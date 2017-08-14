Cihaza bağlı hastalar elektrik kesilmeden SMS'le uyarılıyor

Son olarak 17 Temmuz’da okurumuz İlbey Kazancık’ın “Köstence karanlıkta” başlıklı iletisine yer vermiştim.

Okurumuz, Mamak’ın bu mahallesinde sık sık elektriklerin kesildiğini...

Solunum cihazına bağlı hastaların mağduriyet yaşadığını belirtmişti.

*

İlbey Kazancık’ın şikâyetiyle ilgili Başkent EDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Açıklamanın bir bölümü dikkatimi çekti.

Çünkü.

Solunum cihazına bağlı hastaları çok yakından ilgilendiriyor.

Aynen paylaşıyorum:

SİSTEM ANINDA UYARIYOR

“Haberinize istinaden bölgedeki tüm hasar ve arıza kayıtları incelenmiştir. Bölgede gerçekleştirilen yol yapım, dere ıslahı, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında elektrik tesislerimiz hasar görebilmektedir. Bu gibi arızaların giderilmesi adına Başkent EDAŞ olarak gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kaynaklı hasarlara hızlıca müdahale ettiğimizi belirtmek isteriz.

Bunun yanında habere konu olan cihaza bağlı hastaların Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları gerekli evrakları kurumumuza sunması durumunda, hastanın bulunduğu lokasyonda sistemimizde anında meydana gelen uyarılar ile enerji kesintisi tespit edilerek en kısa sürede enerji verilmesi için çalışmaktayız. Aynı zamanda planlı kesinti ve arızaları cihaza bağlı hastalara telefon veya SMS ile bilgi vermekteyiz.”

DİKMEN'DEKİ ORTA REFÜJ



BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ!

Yıl: 2016

Adres: Dikmen Caddesi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Refüje bariyerler döşenerek trafik daha emniyetli ve güvenli hale getirilecek” denildi.

Akabinde.

Caddeye refüj konuldu.

Yıl: 2017

Adres: Dikmen Caddesi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaşanan sıkıntılar, sürücü ve yayalardan gelen talepler doğrultusunda refüj kaldırıldı” denildi.

Bu defa.

Refüj yerine, tırtıklı yol çizgileri eklendi.

*

Okurumuz Yavuz Demirtaş, işte tam da bu konuyla ilgili yazmış.

İletisi şöyle:

MAALESEF ÇALIŞMALARDA PLAN YOK

“20 yılı aşkın süredir Dikmen Keklikpınarı’nda oturuyorum.

Dikmen’in bozuk yol, kaldırım sorunu ile patlayan su ve kanalizasyon sorunları nedense bitmiyor. Bu da yetmezmiş gibi aynı yollar ve kaldırımlar her yıl yeniden kazılıp, yeniden yapılıyor.

Geçen yaz kazılıp, ‘New Jersey’ diye tabir edilen büyük beton bloklarıyla ortadan ayrılan Dikmen Caddesi, gidiş-geliş şeklinde düzenlenmişti. Bir yıl aradan sonra ise beton bloklar bir bir kaldırılıp, asfalt tekrar kazıldı. İki-üç hafta toz-duman içinde Kızılay’a gidip geldik. Sonra da yeniden asfaltlama işleri başladı. Maalesef bu çalışmalarda bir plan yok. Yani tam bir yap-boz işi...

‘Gelen talepler üzerine modifiye asfalt serimi yapılmıştır’ iddiası da gerçekçi değildir. Peki kim bu telepte bulunanlar? Acaba ana caddede sorumsuzca U dönüşü yapmaya devam etmek isteyen bazı trafik canavarları mı?

MİTHATPAŞA ÇUKURU

Kızılay Mithatpaşa Caddesi’ndeki bir çukuru fotoğraflayan okurumuz Ömer Yaşar, “Böylesi çukurlar Ankara’da o kadar çok ki, ama hiçbirini düzgün bir şekilde kapatmaya özen göstermiyorlar. İşte tam da bu yüzden arabamla Ankara trafiğine çıkmaktan korkuyorum” diyor.

ÇAYYOLU METROSUNDA KANALİZASYON KOKUYOR

Çayyolu metrosunu sürekli kullandığını belirten bir okurumuz(isminin gizli kalmasını istemiş) aktarıyor:

“Son günlerde Tarım Bakanlığı-Danıştay istasyonunda vagon kapıları açılır açılmaz ağır bir kanalizasyon kokusunun geliyor. Kötü koku, bu duraktan binip, inenler için daha da zor.”

SORUM VAR

TANZİM SATIŞ UNUTULDU MU?



Okurumuz Kudret Kaatsız, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in nisan ayındaki ‘tanzim satış’ açıklamasını hatırlatmış.

“Neredeyse yaz bitecek ama Ankara’daki marketlerde ve pazarlarda sebze/meyve fiyatları bir türlü ucuzlayamadı” diyen okur Kudret Kaatsız, iletisinde -özetle- şunları aktarmış:

UCUZLUK HAYAL OLDU

“Sayın Melih Gökçek, sebze ve meyve fiyatlarında indirime gidilmemesi halinde ‘tanzim satış’ ile müdahale edeceklerini söylediğinde, vatandaşlar olarak ‘Helal olsun Başkan’ diyerek çok sevinmiştik.

ANCAK: Şu ana kadar ortada hiçbir faaliyet yok. Vatandaş için ucuzluk bir hayal oldu.

ANCAK: Biz yine de vatandaş olarak verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.

SORUM ŞU: Büyükşehir Belediyesi, BELSO isimli şirketiyle meyve suyu ve üreticiden vatandaşa çiğ süt satışı yaptığı gibi, şehrin merkezi yerlerinde vatandaşa direkt sebze/meyve satışı yapamaz mı?

STANDART VARDI DENETİM YOKTU

Standart dışı plakalar, 3 Temmuz 2017 itibarıyla ‘ağır kusur’ kapsamına girdi.

Bu konuyla ilgili geçtiğimiz haftaki Okur Köşesi’nde, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Plaka Atölyesi’nin önündeki kuyruğa dikkat çekmiştim.

*

Yazının ardından okurumuz Haluk Alpuğan’dan uzunca bir ileti aldım.

Özetle...

Okurumuz, yıllardır plakalarda bir standartın olduğunu ancak denetim yokluğu nedeniyle kuralların çiğnendiğini aktarmış.

Ve -özetiyle- şöyle demiş:

TAKSİLERİN TAVANINA DİKKAT!

UMARIM: Plakaların standart olması kuralı artık güvenlik güçlerince de denetlenir.

UMARIM: Ticari taksilerin kapılarının ve tavanlarının üzerine yazmak zorunda oldukları plaka numaraların da standardı denetlenir. Dikkat edin! Bazılarını çözmek için kaligrafi uzmanı olmanız gerek.

UMARIM: Resmi makam araçlarına takılan siyah zemin üzerine pirinç harf ve sayılarla yapılan kuralsız resmi plakalar ile bazı araçların sadece arkaya plaka takmaları da denetlenir.

KISA... KISA...

* Etimesgut Atilla Eşer Caddesi, 55 numarada ikâmet etmekteyim. Karşı apartmanımızın dışına soğutucu yerleştirdiler, havalandırma sanırım. İki aydır sesinden ve yaydığı sıcaklıktan ne balkonumda oturabiliyorum ne evde.

Selver DEMİR