Dolmuş yönetmeliğine güncelleme geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME), kent içi ve dış ilçelerdeki ticari taksilerle ilgili hazırladığı “Ticari Taksi Yönergesi”nin ardından...
Hürriyet Ankara okurları, dedi ki:
“Dolmuşlar için de bir yönergeye ihtiyaç var.”
Müjde!
ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, çalışmalara başlamış.
ABB’den gelen açıklama şöyle:
GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA GÖRE DÜZENLEME
“İlimizde, ticari yolcu taşımacılığı yapan minibüslere ilişkin iş ve
işlemler 1996 tarihli yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürdürülmekte
olup, söz konusu yönetmeliğin günümüz şartlarına göre yeniden
güncellenmesi yönünde çalışmalarımız sürdürülmektedir.”
531-2’NİN HAT NUMARASI DEĞİŞECEK
Hürriyet Ankara, işaret fişeğini çaktı.
EGO Genel Müdürlüğü, 531 no’lu hatta yaşanan “Acaba hangisi hangisi” sorunun çözümü için harekete geçti.
ABB’den gelen açıklama şöyle:
“531-2 numaralı Eryaman-Fatih-Sincan-Elvankent-Etimesgut hattının, 531 hattı ile ortak flama adlandırılmasından kaynaklanan problemin çözümü için söz konusu 531-2 hat numarasının değiştirilerek farklı bir numaralandırma ile hizmet vermesi için gerekli çalışmaya başlanılmıştır. Yeni hat numaralandırması ile yolcularımız hangi güzergâhta gidecekleri hususunda daha net bir bilgiye sahip olacaklardır.”
6 YAŞINDAKİ ÖZGÜR ARAS’TAN ‘MANSUR AMCA’YA MEKTUP
Okurumuz Umut Özkan, “Bu yazıyı köşenizde yayınlarsanız oğlum çok sevinecek” demiş.
*
Oğlu Özgür Aras, 6 yaşında.
Anaokulu öğrencisi.
Yani...
Burada Okur Yazar’ın en küçük neferi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan tek istiği ise:
“HAYVANAT BAHÇESİ.”
ÖNERİM VAR
SAYAÇLAR DEĞİŞSİN TARTIŞMA BİTSİN
Okurumuz Yusuf İzzettin Bulut, Başkentgaz’a bir önerisi var:
“Melih Gökçek döneminde parasını ödediğimiz kartlı(ön ödemeli) doğalgaz sayaçlarımız -vatandaşa herhangi bir ilave maliyet çıkartmadan- mekanik sayaçlar ile değiştirilsin. Tartışma bitsin.”
YARIM ELMA GÖNÜL ALMA
VATANDAŞA İKİ TAKSİTLİ ASFALTLAMA
Çankaya’nın Zafertepe Mahallesi 116. Sokak’ın “çamur çilesi” bitmedi, bitirilemedi.
16 Aralık’ta tam da bu köşeden, “Doğu Anadolu’nun ücra bir köyü değil, başkent Ankara’nın göbeği” demiştim.
Bir gün sonra asfaltlama başlamış.
Sonra mı?
Sokağın son durumunu özetleyen bir fotoğraf daha.
Dün geldi.
Okurumuz, haklı olarak isyanlarda:
“Çankaya Belediyesi, asfalt çalışmasını yarım bırakıp gitti.”
Özetle:
“Yarım elma gönül alma.”
SORUM VAR
ÇANKAYA BELEDİYESİ’NE 3 ‘ÇÖP SORUSU’
Okurumuz Murat Kadıoğlu, Çankaya Belediyesi’nin aldığı yeni bir kararla ilçede çöplerin artık gündüzleri toplandığını belirtmiş ve sormuş:
“Görünen o ki, akşam saat 20.00’den sabah saat 07.00’ye kadar sokaklar çöplük gibi görünecek.
SORU 1: Çankaya Belediyesi’nde neler oluyor?
SORU 2: Belediye, neden böyle bir karar aldı?
SORU 3: İşçi sayısı mı azaldı ya da azaltılıyor?”
OKURDAN NOT: Çankaya Belediyesi’nin bu yanlış uygulamadan bir an önce dönmesi gerekir.
DURUM ÇOK CİDDİ
Bu fotoğraf, Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak’ta çekilmiş.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz, “Çocukları köpek saldırısından nasıl koruyacağız duygusuyla yaşıyoruz” demiş ve şunları kaydetmiş:
“Durum, bizler için çok ciddi ve tehlikeli bir hal aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi, sokak hayvanları konusunda ortak bir çalışma yapmalı.”
FOTOKAPAN
* “Milli kütüphane metro istasyonunun yürüyen merdiveni, sekiz aydır arızalı. 70 basamak yürümek zorundasınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur.”
* “Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi 1933. Sokak’taki ‘ATIK TOPLAMA KUTUSU’ işte bu halde. Çankaya Belediyesi yetkilileri, çok geçmeden bu işe çözüm bulmalı.”
* “Kızılay’daki üst geçit, artık işlevini tamamen yitirmiş durumda. Neredeyse kullanan yok gibi. Yayaların tamamına yakını akan trafikten yolun karşısına geçiyor.”
* Çankaya’nın İşçi Blokları Mahallesi’nde, iki şeritli 1516. Cadde’ye yapılan araç parkı nedeniyle yol tek şeride düşüyor. ‘PARK ETMEK YASAKTIR’ levhası konulmalı.”
KISA... KISA...
* “Bağlıca-yapracık TOKİ çevreyolu bağlantısı, dokuz aydır inşaat halinde bekliyor. Her şikâyet sonrası, ‘Üç ay içinde bitecek’ cevabı veriliyor.”
* “Keçiören’de, Basınevleri Mahallesi 27. Sokak’ın yarısında aydınlatma çalışması yapıldı, diğer yarısı kaldı. Yapılmayan tarafta otobüs durağı da var.”
Dolmuş yönetmeliğine güncelleme geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME), kent içi ve dış ilçelerdeki ticari taksilerle ilgili hazırladığı “Ticari Taksi Yönergesi”nin ardından...
Hürriyet Ankara okurları, dedi ki:
“Dolmuşlar için de bir yönergeye ihtiyaç var.”
Müjde!
ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, çalışmalara başlamış.
ABB’den gelen açıklama şöyle:
GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA GÖRE DÜZENLEME
“İlimizde, ticari yolcu taşımacılığı yapan minibüslere ilişkin iş ve
işlemler 1996 tarihli yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürdürülmekte
olup, söz konusu yönetmeliğin günümüz şartlarına göre yeniden
güncellenmesi yönünde çalışmalarımız sürdürülmektedir.”
531-2’NİN HAT NUMARASI DEĞİŞECEK
Hürriyet Ankara, işaret fişeğini çaktı.
EGO Genel Müdürlüğü, 531 no’lu hatta yaşanan “Acaba hangisi hangisi” sorunun çözümü için harekete geçti.
ABB’den gelen açıklama şöyle:
“531-2 numaralı Eryaman-Fatih-Sincan-Elvankent-Etimesgut hattının, 531 hattı ile ortak flama adlandırılmasından kaynaklanan problemin çözümü için söz konusu 531-2 hat numarasının değiştirilerek farklı bir numaralandırma ile hizmet vermesi için gerekli çalışmaya başlanılmıştır. Yeni hat numaralandırması ile yolcularımız hangi güzergâhta gidecekleri hususunda daha net bir bilgiye sahip olacaklardır.”
6 YAŞINDAKİ ÖZGÜR ARAS’TAN ‘MANSUR AMCA’YA MEKTUP
Okurumuz Umut Özkan, “Bu yazıyı köşenizde yayınlarsanız oğlum çok sevinecek” demiş.
*
Oğlu Özgür Aras, 6 yaşında.
Anaokulu öğrencisi.
Yani...
Burada Okur Yazar’ın en küçük neferi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan tek istiği ise:
“HAYVANAT BAHÇESİ.”
ÖNERİM VAR
SAYAÇLAR DEĞİŞSİN TARTIŞMA BİTSİN
Okurumuz Yusuf İzzettin Bulut, Başkentgaz’a bir önerisi var:
“Melih Gökçek döneminde parasını ödediğimiz kartlı(ön ödemeli) doğalgaz sayaçlarımız -vatandaşa herhangi bir ilave maliyet çıkartmadan- mekanik sayaçlar ile değiştirilsin. Tartışma bitsin.”
YARIM ELMA GÖNÜL ALMA
VATANDAŞA İKİ TAKSİTLİ ASFALTLAMA
Çankaya’nın Zafertepe Mahallesi 116. Sokak’ın “çamur çilesi” bitmedi, bitirilemedi.
16 Aralık’ta tam da bu köşeden, “Doğu Anadolu’nun ücra bir köyü değil, başkent Ankara’nın göbeği” demiştim.
Bir gün sonra asfaltlama başlamış.
Sonra mı?
Sokağın son durumunu özetleyen bir fotoğraf daha.
Dün geldi.
Okurumuz, haklı olarak isyanlarda:
“Çankaya Belediyesi, asfalt çalışmasını yarım bırakıp gitti.”
Özetle:
“Yarım elma gönül alma.”
SORUM VAR
ÇANKAYA BELEDİYESİ’NE 3 ‘ÇÖP SORUSU’
Okurumuz Murat Kadıoğlu, Çankaya Belediyesi’nin aldığı yeni bir kararla ilçede çöplerin artık gündüzleri toplandığını belirtmiş ve sormuş:
“Görünen o ki, akşam saat 20.00’den sabah saat 07.00’ye kadar sokaklar çöplük gibi görünecek.
SORU 1: Çankaya Belediyesi’nde neler oluyor?
SORU 2: Belediye, neden böyle bir karar aldı?
SORU 3: İşçi sayısı mı azaldı ya da azaltılıyor?”
OKURDAN NOT: Çankaya Belediyesi’nin bu yanlış uygulamadan bir an önce dönmesi gerekir.
DURUM ÇOK CİDDİ
Bu fotoğraf, Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak’ta çekilmiş.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz, “Çocukları köpek saldırısından nasıl koruyacağız duygusuyla yaşıyoruz” demiş ve şunları kaydetmiş:
“Durum, bizler için çok ciddi ve tehlikeli bir hal aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi, sokak hayvanları konusunda ortak bir çalışma yapmalı.”
FOTOKAPAN
* “Milli kütüphane metro istasyonunun yürüyen merdiveni, sekiz aydır arızalı. 70 basamak yürümek zorundasınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur.”
* “Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi 1933. Sokak’taki ‘ATIK TOPLAMA KUTUSU’ işte bu halde. Çankaya Belediyesi yetkilileri, çok geçmeden bu işe çözüm bulmalı.”
* “Kızılay’daki üst geçit, artık işlevini tamamen yitirmiş durumda. Neredeyse kullanan yok gibi. Yayaların tamamına yakını akan trafikten yolun karşısına geçiyor.”
* Çankaya’nın İşçi Blokları Mahallesi’nde, iki şeritli 1516. Cadde’ye yapılan araç parkı nedeniyle yol tek şeride düşüyor. ‘PARK ETMEK YASAKTIR’ levhası konulmalı.”
KISA... KISA...
* “Bağlıca-yapracık TOKİ çevreyolu bağlantısı, dokuz aydır inşaat halinde bekliyor. Her şikâyet sonrası, ‘Üç ay içinde bitecek’ cevabı veriliyor.”
* “Keçiören’de, Basınevleri Mahallesi 27. Sokak’ın yarısında aydınlatma çalışması yapıldı, diğer yarısı kaldı. Yapılmayan tarafta otobüs durağı da var.”