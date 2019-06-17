Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kurye
"Fatih Tekeci" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Tekeci" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kurye

17 Haziran 2019

Ankara’da motosikletli kuryeler, çoğunluğu Suriyeli olan mülteci kuryelerin “ucuz iş gücü” ile çalıştırıldıklarını... Haliyle, mağdur olduklarını/edildiklerini söylüyor.

Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, durumu şöyle özetliyor:
“BİZ: Araç muayenemizi yaptırıyoruz, vergimizi veriyoruz, cezamızı yatırıyoruz. Yani devlete gelir sağlıyoruz.
ONLAR: Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız motosikletlerle çalışıyorlar. Yani, devleti de zarara uğratıyorlar.
BİZ VE ONLAR: Biz günlük 110-120 TL’den çalışırken, onlar 50-60 TL’den çalışarak, namusuyla bu işi yapan insanlarımızın işsiz kalmalarına neden oluyorlar.
Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği olarak ekmeğimizle oynanmasına izin vermek istemiyoruz. Tüm yetkililerden, bu konuda bir an önce adımlar atılmasını talep ediyoruz.”

ASIL ŞİMDİ  ULAŞIM AKIL’LANIYOR

1 Temmuz 2014: Ankara, “ulaşımda akıllı dönem” göbek adlı Ankarakart ile tanıştı.
1 Temmuz 2015: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2016: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2017: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
1 Temmuz 2018: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Ankarakart’a geçmedi.
Ve, 5 (beş) yıl sonra.
1 Temmuz 2019: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası, Ankarakart’a geçiyor.
İşte, asıl şimdi ulaşım akıl’lanıyor.

SÖZÜ/ÖZÜ

YAYAYA SAYGIDA ÇABUK BIKTIK

“2019’un başında, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı, halkın bilinçlendirilmesi ve trafik polislerinin ciddiyetle konuya yaklaşmaları sayesinde sürücüler, çizgilerle belirlenmiş yaya geçitlerinde “yaya geçiş üstünlüğü” konusunda duyarlı davranmaya başlamışlardı. Şimdi ise bir gevşeme ve gözle görülür bir gerileme var. Trafik konusunda uygar bir ülke olmaktan neden bu kadar çekiniyoruz, anlamak mümkün değil.”
Mehmet AK

SORUM VAR

132 NEREDE?

Okurumuz Cengiz Bulut (emekli vali), Balgat’ın toplu taşıma araçlarından 132 no’lu ve Özpetek Sitesi başlıklı özel halk otobüslerinin nisan ayı itibarıyla seferden çekildiğini aktarmış. İletisine, şöyle devam etmiş:
“Durumu, 27 Nisan tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 153 no’lu telefona bildirerek, bu icraatın sebebini sordum ve kaldırılan seferlerin yeniden ihdas edilerek semt sakinlerinin mağduriyetinin önlenmesini istedim. Büyükşehir Belediyesi, telefonuma gönderdiği cevapta, ‘otobüs seferlerinde ve güzergâhta herhangibir değişiklik olmadığını ve uygulamanın eskisi gibi devam ettiğini’ bildirdi. Ancak, aradan geçen bunca zamana rağmen seferler başlamadı.
SORUYORUM:
132 no’lu özel halk otobüsleri, Keçiören-Aktepe’den kalkar, 100. Yıl pazar yerine gelince bir bölünü ODTÜ istikametine, bir bölümü de Özpete Sitesi istikametine giderdi. ODTÜ istikametine gidenler halen aynen çalıştığı halde Özpetek Sitesi otobüsleri neden seferden kaldırıldı?”

‘SÜS’LÜ TEHLİKE!

Okurumuz Umut Özkan, bu fotoğrafı Kurtuluş kavşağındaki büyük süs havuzunda çekmiş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenmiş:
“Ankara’da, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları süs havuzlarında serinliyor. Hem de canlarını tehlikeye atarak! Orada bir elektrik kaçağı olsa, hepsi yaşamını kaybeder. Sayın Mansur Yavaş, bu çocukların da belediye başkanı.
TALEBİM ŞU:
* Bu çocuklar için yeni yüzme havuzları yapılsın.
* Yaz aylarında süs havuzlarına daha çok dikkat edilsin.”

Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kurye

BALKONUMUZDA OTURAMIYORUZ

Okurumuz Yalçın Yılmaz, 1071 Malazgirt Bulvarı’na park eden TIR’lardan şikâyet etmiş.
İletisi, -özetiyle- şöyle:
“Sayıları zaman zaman 7-8’i bulan TIR’lar günlerce burada kalıyor ve ana yol sanki TIR parkına dönüyor. Ayrıca, yol kenarına arabasını çekip yüksek sesle insanları rahatsız ederek müzik dinleyen ve içki içen insanlardan da artık bıktık. Balkonumuzda rahat rahat oturamıyoruz.”

Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kurye

KISA... KISA...

“Çankaya’da Atakule, Keçiören’de ise tamamlanması planlanan Cumhuriyet Kulesi var. Bir kule ve tereferik de Elmadağ’da İdris Dağı’na yapılmasını istiyoruz.”
İbrahin YURDUSEVEN

“Bahçelievler son duraktaki yunus heykelli havuz çalışmıyor. Su akmadığı için de garip bir durumda. Kentteki süs havuzlarının hali perişen. Hepsi elden geçirilmeli.”
Ali ÇOBAN

“Bilkent Mahallesi’nde iki yıldır yapılmaya çalışılan, bittiğinde başka bir yerinden başlayan, geceleri hiçbir aydınlatması olmayan yolumuz ne zaman bitecek?”
Nilgün YAZICI

X
Fatih Tekeci Fatih TekeciTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Eşinden boşanmaya kalkınca ondan uzaklaştımGüzin AblaEşinden boşanmaya kalkınca ondan uzaklaştım17.06.2019
Derin değişikliklerMehmet SOYSALDerin değişiklikler 17.06.2019
Netflix’teki ‘eşcinselliğe özendirme’ üzerine Özkök ve Müftüoğlu’ndan iki farklı yorumFatih ÇEKİRGENetflix’teki ‘eşcinselliğe özendirme’ üzerine Özkök ve Müftüoğlu’ndan iki farklı yorum17.06.2019
Suna Kabadayı ile 5 soru 5 cevapAysun KABASuna Kabadayı ile 5 soru 5 cevap17.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.