletisine, şöyle devam etmiş:
“Durumu, 27 Nisan tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 153 no’lu telefona bildirerek, bu icraatın sebebini sordum ve kaldırılan seferlerin yeniden ihdas edilerek semt sakinlerinin mağduriyetinin önlenmesini istedim. Büyükşehir Belediyesi, telefonuma gönderdiği cevapta, ‘otobüs seferlerinde ve güzergâhta herhangibir değişiklik olmadığını ve uygulamanın eskisi gibi devam ettiğini’ bildirdi. Ancak, aradan geçen bunca zamana rağmen seferler başlamadı.
SORUYORUM:
132 no’lu özel halk otobüsleri, Keçiören-Aktepe’den kalkar, 100. Yıl pazar yerine gelince bir bölünü ODTÜ istikametine, bir bölümü de Özpete Sitesi istikametine giderdi. ODTÜ istikametine gidenler halen aynen çalıştığı halde Özpetek Sitesi otobüsleri neden seferden kaldırıldı?”
‘SÜS’LÜ TEHLİKE!
Okurumuz Umut Özkan, bu fotoğrafı Kurtuluş kavşağındaki büyük süs havuzunda çekmiş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenmiş:
“Ankara’da, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları süs havuzlarında serinliyor. Hem de canlarını tehlikeye atarak! Orada bir elektrik kaçağı olsa, hepsi yaşamını kaybeder. Sayın Mansur Yavaş, bu çocukların da belediye başkanı.
TALEBİM ŞU:
* Bu çocuklar için yeni yüzme havuzları yapılsın.
* Yaz aylarında süs havuzlarına daha çok dikkat edilsin.”
BALKONUMUZDA OTURAMIYORUZ
Okurumuz Yalçın Yılmaz, 1071 Malazgirt Bulvarı’na park eden TIR’lardan şikâyet etmiş.
İletisi, -özetiyle- şöyle:
“Sayıları zaman zaman 7-8’i bulan TIR’lar günlerce burada kalıyor ve ana yol sanki TIR parkına dönüyor. Ayrıca, yol kenarına arabasını çekip yüksek sesle insanları rahatsız ederek müzik dinleyen ve içki içen insanlardan da artık bıktık. Balkonumuzda rahat rahat oturamıyoruz.”
KISA... KISA...
“Çankaya’da Atakule, Keçiören’de ise tamamlanması planlanan Cumhuriyet Kulesi var. Bir kule ve tereferik de Elmadağ’da İdris Dağı’na yapılmasını istiyoruz.”
İbrahin YURDUSEVEN
“Bahçelievler son duraktaki yunus heykelli havuz çalışmıyor. Su akmadığı için de garip bir durumda. Kentteki süs havuzlarının hali perişen. Hepsi elden geçirilmeli.”
Ali ÇOBAN
“Bilkent Mahallesi’nde iki yıldır yapılmaya çalışılan, bittiğinde başka bir yerinden başlayan, geceleri hiçbir aydınlatması olmayan yolumuz ne zaman bitecek?”
Nilgün YAZICI
Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kurye
Ankara’da motosikletli kuryeler, çoğunluğu Suriyeli olan mülteci kuryelerin “ucuz iş gücü” ile çalıştırıldıklarını... Haliyle, mağdur olduklarını/edildiklerini söylüyor.
Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, durumu şöyle özetliyor:
“BİZ: Araç muayenemizi yaptırıyoruz, vergimizi veriyoruz, cezamızı yatırıyoruz. Yani devlete gelir sağlıyoruz.
ONLAR: Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız motosikletlerle çalışıyorlar. Yani, devleti de zarara uğratıyorlar.
BİZ VE ONLAR: Biz günlük 110-120 TL’den çalışırken, onlar 50-60 TL’den çalışarak, namusuyla bu işi yapan insanlarımızın işsiz kalmalarına neden oluyorlar.
Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği olarak ekmeğimizle oynanmasına izin vermek istemiyoruz. Tüm yetkililerden, bu konuda bir an önce adımlar atılmasını talep ediyoruz.”
ASIL ŞİMDİ ULAŞIM AKIL’LANIYOR
1 Temmuz 2014: Ankara, “ulaşımda akıllı dönem” göbek adlı Ankarakart ile tanıştı.
1 Temmuz 2015: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2016: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2017: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2018: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
Ve, 5 (beş) yıl sonra.
1 Temmuz 2019: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası, Ankarakart’a geçiyor.
İşte, asıl şimdi ulaşım akıl’lanıyor.
SÖZÜ/ÖZÜ
YAYAYA SAYGIDA ÇABUK BIKTIK
“2019’un başında, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı, halkın bilinçlendirilmesi ve trafik polislerinin ciddiyetle konuya yaklaşmaları sayesinde sürücüler, çizgilerle belirlenmiş yaya geçitlerinde “yaya geçiş üstünlüğü” konusunda duyarlı davranmaya başlamışlardı. Şimdi ise bir gevşeme ve gözle görülür bir gerileme var. Trafik konusunda uygar bir ülke olmaktan neden bu kadar çekiniyoruz, anlamak mümkün değil.”
Mehmet AK
SORUM VAR
132 NEREDE?
Okurumuz Cengiz Bulut (emekli vali), Balgat’ın toplu taşıma araçlarından 132 no’lu ve Özpetek Sitesi başlıklı özel halk otobüslerinin nisan ayı itibarıyla seferden çekildiğini aktarmış. İletisine, şöyle devam etmiş:
“Durumu, 27 Nisan tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 153 no’lu telefona bildirerek, bu icraatın sebebini sordum ve kaldırılan seferlerin yeniden ihdas edilerek semt sakinlerinin mağduriyetinin önlenmesini istedim. Büyükşehir Belediyesi, telefonuma gönderdiği cevapta, ‘otobüs seferlerinde ve güzergâhta herhangibir değişiklik olmadığını ve uygulamanın eskisi gibi devam ettiğini’ bildirdi. Ancak, aradan geçen bunca zamana rağmen seferler başlamadı.
SORUYORUM:
132 no’lu özel halk otobüsleri, Keçiören-Aktepe’den kalkar, 100. Yıl pazar yerine gelince bir bölünü ODTÜ istikametine, bir bölümü de Özpete Sitesi istikametine giderdi. ODTÜ istikametine gidenler halen aynen çalıştığı halde Özpetek Sitesi otobüsleri neden seferden kaldırıldı?”
‘SÜS’LÜ TEHLİKE!
Okurumuz Umut Özkan, bu fotoğrafı Kurtuluş kavşağındaki büyük süs havuzunda çekmiş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenmiş:
“Ankara’da, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları süs havuzlarında serinliyor. Hem de canlarını tehlikeye atarak! Orada bir elektrik kaçağı olsa, hepsi yaşamını kaybeder. Sayın Mansur Yavaş, bu çocukların da belediye başkanı.
TALEBİM ŞU:
* Bu çocuklar için yeni yüzme havuzları yapılsın.
* Yaz aylarında süs havuzlarına daha çok dikkat edilsin.”
BALKONUMUZDA OTURAMIYORUZ
Okurumuz Yalçın Yılmaz, 1071 Malazgirt Bulvarı’na park eden TIR’lardan şikâyet etmiş.
İletisi, -özetiyle- şöyle:
“Sayıları zaman zaman 7-8’i bulan TIR’lar günlerce burada kalıyor ve ana yol sanki TIR parkına dönüyor. Ayrıca, yol kenarına arabasını çekip yüksek sesle insanları rahatsız ederek müzik dinleyen ve içki içen insanlardan da artık bıktık. Balkonumuzda rahat rahat oturamıyoruz.”
KISA... KISA...
“Çankaya’da Atakule, Keçiören’de ise tamamlanması planlanan Cumhuriyet Kulesi var. Bir kule ve tereferik de Elmadağ’da İdris Dağı’na yapılmasını istiyoruz.”
İbrahin YURDUSEVEN
“Bahçelievler son duraktaki yunus heykelli havuz çalışmıyor. Su akmadığı için de garip bir durumda. Kentteki süs havuzlarının hali perişen. Hepsi elden geçirilmeli.”
Ali ÇOBAN
“Bilkent Mahallesi’nde iki yıldır yapılmaya çalışılan, bittiğinde başka bir yerinden başlayan, geceleri hiçbir aydınlatması olmayan yolumuz ne zaman bitecek?”
Nilgün YAZICI