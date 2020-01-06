EGO’dan beklentiler

2019 geçti gitti. Ve dünya, güneşin etrafında yeni bir tura daha çıktı. Yeni tur, yeni bir şans. Ve tabii yine yeni beklentiler.
2019’u uğurlarken, “#2020’deEGO’danbeklentiler” başlıklı bir hashtag açmıştık.
Hürriyet Ankara okurları, geçen hafta boyunca taleplerini yazdı.
Beklenti listesi biraz kabarık.
Genel hatlarıyla şöyle:
* “Ankara’da yolcu taşıyan EGO’ya ait ya da özel tüm eski otobüsler kaldırılmalı.”
* “Ankara’da artık tüm otobüs duraklarının üstü kapatılmalı, oturakları konulmalı.”
* “Yaşlılara kötü davranan özel halk otobüsleri şoförlerinin işlerine son verilmeli.”
* “Yaklaşık bir yıldır düzgün çalışmayan EGO Cep’te uygulaması derhal iyileştirilmeli.”
* “GPS açmayan ve bu yüzden EGO Cep’te uygulamasında görünmeyen otobüs kalmamalı.”
* “Öğrenci abonman kartlarının, özel halk otobüslerinde de geçerli olması sağlanmalı.”
* “Öğrenci abonman uygulamasının bir benzeri, işe gidip gelenler için de hayata geçirilmeli.”
* “Dolmuşların denetimi arttırılmalı ve Ankarakart artık dolmuşlarda da geçerli olmalı.”
* “65 yaş üstü serbest kart kullananlara, tüm gün yerine belirli bir saat aralığı getirilmeli.”
* “Ankara için metrobüs, tramvay ve monoray gibi alternatif ulaşım sistemleri oluşturulmalı.”
* “Bazı şehirlerde uygulanan ‘ekspres otobüs hatları’, Ankara’da da hayata geçirilmeli.”
* “Esenboğa metrosu açılana kadar havalimanı ulaşımı için mutlaka EGO otobüsü seferi konulmalı.”
* “Metro hızı artırılmalı, yine metroların çok dar olan koltuk düzeni değiştirilmeli.”
* “Çayyolu’ndan, geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızılay ve Ulus’a direkt EGO seferleri konulmalı.”
* “Cevizlidere’de vatandaşları dolmuşa mahkûm eden düzensizliğe, çözüm bulunmalı.”
* “Sincan-Yapracık TOKİ arasında zaman zaman arızalanan eski otobüsler yenilenmeli.”
* “Yenikentliler olarak otobüsleri durdurabilmek için önüne atlamadığımız bir yıl diliyoruz.”
SORU(YORUM)
AŞTİ’NİN ŞEHİR İÇİ SERVİSLERİNİ KİM DENETLİYOR?
AŞTİ’den hareket eden “şehir içi servisler” konusunda şikâyetini aktaran Hürriyet Ankara okurunun iletisi şöyle:
“Servisin ne zaman hareket edeceğini soruyoruz, ‘Abi biraz önce gitti’ diyorlar. Bir sonrakinin ne zaman hareket edeceğini sorduğumuzda, ‘Bir buçuk saat sonra’ cevabını veriyorlar. Bir buçuk saat kimse beklemez. Yani sözde servis var, ama kullanan yok. Sonra öğrendim ki, herkese aynı şeyi yapıyorlarmış.
SORUYORUM: Otobüs firmalarından şehir içi ücretsiz servis hizmeti karşılığında kişi başı belli bir ücret alan bu araçları kim denetliyor?”
KIZIMIN MEZARINA ÇAMURDAN GİREMİYORUM
Bu fotoğrafı çeken ve gönderen, acılı bir anne.
“Karşıyaka Mezarlığı’nın T9 kısmında bulunan kızımın mezarına, çamurdan giremiyorum” diyen okurumuzun talebi ise şöyle:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile ALO 153 Mavi Masa hattına müracaat etmeme rağmen bir sonuç elde edemedim. İstediğimiz ise bir taş döşenmesi.”
KENT MERKEZİNDE ‘ENGELLİ ARAÇ PARK YERİ’ LEVHALARI ARTTIRILSIN
Okurumuz Ayhan Ertuğrul, Ankara’da yaşayan engellilerin karşılaştıkları zorluklardan birinin de “sosyal hayata katılma güçlüğü” olduğunu söylemiş.
Okurumuzun iletisi -özetle- şöyle:
“Geçmişte, engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları ve işlerini görebilmeleri için kentin merkezi noktalarında ‘engelli araç park yeri’ levhaları vardı. Zamanla bu levhalar kaldırıldı. Yani engelliler, şehir içinde acımasızca cezalandırıldı. Başta kent merkezi olmak üzere bu levhaların sayısının yeniden çoğaltılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Kızılay artık bu şehirde yaşayan ve aracına bağımlı olan engelliye haram oldu. Eşimizi, çocuğumuzu, arkadaşımızı alıp Sakarya Caddesi’nde bir şeyleri yeyip, gümbür gümbür akan hayatın içine katılamıyoruz.”
SORUM VAR
ENGELLİLER UÇSUN MU?
Engelli bir okurumuz demiş ki:
* Birçok üst geçidin asansörü çalışmıyor.
* Yürüyen merdiven yok, olanı da bozuk.
SORUM ŞU:
* Bu kentte engelliler uçsun mu?
KISA... KISA... SORULAR
* “Kızılay’daki 10018 no’lu özel halk otobüsü yolcu indirme durağında neden EGO otobüsleri duramıyor?”
* “Gerede’den getirilen suyu mu, yoksa hâlâ Kızılırmak suyunu mu içiyoruz? Bu soruya yanıt verecek yok mu?
* “Çayyolu ve Konutkent’te insanlara saldıran başıboş sokak köpeklerinin toplanmaları gerekmez mi?”
EGO’dan beklentiler
2019 geçti gitti. Ve dünya, güneşin etrafında yeni bir tura daha çıktı. Yeni tur, yeni bir şans. Ve tabii yine yeni beklentiler.
2019’u uğurlarken, “#2020’deEGO’danbeklentiler” başlıklı bir hashtag açmıştık.
Hürriyet Ankara okurları, geçen hafta boyunca taleplerini yazdı.
Beklenti listesi biraz kabarık.
Genel hatlarıyla şöyle:
* “Ankara’da yolcu taşıyan EGO’ya ait ya da özel tüm eski otobüsler kaldırılmalı.”
* “Ankara’da artık tüm otobüs duraklarının üstü kapatılmalı, oturakları konulmalı.”
* “Yaşlılara kötü davranan özel halk otobüsleri şoförlerinin işlerine son verilmeli.”
* “Yaklaşık bir yıldır düzgün çalışmayan EGO Cep’te uygulaması derhal iyileştirilmeli.”
* “GPS açmayan ve bu yüzden EGO Cep’te uygulamasında görünmeyen otobüs kalmamalı.”
* “Öğrenci abonman kartlarının, özel halk otobüslerinde de geçerli olması sağlanmalı.”
* “Öğrenci abonman uygulamasının bir benzeri, işe gidip gelenler için de hayata geçirilmeli.”
* “Dolmuşların denetimi arttırılmalı ve Ankarakart artık dolmuşlarda da geçerli olmalı.”
* “65 yaş üstü serbest kart kullananlara, tüm gün yerine belirli bir saat aralığı getirilmeli.”
* “Ankara için metrobüs, tramvay ve monoray gibi alternatif ulaşım sistemleri oluşturulmalı.”
* “Bazı şehirlerde uygulanan ‘ekspres otobüs hatları’, Ankara’da da hayata geçirilmeli.”
* “Esenboğa metrosu açılana kadar havalimanı ulaşımı için mutlaka EGO otobüsü seferi konulmalı.”
* “Metro hızı artırılmalı, yine metroların çok dar olan koltuk düzeni değiştirilmeli.”
* “Çayyolu’ndan, geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızılay ve Ulus’a direkt EGO seferleri konulmalı.”
* “Cevizlidere’de vatandaşları dolmuşa mahkûm eden düzensizliğe, çözüm bulunmalı.”
* “Sincan-Yapracık TOKİ arasında zaman zaman arızalanan eski otobüsler yenilenmeli.”
* “Yenikentliler olarak otobüsleri durdurabilmek için önüne atlamadığımız bir yıl diliyoruz.”
SORU(YORUM)
AŞTİ’NİN ŞEHİR İÇİ SERVİSLERİNİ KİM DENETLİYOR?
AŞTİ’den hareket eden “şehir içi servisler” konusunda şikâyetini aktaran Hürriyet Ankara okurunun iletisi şöyle:
“Servisin ne zaman hareket edeceğini soruyoruz, ‘Abi biraz önce gitti’ diyorlar. Bir sonrakinin ne zaman hareket edeceğini sorduğumuzda, ‘Bir buçuk saat sonra’ cevabını veriyorlar. Bir buçuk saat kimse beklemez. Yani sözde servis var, ama kullanan yok. Sonra öğrendim ki, herkese aynı şeyi yapıyorlarmış.
SORUYORUM: Otobüs firmalarından şehir içi ücretsiz servis hizmeti karşılığında kişi başı belli bir ücret alan bu araçları kim denetliyor?”
KIZIMIN MEZARINA ÇAMURDAN GİREMİYORUM
Bu fotoğrafı çeken ve gönderen, acılı bir anne.
“Karşıyaka Mezarlığı’nın T9 kısmında bulunan kızımın mezarına, çamurdan giremiyorum” diyen okurumuzun talebi ise şöyle:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile ALO 153 Mavi Masa hattına müracaat etmeme rağmen bir sonuç elde edemedim. İstediğimiz ise bir taş döşenmesi.”
KENT MERKEZİNDE ‘ENGELLİ ARAÇ PARK YERİ’ LEVHALARI ARTTIRILSIN
Okurumuz Ayhan Ertuğrul, Ankara’da yaşayan engellilerin karşılaştıkları zorluklardan birinin de “sosyal hayata katılma güçlüğü” olduğunu söylemiş.
Okurumuzun iletisi -özetle- şöyle:
“Geçmişte, engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları ve işlerini görebilmeleri için kentin merkezi noktalarında ‘engelli araç park yeri’ levhaları vardı. Zamanla bu levhalar kaldırıldı. Yani engelliler, şehir içinde acımasızca cezalandırıldı. Başta kent merkezi olmak üzere bu levhaların sayısının yeniden çoğaltılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Kızılay artık bu şehirde yaşayan ve aracına bağımlı olan engelliye haram oldu. Eşimizi, çocuğumuzu, arkadaşımızı alıp Sakarya Caddesi’nde bir şeyleri yeyip, gümbür gümbür akan hayatın içine katılamıyoruz.”
SORUM VAR
ENGELLİLER UÇSUN MU?
Engelli bir okurumuz demiş ki:
* Birçok üst geçidin asansörü çalışmıyor.
* Yürüyen merdiven yok, olanı da bozuk.
SORUM ŞU:
* Bu kentte engelliler uçsun mu?
KISA... KISA... SORULAR
* “Kızılay’daki 10018 no’lu özel halk otobüsü yolcu indirme durağında neden EGO otobüsleri duramıyor?”
* “Gerede’den getirilen suyu mu, yoksa hâlâ Kızılırmak suyunu mu içiyoruz? Bu soruya yanıt verecek yok mu?
* “Çayyolu ve Konutkent’te insanlara saldıran başıboş sokak köpeklerinin toplanmaları gerekmez mi?”