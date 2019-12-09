Belko-Air kuyruğu

Malumunuz... Esenboğa Havalimanı ulaşımını sağlayan 442 numaralı EGO hattı özelleştikten sonra yerini “ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAVAALANI YOLCU TAŞIMA ARACI” adı altında “Belko-Air” aldı.
DURAK DA YOK
Belko-Air’in web sitesine girin, “Her şey Ankara için” diyor.
Ama bakın, okurumuz Hüseyin Ekşi ne diyor:
“Kızılay’da kuyruk rezaleti yaşıyoruz. Bu soğukta insanların durması için durak da yok.”
SORU(YORUM)
DOLMUŞ ZİHNİYETİYLE ÇALIŞAN HAVALİMANI SERVİSİ Mİ OLUR?
BİR Belko-Air şikâyeti de A.S.A. rumuzlu okurumuzdan gelmiş.
İletisinin özü/özeti şöyle:
KARAMBOLE BİNİYORUZ DURAK BİLGİSİ DE YOK
“Esenboğa Havalimanı’ndan kent merkezine ulaşımın sağlandığı tek/zorunlu seçenek olan Belko-Air otobüsleri için havalimanı içinde yeteri kadar yönlendirme levhası bulunmuyor. Otobüslerin olduğu yerde ise herhangi bir durak işareti de yok. Resmen otobüslere karambole biniyoruz. Otobüslerin içinde duraklarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Şoför, arabesk müzik dinliyor. Duraklara yaklaşıldığında anlaşılması zor bir sesle anons yapılıyor. Personel İngilizce bilmiyor. Ayrıca biletleme işi de otobüsün içinde yapılıyor.
SORUYORUM: Dolmuş zihniyetiyle çalışan havalimanı servisi mi olur Allah aşkına?
TALEBİM VAR
DOLMUŞLAR DOLU GELİYOR EGO HATTI KONULSUN
Okurumuz Didem Koloğlu, Batıkent’te oturduğunu ve her sabah iş için İvedik OSB’ye dolmuşla gittiğini anlatmış.
ŞİKÂYETİ: “Dolmuşlar inanılmaz dolu geliyor.”
TALEBİ: “Sabah ve akşam için EGO seferi konulsun.”
OKURDAN NOT: “Evet, metro var, ama 15 dakikada gidilecek yolu indi-bindilerle 1.5 saatte gidebiliyoruz.”
ELMADAĞ’IN BİR GÖZÜ BAŞKENTRAY’DA
Ankara’da “Başkentray” ne zaman gündeme gelse, Elmadağlılar adeta organize olmuşçasına şu talepte bulunuyor:
“Başkentray, Elmadağ’a kadar uzatılsın.”
*
Elmadağlılar, ayrıca İdris Dağı’na teleferik de istiyorlar.
Eğer Ankara “kış turizmi” için bir adım atacaksa, bu iki talep de göz ardı edilmemeli.
YENİLENİRKEN KAPATILDI VATANDAŞ MAĞDUR OLDU
Burası, Yenimahalle’nin Cengiz Aytmatov Caddesi.
Diriliş (Yalı 8) Sitesi ile Yol-İş (06) Sitesi arasında kalan orta refüjün birkaç yıl öncesine kadar yaya kullanımına açık olduğunu aktaran bir okurumuzun iletisi şöyle:
TAHTA VE KİLİM SERİYORLAR
“Yayaların kullandığı orta refüj, yenileme çalışmaları sırasında kapatıldı. Bu nokta, hem 297 no’lu halk otobüsleri hem de 290 no’lu EGO otobüslerinin hareket durağına geçiş yapılan önemli bir nokta. Her gün iş güzergâhındaki otobüsü kullanan yayalar, okullarına giden öğrenciler ve özellikle de yaşlılar, bu noktadan geçişlerde büyük sorun yaşıyor. Yağmurlu ve karlı havalarda çamur üzerine basmamak için, tahta ve kilim gibi şeyler sererek refüjün üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, orta refüjü yaya geçişine uygun hâle getirmelerini istiyoruz.”
İKİ DURAK ARASINDA TEHLİKE!
Okurumuz Mustafa P., Çayyolu’nun 2432. Caddesi’nde yer alan 10210 ve 10211 no’lu duraklar arasındaki tehlikeye, “Ne bir trafik lambası var ne de yaya çizgisi” diyerek dikkat çekiyor.
YARIM YAMALAK İŞ İŞTE BUNA DENİR
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Cevizlidere Mahallesi 1251. Sokak’tan.
Artık vatandaş gıcır gıcır asfaltı geçti.
Sağlam yamaya bile razı.
Okurumuz ise haklı olarak isyanda: “Altyapı çalışması için kazılan yola, asfalt yama yapıldı. Onu da beceremediler, çöktü.”
BU DA BENDEN
Hani, “Asfaltı Almanlar icat etti, asfalta yama yapmayı ise Türkler” diye bir söz var ya... Bari icadımıza sahip çıkalım.
ÇUKURLARA DÜŞÜP ÇIKMAKTAN LASTİKÇİLERLE KANKA OLDUK
Okurumuz İrfan Önal ise Bilkent Bulvarı’nda devam eden yol çalışması için, “Koca yaz boyunca kılını kıpırdatmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış gelince Bilkent Bulvarı’nda yol yapımı ve asfalt çalışmasına başladı” eleştirisini yapmış. Uyarı levhaları ve ışıklandırmanın yetersizliğine de dikkat çeken okurumuz, “Çukurlara düşüp çıkmaktan, lastikçilerle kanka olduk” demiş.
ODABAŞI CADDESİ’NE REFÜJ ÇEKİLMELİ
Okurumuz Ayhan Ertuğrul, Mamak’ın Odabaşı Caddesi’nde iki yıl önce yol genişletme çalışması yapıldığını, 30 metre genişliğe ulaşan yolda çok sık kazalar yaşandığını söylemiş ve “Caddenin orta ve kenar refüjlerinin çekilmesini istiyoruz” demiş.
BÜYÜKESAT VADİSİ...
Okurumuz Mete Özyörük, Büyükesat Vadisi için “Ankaramızın son kalan vadilerinden biri” demiş ve Özkan Sitesi sakinleri olarak verdikleri mücadeleyi şöyle aktarmış:
“Büyükesat Vadisi, geçmişte afete maruz bölge olarak tamamen imara kapalıydı. Melih Gökçek döneminde ‘kentsel dönüşüm’ adı altında imara açıldı, vadi tabanını tamamen kaplayacak şekilde emsaller ve inşaat ruhsatları verildi. Söz konusu imar planlarını; ‘dere yatağı’, ‘bölgenin hava koridoru’ ve ‘gevşek zemin’ olması nedenleriyle yargı iptal etti. Bunun üzerine Çankaya Belediyesi inşaatı mühürledi, ancak inşaat firması buna itiraz etti ve bu işlem yine mahkeme kararıyla kaldırıldı. Söz konusu yargı kararı ‘çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara müsaade etmesine’ rağmen, firma gece gündüz imalat yapıyor, haksız yere kazanılmış hak elde etmeye çalışılıyor.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi 1972. Cadde’deki çöp konteynerleri çok pis halde. Kızılay’dakiler gibi bu konteynerlerin etrafına da yeşil süslemeler yapılmasını arzu ediyoruz.”
* “Çankaya’nın Büklüm Caddesi’nde ‘park yasağı’ var, ama yasağı gösteren herhangi bir levha yok. Araç park edenlere sürekli ceza yazılıyor. Levha konulmasını talep ediyoruz.”
* “Çankaya’nın Ümitköy Mahallesi 1936 Cadde, her yağmurda göle dönüyor. Özellikle de 5, 6 ve 7 numaralı evlerin önü tamamen suyla doluyor, sular bahçeye kadar geliyor.”
* “Mamak’ın Seyid Battalgazi Caddesi’ndeki 8 no’lu apartmanın hemen yanında yer alan çalılık alan, çöp içinde. Dört senedir aynı durumda olan bu alana, acilen bir el atılmalı.”
* “Yenimahalle’nin Demet Parkı’ndaki yürüyüş yolu, artık eskidi. Kırmızı renkteki sentetik halının (yürüyüş yolunun) tamamı değişmesi gerekirken, bir kısmına yama yaptılar.”
Belko-Air kuyruğu
Malumunuz... Esenboğa Havalimanı ulaşımını sağlayan 442 numaralı EGO hattı özelleştikten sonra yerini “ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAVAALANI YOLCU TAŞIMA ARACI” adı altında “Belko-Air” aldı.
DURAK DA YOK
Belko-Air’in web sitesine girin, “Her şey Ankara için” diyor.
Ama bakın, okurumuz Hüseyin Ekşi ne diyor:
“Kızılay’da kuyruk rezaleti yaşıyoruz. Bu soğukta insanların durması için durak da yok.”
SORU(YORUM)
DOLMUŞ ZİHNİYETİYLE ÇALIŞAN HAVALİMANI SERVİSİ Mİ OLUR?
BİR Belko-Air şikâyeti de A.S.A. rumuzlu okurumuzdan gelmiş.
İletisinin özü/özeti şöyle:
KARAMBOLE BİNİYORUZ DURAK BİLGİSİ DE YOK
“Esenboğa Havalimanı’ndan kent merkezine ulaşımın sağlandığı tek/zorunlu seçenek olan Belko-Air otobüsleri için havalimanı içinde yeteri kadar yönlendirme levhası bulunmuyor. Otobüslerin olduğu yerde ise herhangi bir durak işareti de yok. Resmen otobüslere karambole biniyoruz. Otobüslerin içinde duraklarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Şoför, arabesk müzik dinliyor. Duraklara yaklaşıldığında anlaşılması zor bir sesle anons yapılıyor. Personel İngilizce bilmiyor. Ayrıca biletleme işi de otobüsün içinde yapılıyor.
SORUYORUM: Dolmuş zihniyetiyle çalışan havalimanı servisi mi olur Allah aşkına?
TALEBİM VAR
DOLMUŞLAR DOLU GELİYOR EGO HATTI KONULSUN
Okurumuz Didem Koloğlu, Batıkent’te oturduğunu ve her sabah iş için İvedik OSB’ye dolmuşla gittiğini anlatmış.
ŞİKÂYETİ: “Dolmuşlar inanılmaz dolu geliyor.”
TALEBİ: “Sabah ve akşam için EGO seferi konulsun.”
OKURDAN NOT: “Evet, metro var, ama 15 dakikada gidilecek yolu indi-bindilerle 1.5 saatte gidebiliyoruz.”
ELMADAĞ’IN BİR GÖZÜ BAŞKENTRAY’DA
Ankara’da “Başkentray” ne zaman gündeme gelse, Elmadağlılar adeta organize olmuşçasına şu talepte bulunuyor:
“Başkentray, Elmadağ’a kadar uzatılsın.”
*
Elmadağlılar, ayrıca İdris Dağı’na teleferik de istiyorlar.
Eğer Ankara “kış turizmi” için bir adım atacaksa, bu iki talep de göz ardı edilmemeli.
YENİLENİRKEN KAPATILDI VATANDAŞ MAĞDUR OLDU
Burası, Yenimahalle’nin Cengiz Aytmatov Caddesi.
Diriliş (Yalı 8) Sitesi ile Yol-İş (06) Sitesi arasında kalan orta refüjün birkaç yıl öncesine kadar yaya kullanımına açık olduğunu aktaran bir okurumuzun iletisi şöyle:
TAHTA VE KİLİM SERİYORLAR
“Yayaların kullandığı orta refüj, yenileme çalışmaları sırasında kapatıldı. Bu nokta, hem 297 no’lu halk otobüsleri hem de 290 no’lu EGO otobüslerinin hareket durağına geçiş yapılan önemli bir nokta. Her gün iş güzergâhındaki otobüsü kullanan yayalar, okullarına giden öğrenciler ve özellikle de yaşlılar, bu noktadan geçişlerde büyük sorun yaşıyor. Yağmurlu ve karlı havalarda çamur üzerine basmamak için, tahta ve kilim gibi şeyler sererek refüjün üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, orta refüjü yaya geçişine uygun hâle getirmelerini istiyoruz.”
İKİ DURAK ARASINDA TEHLİKE!
Okurumuz Mustafa P., Çayyolu’nun 2432. Caddesi’nde yer alan 10210 ve 10211 no’lu duraklar arasındaki tehlikeye, “Ne bir trafik lambası var ne de yaya çizgisi” diyerek dikkat çekiyor.
YARIM YAMALAK İŞ İŞTE BUNA DENİR
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Cevizlidere Mahallesi 1251. Sokak’tan.
Artık vatandaş gıcır gıcır asfaltı geçti.
Sağlam yamaya bile razı.
Okurumuz ise haklı olarak isyanda: “Altyapı çalışması için kazılan yola, asfalt yama yapıldı. Onu da beceremediler, çöktü.”
BU DA BENDEN
Hani, “Asfaltı Almanlar icat etti, asfalta yama yapmayı ise Türkler” diye bir söz var ya... Bari icadımıza sahip çıkalım.
ÇUKURLARA DÜŞÜP ÇIKMAKTAN LASTİKÇİLERLE KANKA OLDUK
Okurumuz İrfan Önal ise Bilkent Bulvarı’nda devam eden yol çalışması için, “Koca yaz boyunca kılını kıpırdatmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış gelince Bilkent Bulvarı’nda yol yapımı ve asfalt çalışmasına başladı” eleştirisini yapmış. Uyarı levhaları ve ışıklandırmanın yetersizliğine de dikkat çeken okurumuz, “Çukurlara düşüp çıkmaktan, lastikçilerle kanka olduk” demiş.
ODABAŞI CADDESİ’NE REFÜJ ÇEKİLMELİ
Okurumuz Ayhan Ertuğrul, Mamak’ın Odabaşı Caddesi’nde iki yıl önce yol genişletme çalışması yapıldığını, 30 metre genişliğe ulaşan yolda çok sık kazalar yaşandığını söylemiş ve “Caddenin orta ve kenar refüjlerinin çekilmesini istiyoruz” demiş.
BÜYÜKESAT VADİSİ...
Okurumuz Mete Özyörük, Büyükesat Vadisi için “Ankaramızın son kalan vadilerinden biri” demiş ve Özkan Sitesi sakinleri olarak verdikleri mücadeleyi şöyle aktarmış:
“Büyükesat Vadisi, geçmişte afete maruz bölge olarak tamamen imara kapalıydı. Melih Gökçek döneminde ‘kentsel dönüşüm’ adı altında imara açıldı, vadi tabanını tamamen kaplayacak şekilde emsaller ve inşaat ruhsatları verildi. Söz konusu imar planlarını; ‘dere yatağı’, ‘bölgenin hava koridoru’ ve ‘gevşek zemin’ olması nedenleriyle yargı iptal etti. Bunun üzerine Çankaya Belediyesi inşaatı mühürledi, ancak inşaat firması buna itiraz etti ve bu işlem yine mahkeme kararıyla kaldırıldı. Söz konusu yargı kararı ‘çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara müsaade etmesine’ rağmen, firma gece gündüz imalat yapıyor, haksız yere kazanılmış hak elde etmeye çalışılıyor.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi 1972. Cadde’deki çöp konteynerleri çok pis halde. Kızılay’dakiler gibi bu konteynerlerin etrafına da yeşil süslemeler yapılmasını arzu ediyoruz.”
* “Çankaya’nın Büklüm Caddesi’nde ‘park yasağı’ var, ama yasağı gösteren herhangi bir levha yok. Araç park edenlere sürekli ceza yazılıyor. Levha konulmasını talep ediyoruz.”
* “Çankaya’nın Ümitköy Mahallesi 1936 Cadde, her yağmurda göle dönüyor. Özellikle de 5, 6 ve 7 numaralı evlerin önü tamamen suyla doluyor, sular bahçeye kadar geliyor.”
* “Mamak’ın Seyid Battalgazi Caddesi’ndeki 8 no’lu apartmanın hemen yanında yer alan çalılık alan, çöp içinde. Dört senedir aynı durumda olan bu alana, acilen bir el atılmalı.”
* “Yenimahalle’nin Demet Parkı’ndaki yürüyüş yolu, artık eskidi. Kırmızı renkteki sentetik halının (yürüyüş yolunun) tamamı değişmesi gerekirken, bir kısmına yama yaptılar.”