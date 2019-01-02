Hürriyet Ankara’nın “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurla dirsek teması kurduğu Burada Okur Yazar’da, koca bir yılı daha geride bıraktık.
Hürriyet Ankara Büro’daki panomuzda, büyük puntolarla “KENTİNİ YAŞAYAN GAZETE” yazısı vardır.
Bu yazı aslında bizim kulağımızdaki küpe’dir.
Yaşa ki, sorunları göresin...
Yaşa ki, vatandaşı anlayasın...
Yaşa ki, yetkililere aktarasın...
Bunları hatırlatır.
*
1 Kasım 2013’te kurduğumuz gazete-okur ortaklığındaki bu köşede...
2018’de de sırt sırta verdik.
Birlikte yaşa’dık, birlikte yaz’dık.
Ve işte, geçen yıl ses getiren/yetkilileri harekete geçiren yazılarımızdan 10’unu siz okurlarımız için seçtim.
Bir nevi, “Burada Okur Yazar Almanak 2018” hazırladım.
1) 22-29 Ocak 2018: Ulus’ta, PTT Genel Müdürlüğü ile Merkez Bankası’nın ortasında kalan yaya geçidindeki cam bariyere, “Cam bariyer can yakar” haberiyle dikkat çektik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, cam bariyerleri kaldırıp yaya geçidini yeniden düzenledi. Böylece tehlike ortadan kalktı.
2) 5-12 Mart 2018:
Okurların şikâyetleri üzerine tüm Ankaralıları, “e-Devlet’ten ya da belediyelerin web sitelerinden ‘yol harcamalarına katılma payı’ kontrolü yapın” diye uyardık. Birçok vatandaş, kendilerine tebligat gelmemesine rağmen bu uyarının ardından asfalt bedeli borcu olduğunu internetten öğrendi.
3) 2-9 Nisan 2018:
Ankapark için alınan fil ve zürafa maketlerinin hurdaların arasına atılmasını “Ankapark’ın fil mezarlığı” haberiyle gündeme getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, haberimizin hemen ardından hayvan figürlerini kaldırıp, hurdayla dolu alanda temizlik çalışması yaptı.
4) 21 Mayıs 2018:
Ankara’da yaşanan sel felaketlerine dikkat çekerek, altyapı sorunlarını yetkililere duyurduk. Hürriyet Ankara’nın da önem verdiği kentin altyapı sorunu konusunda daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Bu bir ameliyat” diyerek, 15 ayrı noktada çalışma başlattı.
5) 4-11 Haziran 2018:
Ankara-Sincan-Polatlı bölgesel treninin “İki ay” denilerek seferlerine ara verildiğini ancak 11 ay geçmesine rağmen seferlerin başlamadığını ifade ettik. Haberimiz ses getirdi, üç vagonlu ve 747 kişi kapasiteli Ankara-Sincan-Polatlı treni yeniden raya indi.
6) 23 Temmuz 2018:
Ankara’nın Polatlı ilçesini karasinekler istila etti. Çarşı, pazar, resmi daireler hatta hastaneler bile karasinekle doldu. Evinde pencere açamayan vatandaşın isyanı yanıt buldu ve haberimizin ardından bölgede geniş kapsamlı ilaçlama çalışması yapıldı. Vatandaş, rahat nefes aldı.
7) 30 Temmuz-6 Ağustos 2018:
‘Tabiat Parkı’ olarak tescillenen Beypazarı Kelebekler Vadisi’ndeki doğal yaşamın yanı başındaki sit alanında, düğünler yapıldığını ve havai fişeklar atıldığını gündeme getirdik. Bu haber, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde de yankı buldu.
8) 3 Eylül 2018:
Ankara’da birçok vatandaş ve işletme sahibinin ‘imar barışı’ tebliğini suistimal ederek ‘fırsatçılık’ yapmaya çalıştıklarını gündeme taşıdık. Haber üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Hürriyet Ankara Büro’yu arayıp, “Buna izin vermeyiz” açıklaması yaptı.
9) 22 Ekim 2018: Çankaya Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde’deki Akıncı Apartmanı’nın çatısını küle çeviren yangının, dilek feneri düşmesi sonucu yaşandığını ortaya çıkardık. Yangına müdahale için gelen itfaiyenin, ‘kaldırıma dik’ yapılan parklar yüzünden binaya yanaşamadığına dikkat çektik.
10) 19-26 Kasım 2018:
Kentin dört bir yanındaki plastik sarı bantlı iz yolların (kabartmalı yol) tahrip olduğuna ve kışın buz tutarak görme engelliler için tehlike yarattığına dikkat çektik. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde plastik iz yolları toplama çalışmalarına başladı.
Birlikte yaşa’dık birlikte yaz’dık
Hürriyet Ankara’nın “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurla dirsek teması kurduğu Burada Okur Yazar’da, koca bir yılı daha geride bıraktık.
Hürriyet Ankara Büro’daki panomuzda, büyük puntolarla “KENTİNİ YAŞAYAN GAZETE” yazısı vardır.
Bu yazı aslında bizim kulağımızdaki küpe’dir.
Yaşa ki, sorunları göresin...
Yaşa ki, vatandaşı anlayasın...
Yaşa ki, yetkililere aktarasın...
Bunları hatırlatır.
*
1 Kasım 2013’te kurduğumuz gazete-okur ortaklığındaki bu köşede...
2018’de de sırt sırta verdik.
Birlikte yaşa’dık, birlikte yaz’dık.
Ve işte, geçen yıl ses getiren/yetkilileri harekete geçiren yazılarımızdan 10’unu siz okurlarımız için seçtim.
Bir nevi, “Burada Okur Yazar Almanak 2018” hazırladım.
1) 22-29 Ocak 2018: Ulus’ta, PTT Genel Müdürlüğü ile Merkez Bankası’nın ortasında kalan yaya geçidindeki cam bariyere, “Cam bariyer can yakar” haberiyle dikkat çektik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, cam bariyerleri kaldırıp yaya geçidini yeniden düzenledi. Böylece tehlike ortadan kalktı.
2) 5-12 Mart 2018:
Okurların şikâyetleri üzerine tüm Ankaralıları, “e-Devlet’ten ya da belediyelerin web sitelerinden ‘yol harcamalarına katılma payı’ kontrolü yapın” diye uyardık. Birçok vatandaş, kendilerine tebligat gelmemesine rağmen bu uyarının ardından asfalt bedeli borcu olduğunu internetten öğrendi.
3) 2-9 Nisan 2018:
Ankapark için alınan fil ve zürafa maketlerinin hurdaların arasına atılmasını “Ankapark’ın fil mezarlığı” haberiyle gündeme getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, haberimizin hemen ardından hayvan figürlerini kaldırıp, hurdayla dolu alanda temizlik çalışması yaptı.
4) 21 Mayıs 2018:
Ankara’da yaşanan sel felaketlerine dikkat çekerek, altyapı sorunlarını yetkililere duyurduk. Hürriyet Ankara’nın da önem verdiği kentin altyapı sorunu konusunda daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Bu bir ameliyat” diyerek, 15 ayrı noktada çalışma başlattı.
5) 4-11 Haziran 2018:
Ankara-Sincan-Polatlı bölgesel treninin “İki ay” denilerek seferlerine ara verildiğini ancak 11 ay geçmesine rağmen seferlerin başlamadığını ifade ettik. Haberimiz ses getirdi, üç vagonlu ve 747 kişi kapasiteli Ankara-Sincan-Polatlı treni yeniden raya indi.
6) 23 Temmuz 2018:
Ankara’nın Polatlı ilçesini karasinekler istila etti. Çarşı, pazar, resmi daireler hatta hastaneler bile karasinekle doldu. Evinde pencere açamayan vatandaşın isyanı yanıt buldu ve haberimizin ardından bölgede geniş kapsamlı ilaçlama çalışması yapıldı. Vatandaş, rahat nefes aldı.
7) 30 Temmuz-6 Ağustos 2018:
‘Tabiat Parkı’ olarak tescillenen Beypazarı Kelebekler Vadisi’ndeki doğal yaşamın yanı başındaki sit alanında, düğünler yapıldığını ve havai fişeklar atıldığını gündeme getirdik. Bu haber, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde de yankı buldu.
8) 3 Eylül 2018:
Ankara’da birçok vatandaş ve işletme sahibinin ‘imar barışı’ tebliğini suistimal ederek ‘fırsatçılık’ yapmaya çalıştıklarını gündeme taşıdık. Haber üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Hürriyet Ankara Büro’yu arayıp, “Buna izin vermeyiz” açıklaması yaptı.
9) 22 Ekim 2018: Çankaya Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde’deki Akıncı Apartmanı’nın çatısını küle çeviren yangının, dilek feneri düşmesi sonucu yaşandığını ortaya çıkardık. Yangına müdahale için gelen itfaiyenin, ‘kaldırıma dik’ yapılan parklar yüzünden binaya yanaşamadığına dikkat çektik.
10) 19-26 Kasım 2018:
Kentin dört bir yanındaki plastik sarı bantlı iz yolların (kabartmalı yol) tahrip olduğuna ve kışın buz tutarak görme engelliler için tehlike yarattığına dikkat çektik. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde plastik iz yolları toplama çalışmalarına başladı.