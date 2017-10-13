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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Bu alt geçit can yakar!

13 Ekim 2017

Okurumuz A. Haluk Balaban, “Ankararay’ın Kurtuluş istasyonu, Dumlupınar Caddesi Geçim Sokak çıkışında her an kazaya sebep olacak bir durum var!” diye uyarıyor.

Bu alt geçit can yakar

Sorunun, TCDD’nin Başkentray çalışması sırasında yaptığı ‘hat genişletme’ çalışması sonrası ortaya çıktığını aktaran okurumuzun iletisi şöyle:

TIRABZANLAR KONULMADI

“Hat genişletme sırasında tünel(alt geçit) uzatıldı. Daha önce burada merdivenler ve kenarlarda demir tırabzanlar vardı, bunlar kaldırıldı. Ardından eğimi fazla bir rampa yapıldı, tırabzanlar ise konulmadı.

GÖRME ENGELLİLER KULLANIYOR

Altı Nokta Körler Derneği’nin Geçim Sokak’ta merkez binası var. Yani burayı birçok görme engelli vatandaş, birçok yaşlı insan kullanıyor. İnsanlar mağdur durumda. Kışın buradan kayıp sakatlanan ya da hayatını kaybeden biri olursa, bunun hesabını kim verecek?

YERLER FAYANS AYDINLATMA YOK

ANKARAY’ın Kurtuluş istasyonundan, Geçim Sokak’a giden gazeteci Yılmaz Çamdalı’nın da aynı sorun dikkatini çekmiş.
Alt geçidi fotoğraflayan Yılmaz Çamdalı, okurumuz A. Haluk Balaban’ın tespitlerine harfiyen katıldığını söyleyip...
Şöyle bir ekleme yaptı:
“Yerlere fayans döşemişler, aydınlatmaları da yok. Görme engellilerin çok sık kullandığı bu geçitte kışın kazalar yaşanır.”

Bu alt geçit can yakar

ÖNERİM VAR-1

ALT GEÇİDİN HER İKİ ÇIKIŞINA DA YÜRÜYEN MERDİVEN YAPILSIN

Bu fotoğrafın adresi:
Cinah Caddesi’ndeki Farabi Alt Geçidi.
*
Okurumuz Ayşe Haykır çekmiş.
Ve şöyle demiş:
“Engelli, yaşlı ya da bebek arabalı bir vatandaşın bu alt geçidi kullanması mümkün değil. Yapılan rampa çok eğimli. Ölümlü kazaların yaşandığı Cinnah Caddesi’nde yayalar ciddi risk altında.
ÖNERİM ŞU:
Alt geçidin her iki çıkışına da yürüyen merdiven yapılsın. Böylelikle alt geçit; engelli, yaşlı ve bebek arabalı insanların da kullanabilecekleri hale getirilmiş olur.

ÖNERİM VAR-2

TIRAŞLANSIN İŞGAL BİTSİN

İsmi bende saklı okurumuz, Çankaya Kıbrıs Sokak’taki kaldırım işgaline dikkat çekiyor.
İletisi, -özetiyle- şöyle:
“Park halindeki arabalar ve elektrik direği kaldırımda. Burada bir de -apartman altında- kahve gibi bir yer var. Sahibi kaldırım ve yolu sahiplenmiş, bahçesini yolu daraltacak şekilde işgal etmiş. Birçok araç çıkarken zorlanıyor.
ÖNERİM ŞU: İlgililer, işgal edilmiş kısımları kaldırım hizasından tıraşlamalı.”

Bu alt geçit can yakar

KALDIRIM İSTİYORUZ

Çukurambar Kızılırmak Mahallesi 1451. Sokak’ta yaya kaldırımı yok. Yürümekte çok zorluk çekiyoruz. Ara sokak olmasından dolayı Çankaya Belediyesi ile irtibata geçtik fakat sonuç alamadık.
Uğur GEZER

KISA... KISA...

* Dikmen Malazgirt Mahallesi 929. Cadde’nin yolları delik deşik. İki yıldır yama dahi yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi’ne de yazdım, durumu ayrıntısıyla anlattım. Lütfen artık caddemize el atın. Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek belediyenin en temel görevi değil midir?
Ayşe GÜLÇAT

* Keçiören Fatih Terim Parkı’nın arkasındaki atıl bina, alkol ve uyuşturucu kullananların meskeni oldu. Açık hava batakhanesine dönen bu yer, çocuklarımızı da tehlikeye sokmakta. Mahalleli ve esnaf durumdan rahatsız. Bu araziyi ya parka çevirsinler, ya da binayı huzurevi yapsınlar.
M.T.

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