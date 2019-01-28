İstinat mağduruyuz

Mamak Şahintepe Mahallesi’nde, 13 ay önce bir istinat duvarı çökmüş...İki apartman hasar görmüş...19 aile sokağa dökülmüş...Ve.Mamak Belediyesi binaları mühürlemişti.
Bu olayın fikri takibini yapan okurumuz Yağmur Demirkol, gönderdiği iletisinde şunları aktarmış:
HER YER TOZ, TOPRAK, ÇAMUR
“İstinat duvarının çökmesinin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen bir çözüm sunulamadı. Aksine, hiçbir alakası olmayan ve yan apartmanda oturan bizler, bu durumdan mağdur olduk. Moloz yığınları bizim apartmanın arkasına atıldı. Her yer toz, toprak, çamur içerisinde. Mamak Belediyesi’nden gelip giden de yok.”
ÇANKAYA BELEDİYESİ'NİN BU ÜCRETTEN HABERİ VAR MI?
Okurumuz M. Fethi Benderli, Çankaya Belediyesi’nin Oran’da açtığı Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’yla ilgili şikâyetini şöyle aktarıyor:
“Ben, Oran’da ikâmet eden bir vatandaşım. Kızım, ‘Çankaya Belediyesi’nin hizmet tesisi’ düşüncesiyle torunumu, Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’na götürdü.
BİRİNCİSİ:
* Bu tesis, ‘Kent Paten’ olarak lanse ediliyormuş.
İKİNCİSİ:
* Torunuma, bir saati 100 TL’den ders verilmiş.
SORUYORUM:
* Çankaya Belediyesi’ne ait bir tesiste, saati 100 TL’den ders verilmesi ülke şartlarına uygun mu?
* Çankaya Belediyesi, bu tesisin işletmesi yetkisini başkasına verirken ücret politikasını belirledi mi?
* Çankaya Belediyesi’nin bu ücretten haberi var mı, tesisin her konudaki takibi yapılmakta mı?
OKURDAN NOT: Çankaya Belediye Başkanlığı, bu sorularıma cevap verme lütfunda bulunmadı.
ADAYLARA NOTUM VAR
İLÇENİN KANAYAN YARASI GÖLBAŞI ÖÇK BÖLGESİ
Okurumuz Aysu Diker, “Gölbaşı Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi, Gölbaşı’nın kanayan yarası” demiş.
Nedeni de şöyle anlatmış:
BİR TEK AĞAÇ BİLE DİKİLMİYOR
“Çevre Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edildi. Ama gelin görün ki 28 senedir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne kendisi bir şey yapıyor, ne de yaptırıyor. Ancak ‘yassak kardeşim’ diyerek her türlü uygulamanın önüne mevzuatla geçiyorlar. Bir tek ağaç bile dikilmiyor. Belki yapılaşmanın önündeki engeller kalksa, müstakil evler yapılıp bahçelerinde çim ve dikilmiş ağaçlar göreceğiz ama o da yok. Yapılaşmanın olmadığı bölgede Büyükşehir Belediyesi de yetkisiz kalkıyor.
ÖNERİM ŞU:
* Cetvelle çizilmiş Gölbaşı ÖÇK Bölgesi sınırları yerine doğal sınırları kabul ederek yeniden bu bölgeyi revize ediniz. Bölgede çeşitli çevreci projeler yapınız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarınızdan da konuya ilişkin projeler bekliyoruz.”
KISA... KISA...
* “Eskişehir Yolu’nda, Bilkent Şehir Hastanesi’ne dönüş için yapılan üst geçit köprüsünün ayağı, yola çapraz projelendirilmiş. Bu da, gabari yüksekliğini ölümcül ölçüde düşürmüş. Buradan geçecek hem yüksek araçlara, hem de köprüye büyük zararı olacaktır.”
Ahmet TURAN
* “Ankara’da meydana gelen tren kazasının ardından TCDD Taşımacılık AŞ, tren seferlerinin Eryaman YHT Garı’ndan yapılacağını duyurdu. Ulaşımı zor. Halkın geç kalmaması için Ankara Garı’ndan Eryaman’a otobüs seferleri yapılmalı. Vatandaş güçlük çekiyor.”
Durmuş GÖKÇE
SÖZ YETKİLİDE
İMALATLARIN TAMAMLANMASI ARDINDAN TRAFİK YOĞUNLUĞU DÜZENE GİRECEKTİR
Okurların, “Atatürk Hastanesi-ODTÜ Teknokent arasındaki köprülü kavşak eksik ve hatalı yapılmış. Çok karmaşık olan kavşağı kullanan araçlar ters yönden seyretmek zorunda kalıyor” şikâyetine bu köşede iki kez yer verdim.
Son yazımın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmış.
Şimdi söz yetkilide:
“Yapım çalışmaları halen devam eden yolun bir bölümünü oluşturan Teknokent Köprülü Kavşağı, imalatların tamamlanması ardından trafik yoğunluğu düzene girecektir. Teknokent Kavşağı’ndan sonraki Bilkent yol bağlantısı yakın zamanda tamamlanarak trafiğe açılacaktır.”
TUZAKLARLA DOLU
Okurumuz Mehmet Özmen de Bilkent Şehir Hastanesi’nin trafiğini rahatlatmak için yapılan yeni yollarla ilgili, “Bu devirde böyle hatalı bir kavşak yapmak herhalde hiçbir mühendise nasip olmaz. Tuzaklarla dolu, ölümcül kazalara sebebiyet verecek proje hataları var” eleştirisinde bulunmuş.
MECBUREN TERS YÖN
Okurumuz Sermin Savaşçı, “Bilkent’te oturuyorum. Bilkent Akseki Camii yolumun üstünde fakat camiye gitmek için önce Eskişehir Yolu’na çıkıp, sonra da geri dönmem gerekiyor. Bu ne akıldır Allahım! Ya da pek çok kişinin yaptığı gibi ters yönden caddeye girmem gerekecek” diyor.
İstinat mağduruyuz
Mamak Şahintepe Mahallesi’nde, 13 ay önce bir istinat duvarı çökmüş...İki apartman hasar görmüş...19 aile sokağa dökülmüş...Ve.Mamak Belediyesi binaları mühürlemişti.
Bu olayın fikri takibini yapan okurumuz Yağmur Demirkol, gönderdiği iletisinde şunları aktarmış:
HER YER TOZ, TOPRAK, ÇAMUR
“İstinat duvarının çökmesinin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen bir çözüm sunulamadı. Aksine, hiçbir alakası olmayan ve yan apartmanda oturan bizler, bu durumdan mağdur olduk. Moloz yığınları bizim apartmanın arkasına atıldı. Her yer toz, toprak, çamur içerisinde. Mamak Belediyesi’nden gelip giden de yok.”
ÇANKAYA BELEDİYESİ'NİN BU ÜCRETTEN HABERİ VAR MI?
Okurumuz M. Fethi Benderli, Çankaya Belediyesi’nin Oran’da açtığı Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’yla ilgili şikâyetini şöyle aktarıyor:
“Ben, Oran’da ikâmet eden bir vatandaşım. Kızım, ‘Çankaya Belediyesi’nin hizmet tesisi’ düşüncesiyle torunumu, Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’na götürdü.
BİRİNCİSİ:
* Bu tesis, ‘Kent Paten’ olarak lanse ediliyormuş.
İKİNCİSİ:
* Torunuma, bir saati 100 TL’den ders verilmiş.
SORUYORUM:
* Çankaya Belediyesi’ne ait bir tesiste, saati 100 TL’den ders verilmesi ülke şartlarına uygun mu?
* Çankaya Belediyesi, bu tesisin işletmesi yetkisini başkasına verirken ücret politikasını belirledi mi?
* Çankaya Belediyesi’nin bu ücretten haberi var mı, tesisin her konudaki takibi yapılmakta mı?
OKURDAN NOT: Çankaya Belediye Başkanlığı, bu sorularıma cevap verme lütfunda bulunmadı.
ADAYLARA NOTUM VAR
İLÇENİN KANAYAN YARASI GÖLBAŞI ÖÇK BÖLGESİ
Okurumuz Aysu Diker, “Gölbaşı Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi, Gölbaşı’nın kanayan yarası” demiş.
Nedeni de şöyle anlatmış:
BİR TEK AĞAÇ BİLE DİKİLMİYOR
“Çevre Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edildi. Ama gelin görün ki 28 senedir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne kendisi bir şey yapıyor, ne de yaptırıyor. Ancak ‘yassak kardeşim’ diyerek her türlü uygulamanın önüne mevzuatla geçiyorlar. Bir tek ağaç bile dikilmiyor. Belki yapılaşmanın önündeki engeller kalksa, müstakil evler yapılıp bahçelerinde çim ve dikilmiş ağaçlar göreceğiz ama o da yok. Yapılaşmanın olmadığı bölgede Büyükşehir Belediyesi de yetkisiz kalkıyor.
ÖNERİM ŞU:
* Cetvelle çizilmiş Gölbaşı ÖÇK Bölgesi sınırları yerine doğal sınırları kabul ederek yeniden bu bölgeyi revize ediniz. Bölgede çeşitli çevreci projeler yapınız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarınızdan da konuya ilişkin projeler bekliyoruz.”
KISA... KISA...
* “Eskişehir Yolu’nda, Bilkent Şehir Hastanesi’ne dönüş için yapılan üst geçit köprüsünün ayağı, yola çapraz projelendirilmiş. Bu da, gabari yüksekliğini ölümcül ölçüde düşürmüş. Buradan geçecek hem yüksek araçlara, hem de köprüye büyük zararı olacaktır.”
Ahmet TURAN
* “Ankara’da meydana gelen tren kazasının ardından TCDD Taşımacılık AŞ, tren seferlerinin Eryaman YHT Garı’ndan yapılacağını duyurdu. Ulaşımı zor. Halkın geç kalmaması için Ankara Garı’ndan Eryaman’a otobüs seferleri yapılmalı. Vatandaş güçlük çekiyor.”
Durmuş GÖKÇE
SÖZ YETKİLİDE
İMALATLARIN TAMAMLANMASI ARDINDAN TRAFİK YOĞUNLUĞU DÜZENE GİRECEKTİR
Okurların, “Atatürk Hastanesi-ODTÜ Teknokent arasındaki köprülü kavşak eksik ve hatalı yapılmış. Çok karmaşık olan kavşağı kullanan araçlar ters yönden seyretmek zorunda kalıyor” şikâyetine bu köşede iki kez yer verdim.
Son yazımın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmış.
Şimdi söz yetkilide:
“Yapım çalışmaları halen devam eden yolun bir bölümünü oluşturan Teknokent Köprülü Kavşağı, imalatların tamamlanması ardından trafik yoğunluğu düzene girecektir. Teknokent Kavşağı’ndan sonraki Bilkent yol bağlantısı yakın zamanda tamamlanarak trafiğe açılacaktır.”
TUZAKLARLA DOLU
Okurumuz Mehmet Özmen de Bilkent Şehir Hastanesi’nin trafiğini rahatlatmak için yapılan yeni yollarla ilgili, “Bu devirde böyle hatalı bir kavşak yapmak herhalde hiçbir mühendise nasip olmaz. Tuzaklarla dolu, ölümcül kazalara sebebiyet verecek proje hataları var” eleştirisinde bulunmuş.
MECBUREN TERS YÖN
Okurumuz Sermin Savaşçı, “Bilkent’te oturuyorum. Bilkent Akseki Camii yolumun üstünde fakat camiye gitmek için önce Eskişehir Yolu’na çıkıp, sonra da geri dönmem gerekiyor. Bu ne akıldır Allahım! Ya da pek çok kişinin yaptığı gibi ters yönden caddeye girmem gerekecek” diyor.