Ankara Büyükşehir Belediyesi, “şehirler arası yolcu indirme-bindirme noktası” uygulamasını başlattığı an...
“Oh be!” dedim.
İşte bu kadar basit.
*
Meğer...
Yıllardır boşu boşuna beklemişiz.
Hatta...
Kentin dört bölgesinde toplamda sekiz noktaya dikilen tabelaların masrafı ile çözülebilecek bir işmiş.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne olan maliyeti açısından en düşük ama vatandaşa etkisi açısından en büyük hizmet bu olabilir.
*
“Burada Okur Yazar” adlı bu köşe...
Şimdi göğsünü gere gere...
Bir ressamın duvarları süsleyen resimleri gibi...
Bu hafta köşeyi gazete kupürleriyle süslüyor.
Sonuçta...
Birlikte yaşadık.
Birlikte yazdık.
Birlikte sonuç aldık.
ARTIK DARISI ESENBOĞA’YA
“CEP TERMİNALİ” konusunda bu köşede yazdığımız gazete kupürlerini tararken...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Hürriyet Ankara’ya yaptığı ziyaret çıktı karşıma.
ZİYARET TARİHİ: 11 Mart 2019
Hürriyet Ankara okurları adına Mansur Yavaş’a şu iki soruyu yöneltmişim:
1) Cep terminali yapacak mısınız?
2) Esenboğa Havalimanı’na EGO hattı koyacak mısınız?
Ve, yazı şöyle bitiyor:
“İki konuya da sıcak bakıyor.”
*
Cep terminali meselesi çözüldüğüne göre...
“Artık darısı Esenboğa Havalimanı’na konulacak EGO hattına” diyelim.
BAYRAM ŞEKERİ GİBİ BİR HABERİM VAR
BAĞLICA, İKİ-ÜÇ AYA KADAR ÇEVRE YOLU’NA BAĞLANIYOR
Hürriyet Ankara okurları, son iki haftadır bu köşeden şu soruyu sordu:
“Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışmanın akıbeti ne alemde?”
*
Hafta içi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’den bir açıklama geldi.
DEDİ Kİ: ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait ana isale hatlarına istinaden, önce koruma yapısı yapılacak.
DEDİ Kİ: Bu çalışmanın hemen ardından, yol yapım çalışmaları başlayacak. İki-üç aya kadar yeni yol açılacak.
FISKİYE AYARI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kantin arterlerinde bulunan (orta refüjler ve yol kenarları) yeşil alanları sulayan belediye çalışanlarını tek tek uyarıyormuş.
Bir nevi, fıskiye ayarı.
Bu uyarılar inşallah sonuç verir de...
“Çime niyet, yola kısmet” diyen fıskiyeleri artık görmeyiz.
BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
Herkesin bayramını kutluyorum.
Herkese iyilik ve esenlik diliyorum.
Eski bayramların anlatıldığı değil, yaşandığı bayramlarımız olsun.
Birlikte yaşadık birlikte yazdık birlikte sonuç aldık
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “şehirler arası yolcu indirme-bindirme noktası” uygulamasını başlattığı an...
“Oh be!” dedim.
İşte bu kadar basit.
*
Meğer...
Yıllardır boşu boşuna beklemişiz.
Hatta...
Kentin dört bölgesinde toplamda sekiz noktaya dikilen tabelaların masrafı ile çözülebilecek bir işmiş.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne olan maliyeti açısından en düşük ama vatandaşa etkisi açısından en büyük hizmet bu olabilir.
*
“Burada Okur Yazar” adlı bu köşe...
Şimdi göğsünü gere gere...
Bir ressamın duvarları süsleyen resimleri gibi...
Bu hafta köşeyi gazete kupürleriyle süslüyor.
Sonuçta...
Birlikte yaşadık.
Birlikte yazdık.
Birlikte sonuç aldık.
ARTIK DARISI ESENBOĞA’YA
“CEP TERMİNALİ” konusunda bu köşede yazdığımız gazete kupürlerini tararken...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Hürriyet Ankara’ya yaptığı ziyaret çıktı karşıma.
ZİYARET TARİHİ: 11 Mart 2019
Hürriyet Ankara okurları adına Mansur Yavaş’a şu iki soruyu yöneltmişim:
1) Cep terminali yapacak mısınız?
2) Esenboğa Havalimanı’na EGO hattı koyacak mısınız?
Ve, yazı şöyle bitiyor:
“İki konuya da sıcak bakıyor.”
*
Cep terminali meselesi çözüldüğüne göre...
“Artık darısı Esenboğa Havalimanı’na konulacak EGO hattına” diyelim.
BAYRAM ŞEKERİ GİBİ BİR HABERİM VAR
BAĞLICA, İKİ-ÜÇ AYA KADAR ÇEVRE YOLU’NA BAĞLANIYOR
Hürriyet Ankara okurları, son iki haftadır bu köşeden şu soruyu sordu:
“Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışmanın akıbeti ne alemde?”
*
Hafta içi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’den bir açıklama geldi.
DEDİ Kİ: ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait ana isale hatlarına istinaden, önce koruma yapısı yapılacak.
DEDİ Kİ: Bu çalışmanın hemen ardından, yol yapım çalışmaları başlayacak. İki-üç aya kadar yeni yol açılacak.
FISKİYE AYARI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kantin arterlerinde bulunan (orta refüjler ve yol kenarları) yeşil alanları sulayan belediye çalışanlarını tek tek uyarıyormuş.
Bir nevi, fıskiye ayarı.
Bu uyarılar inşallah sonuç verir de...
“Çime niyet, yola kısmet” diyen fıskiyeleri artık görmeyiz.
BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
Herkesin bayramını kutluyorum.
Herkese iyilik ve esenlik diliyorum.
Eski bayramların anlatıldığı değil, yaşandığı bayramlarımız olsun.