Dumansız AŞTİ örnek olsun

Ankara’nın rengi, kasım ayında hafif hafif solmaya başlar.Aralık ayı itibarıyla da kente ‘kara bulut’ gibi çöken kirli hava, bazı ölçüm istasyonlarında alarm verir.

Okurumuz Mehmet Gürer, “Peki ya AŞTİ’nin havası” diye başladığı iletisinde, önemli bir konuya dikkat çekmiş.

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Her gün binlerce otobüsün giriş-çıkış yaptığı peronlarda egzoz dumanına bir de sigara dumanının eklendiğini kaydeden Mehmet Gürer, şu öneride bulunuyor:

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

“AŞTİ’nin özellikle de gidiş peronları resmen duman altında. Sigara içenlerin otobüs kalkmadan son nefesi çekip, dumanı araç içine bırakmaları da cabası... Bu bölgede hava kirliliği ölçümü yapılsa, insan sağlığını tehdit edecek düzeyde çıkacağına bahse girerim.

ÖNERİM ŞU: Mevcut halinde sigara içmenin serbest olduğu, AŞTİ’nin gidiş ve geliş peronlarındaki üstü kapalı alanlara ‘sigara yasağı’ konulmalı. ‘Dumansız hava sahası’ ile AŞTİ, Türkiye’nin diğer illerindeki terminallere de örnek olmalı.”

OKURDAN NOT: Sigara, yalnızca AŞTİ’nin Konya Yolu’na bakan kısmında içilirse, sorun da çözülmüş olur.

UYANIKKEN KÂBUS GÖRÜLEN KAVŞAK

Konutkent’i Eskişehir Yolu’na bağlayan kavşak...

Okurlarımızın deyimiyle...

Uyanıkken ‘kâbus’ görülen yerlerden biri:

TRAFİK KÂBUSU.

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“Kavşakta sabahları yaşanan yığılma ve uzun araba kuyruğu artık bıkkınlık yarattı” diyen okurumuz Tarık Celal Güven, çözüm için iki seçenek sunmuş:

* Ya, Mesa Plaza-Bağlıca kavşağındaki gibi alt-üst geçit yapılır. (Biraz zaman alır ve maliyeti yüksektir.)

* Ya da, Konutkent’i Eskişehir Yolu’na bağlayan ana yol, Eskişehir kavşağına 50-60 metre kaladan itibaren üç şeritli hale getirilir.”

SORUM VAR

NE OLACAK BU METRONUN HALİ

Okurumuz Emre Çetiner, kentin ulaşım sorunlarıyla yakından ilgili.

Bazı sorular yöneltmiş:

1) Esenboğa Havalimanı metrosunun ihalesi üç yıldır neden yapılmadı?

2) Ankaray’ın Söğütözü bağlantısı için halen neyi bekliyoruz?

3) Sincan metrosunun üç vagonlu sistemi ne zaman altı vagona çıkacak?

4) Sincan ve Çayyolu metrolarının sinyalizasyon çalışması hangi yıla bitecek?

OKURDAN NOT: Bu 4 soru(n) için aslında ta 4 yıl önce bitirileceği sözü verilmişti. 2017’nin bitmesine az bir zaman kala vatandaş olarak soruyoruz:

“Ne olacak bu metronun hali?”

1 KM’LİK ÇAMUR ÇİLESİ

Okurumuz Turan Diker, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi’nden.

Köstebek yuvasını andıran çamur içindeki 1516. Sokak’ın asfaltlanmasını isteyen okurumuz, “Yolun bozuk olması nedeniyle arabamızın altını vuruyoruz. Yağmurlu havalarda çamur lastiği sarıyor, kuru havada ise toz nedeniyle arabamız sıklıkla arızalanıyor. Bir kilometrelik yolu asfaltlamak, bu kadar mı zor!” diyor.

KENTİN GÖBEĞİNDE BULVARA CEPHELİ MEZBELELİK

Burası, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın göbeği. Bir dönem Başkentgaz’ın abone merkezi olarak kullandığı GMK Bulvarı’na cepheli bina şimdi ise tam bir mezbelelik.

E. Bülent DİLAVEROĞLU

HIZ KESİCİ KASİSLERLE TEHLİKE ORTADAN KALKAR

Keçiören Basınevleri Mahallesi’nde, Selçuklu Caddesi ile Gülgün Caddesi’nin kesişiminde trafik kazası tehlikesi yaşanıyor.

SEBEBİ: Selçuklu Caddesi’nin Sanatoryum istikametinde ilerleyen araçlar, Gülgün Caddesi’ne dönmek için dakikalarca bekliyor. Çünkü cadde üzerinde trafik lambası yok. Ters yönde hızlı seyreden araçlar yol vermiyor.

ÇÖZÜMÜ: Trafik lambası konulmuyorsa bile en azından yol ayrımına 100 metre kala art arda hız kesiciler konulursa, kaza tehlikesi de ortadan kalkar.

Bülent CENGİZ

OKUR YAZAR SORUN ÇÖZER





3 GÜNDE HUMMALI TAHLİYE

Hürriyet Ankara okurları kentteki sorunları fotoğraflıyor, yazıyor...

Yetkililer harekete geçiyor.

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İşte onlardan biri daha.

Ama önce şikâyeti hatırlayalım.

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Okurumuz Bektaş Şahin, Çankaya Belediyesi’nin geçen yıl Öveçler’deki Reşatbey İlkokulu’nun bahçesine ördüğü duvardan 3-4 aydır su sızdığına dikkat çekmiş...

Perşembe günü bu sütunlardan belediye yetkililerine şöyle seslenmişti:

“Her geçen gün artan sızıntı gölet oldu, yol boyu akıyor. Önümüz kış. Bu soruna ivedi çözüm getirilmezse, oluşacak buzdan dolayı büyük kaza ve belalar bizi beklemekte.”

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Ve...

Okurumuz Bektaş Şahin’den yeni bir ileti daha.

‘İvedi çözüm’ çağrısının, Çankaya Belediyesi’nden aynı gün karşılık bulduğunu belirtmiş.

İletisinde şunları kaydetmiş:

“Şikâyetimin yayınlandığı gün(perşembe), Çankaya Belediyesi ekipleri harekete geçti. Üç gün süren hummalı bir çalışmayla, akan suyu ASKİ’nin tahliye hattına bağladılar. Dileğimiz, sızıntının bir daha olmamasıdır.”

SORUMLULUK ASKİ’DE AMA...

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN MÜDAHALE ETTİK

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, geçen yıl temmuz ayında Reşat Bey İlkokulu’nun ‘okul yönetimi’nden gelen talep üzerine duvarın yenilendiği belirtilerek, “Yenilenen duvarın altından geçen arazi suyu duvarda yer yer çatlaklar oluşturmuştur. Yasal düzenlemeler gereği altyapı çalışmaları ASKİ sorumluluğundadır. Ancak belediyemiz, can güvenliği gerekçesiyle duruma müdahale edip, önlem almıştır” denildi.

OKUR YAZAR SORUN ÇÖZER (2)





KARANLIK GEÇİTTE IŞIKLAR YANDI

Okurlarımız A. Haluk Balaban ve Yılmaz Çamdalı’nın 13 Ekim’deki Okur Köşesi’nden “Bu alt geçit can yakar” şeklindeki uyarılarının ardından, Ankararay’ın Kurtuluş istasyonundan Geçim Sokak’a çıkışı sağlayan geçit aydınlatıldı.

NOT: Geçim Sokak’ta merkez binası bulunan Altı Nokta Körler Derneği’nin üyeleri ise yerleri fayans ve eğimi fazla olan alt geçide ‘tırabzan’ konulmasını istiyor.

Kente, yaşadığınız mahalleye, sokağa dair tüm sorun ve taleplerinizi Burada Okur Yazar’a yazın... Yetkililer, çözüm üretsin.