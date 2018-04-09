Devlet kurumlarının elinde ping pong topuna döndüm

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in tam 14 yıl boyunca basın danışmanlığını yapan Avni Kavlak'tan geldi.

Nihayetinde kendisi de eski bir gazeteci.

Ayrıca.

Sıkı bir Hürriyet Ankara okuru/takipçisi.

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Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı dönemde de zaman zaman Okur Köşesi'ne şikâyetlerini yazmaktan çekinmezdi.

Avni Kavlak'tan bu defa, ortası çile ve isyan dolu, sonu "Yaşasın bürokrasi" göndermesiyle biten bir ileti aldım.

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Hani, "Malın mı var, derdin var" sözü, sanki bu olay için söylenmiş.

İşte, Melih Gökçek'in 14 yıl boyunca basın danışmanlığını yapan Avni Kavlak'ın, Ankara-Kırıkkale arasında iki aydır devam eden bürokrasi isyanı:

BÜROKRASİ PERİŞAN EDİYOR

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan Binali Yıldırım, yakında tüm resmi işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirterek, 'Vatandaş bürokrasiyi tuş edecek' demişti. Ama hani bir söz vardır: 'Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlarmış.' Vatandaş bürokrasiyi tuş etmeden, bürokrasi vatandaşı, perişan ediyor.

22 YIL ÖNCE İPOTEK ETTİ

Olayı anlatırsam herhalde vatandaşın çilesi daha net anlaşılır. Bundan tam 22 yıl önce, yani 1996 yılında bir yakınım devlet bankasından hayvancılık kredisi aldı. Kredi için benim Çankaya’da bulunan evimi ipotek ettik. Daha sonra yakınım, hayvancılık kredisini ödeyemediğinden, adeta yemeden, içmeden kesip, tırnağımla kazıyarak eriştiğim kooparitif evime banka 1999 yılında haciz getirdi.

19 YIL SONRA ŞOKU YAŞADI

Bunun üzerine ben de zorunlu olarak yakınımın borçlarını ödeyerek evimi kurtardım. Aradan tam 19 yıl geçtikten sonra bu evimi satmaya kalktım. Alacak kişi bankadan kredi çekmek isteyince 19 yıl önce parasını ödediğim kredi haczinin tapu üzerinde olduğunu gördük. 19 yıl önce evim için haciz getiren devlet bankası, kredi borcunu ödememe karşın bu bilgileri İcra Müdürlüğü'ne iletmediğinden, ya da İcra Müdürlüğü iletilen bilgileri es geçtiğinden tapu üzerinde halen haciz duruyordu.

BANKA, EVRAĞI BULAMADI

Bunun üzerine bankadan, 19 yıl önce ödediğime dair belgeleri istedim. Devlet bankası şubesi '19 yıl önceki evrakları bulmamız mümkün değil' demesin mi. Allah'tan ben bu konuda biraz ketum olduğum için eski evraklarımı karıştırdım. Tarafıma, ödendiğine dair verilen yazıları bularak bankaya götürdüm. Banka da bu evraklar doğrultusunda, borcun ödendiğine dair tekrar yazı verdi.

Sorun bitti mi? Biter mi hiç...

BU KEZ KESKİN'E GÖNDERDİ

Çankaya’daki evime haciz gönderen Ankara 1. No'lu İcra Müdürlüğü'ne gittim. Tam bir haftada 1999 yılındaki dosyayı bulabildiler. Dosyanın esasının Keskin İcra Müdürlüğü’nden geldiğini belirterek, tarih numarasını vererek oraya başvurmam gerektiğini söylediler. Keskin İcra Müdürlüğü’ne giderek Ankara 1. İcra Müdürlüğü’ne yazı yazdırdık, ancak Ankara 1. İcra Müdürlüğü yazının uygun olmadığını belirterek tekrar yazı yazılmasını istediler. Ben tekrar Keskin’e giderek Ankara 1. İcra Müdürlüğü’ne icra işleminin iptal edildiğine dair yazı yazdırdım.

Bitti mi? Elbet ki bitmedi.

TARİH VE NUMARA YANLIŞI

Ankara 1. İcra Müdürlüğü’ne tam beş kez giderek, Çankaya Tapu Müdürlüğü’ne icra fekki yazılmasını sağlamaya çalıştım. Bu kez de Ankara 1. İcra Müdürlüğü personeli, eski tarihli tapu kayıtlarındaki 'yevmiye tarih ve numarasını' tam olarak okuyamadıkları için yanlış tarih ve yevmiye üzerinden tapuya yazı yazmışlar. Bu durumda doğal olarak evrak işleme konulmamış. Geçti mi bir 10 gün daha.

NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

Daha sonra özellikle Ankara 1. İcra Müdürlüğü’ne gittim. Rica minnetlerim sonucunda, Çankaya Tapu Müdürlüğü’ne UYAP üzerinden yazıyı gönderdiklerini söylediler. Bu uğraşlarım tam tamına iki aydır sürüyor. Şimdi e-Devlet'e giriyorum, tapumun üzerinde bankanın 19 yıl önce koyduğu şerh halen duruyor. Ne yapacağımı şaşırdım. İki ay önce satacağım evimi satamadım, zor durumda kaldım. Halen umutla tapum üzerindeki 19 yıl önce parasını ödediğim icra şerhinin kaldırılmasını bekliyorum. Ne diyelim, yaşasın bürokrasi."

TERMİNAL DEĞİL SANKİ FABRİKA

Bu fotoğrafı okurumuz Osman Paçacı çekmiş.

Diyor ki:

"AŞTİ'nin yanından geçerken gözlerime inanamadım. Ankara’nın göbeğinde bu duman nasıl olur. Otogara gelen otobüslerin egzoz dumanları yetmiyormuş gibi bir de bacadan salıyorlar."

KISA... KISA...

* “Çankaya Yıldız Konrad Adenauer Caddesi’sini, Turan Güneş Bulvarı’na bağlayan yolun sağ tarafına, akşam 17.00’den sonra araç park ediliyor. Trafik ciddi anlamda aksıyor. Caddeye girişte, araçlar karşı karşıya geliyor.”

Ahmet AKBULUT

* “Çankaya Oran Mahallesi Atatürk Sitesi’nde, EGO otobüsleri, minibüsler, servis araçları, çöp kamyonları ve özel taşıtların kullandığı çift yönlü cadde, çok sıralı parkın da etkisiyle tıkanıyor. Yol tek yön olursa, sorun çözülür.”

Ergin DUYGU

SÖZ YETKİLİDE-1







BÜYÜKŞEHİR'DEN FİL MEZARLIĞI AÇIKLAMASI GELDİ

Okurumuz Ali Meletli'den gelen bu fotoğraf, geçen hafta Okur Köşesi'nde 'Günün Fotoğrafı'ydı.

Ankapak için alınan fil ve zürafa oyuncak maketleri için, "Demir yığınları arasında heba oluyor" diyen okurumuz, "Bunun hesabı sorulamaz mı?” sorusunu yöneltmişti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ankapark içindeki 'fil mezarlığı' konusunda bir açıklama yapmış.

Açıklama -özetiyle- şöyle:"Fotoğraflarda görülen alan, Ankapark içerisindeki açık depolama alanı. Söz konusu hayvan figürleri, Ankapark alanı içerisinde 'yapısal peyzaj donatısı ve tematik alan ögesi' olarak Ankapark içerisinde kullanılacaktır. Hayvan figürleri, ankraj elemanları olmaması sebebiyle montaj vaziyetinde değil, deforme şekilde istif edilmiştir. Ürünler montajlandıkları alandan gerekli son kat boyaları yapılmak üzere koruyucu astarlı haliyle muhafaza edilmektedir."

HÜRRİYET ANKARA YAZDI FİLLER GÖÇ ETTİ

Okurumuz Ali Meletli, Ankapark alanından yeni bir fotoğraf daha göndermiş. "Hurdaya atılan fil ve zürafalar kaldırılarak gözden uzak yere nakledildi" bilgisini vermiş.

NOT: Okurumuza, fikri takibi için teşekkür ederiz.