Adalet koşusu

Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Mehmet Sena Taşdan, Hürriyet’in deneyimli adliye muhabiri Nurettin Kurt’a, “Adliye pistlerinde yarışan bir avukatım” diye başladığı bir ileti göndermiş. Nurettin Kurt, bu iletiyi Okur Köşesi’ne pasladı.

Ankara’da, parçalı haldeki 7 adliye arasında adalet aramanın zorluklarından bahseden avukat Mehmet Sena Taşdan, iletisinde şunları aktarıyor:

#aklınyolu1adliye

Biz, Ankara Barosu’na bağlı bir grup avukat olarak mevcut durumdan rahatsızlığımızı yıllardır belirtmemize ve bu konuda ilgili kurumlarla görüşmeler yapmamıza rağmen halen bir sonuç alamadık. Bu günlerde konuşulanlara bakarsak zaten daha önce çok katlı plazalara, otelden bozma binalara taşınan mahkemelerin yeniden başka yerlere taşınacağı iddiası gündemde. Bu plaza ve binalara verilen kiralar ile -ki kiralamalar uzun vadeli ve peşin- Başkent’e yakışan tek adliye yapılması kolay olacaktır. Biz Başkent’e yakışan tek adliye için #aklınyolu1adliye diyoruz ve demeye devam edeceğiz.”

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Avukatlar, www.change.org internet adresinde, imza kampanyası da başlatmışlar.

‘Kente yakışan tek bir adliye’ isteyenlerin imza sayısı binin üzerinde.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

BU GÜZEL ÇOCUKLARI NEDEN KORUYAMIYORUZ

Fotoğrafın çekildiği yer:

Kızılay Yüksel Caddesi.

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Mendil satan çocuk yorgun düşmüş...

Derin bir uykuya dalmış.

Yanından akıp geçen hayatın, ayak seslerinin arasından bu anı fotoğraflayan okurumuz Mehmet Gürer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na şöyle seslenmiş:

“Yüksel Caddesi’nde onlarca polis İnsan Hakları Anıtı’nın etrafında koruma kalkanı oluştururken, acaba ülkemizde bu güzel çocukları neden koruyamıyoruz.”

TUZLUÇAYIR'IN ÇÖPLÜ ÇAYIRI ABİDİN AKTAŞ SOKAK

Okurumuz Özgür Dursun, Mamak Tuzluçayır Mahallesi sakinlerinden.

Birçok Mamaklı gibi ‘çöp konteyneri’ yokluğundan şikâyet ediyor.

Ve, şöyle diyor:

“Evimin bulunduğu Abidin Aktaş Sokak’ta toplumsal olaylar cereyan etmekte. Mamak Belediyesi, bu gerekçeyle sokağımıza çöp konteyneri koymuyor. Ancak, 100 metre uzaklıktaki sokaklarda konteyner var. Sokağımız, dışarı bırakılan çöpler nedeniyle gün içinde çok kötü görünüyor. Çocuklarımızın sağlığını tehdit eden durumlar oluşuyor. Mamak Belediyesi’nden talebimiz, Aktaş Sokak’a da konteyner koyması.”

"ÇANKAYA BELEDİYESİ'NİN DİKKATİNE" DİYEN İKİ OKURUMUZ VAR!

(1)

Dikmen Sokullu Caddesi’nde, 159 ve 157 no’lu binaların altına ‘oto lastik tamiri’ diye dükkân açtılar. Ancak bu dükkânda, oto tamiri de yapılıyor. Gürültüden duramıyor, kaldırımdan dahi geçemiyoruz. Çankaya Belediyesi’ne defalarca şikâyette bulunmamıza rağmen hiçbir şey yapmadılar.

Pınar ALBUS

(2)

Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 20/A no’lu binanın altında bulunan oto yıkama işletmesi, dükkân dışında basınçlı su ile otomobillerin yanı sıra halı bile yıkıyor. Kaldırımlar çamur içinde. Dükkân sahibi huzuru bozuyor, Çankaya Belediyesi’nin yetkilileri ise görevlerini yapmıyor.

Turgut SERBEST

EMEKLİNİN KÖŞESİ

Okur Köşesi’ni satır satır takip ettiğini söyleyen 74 yaşındaki emekli Doğan Arslan, Hürriyet Ankara’yı telefonla aradı.

İki konuda şikâyeti var.

Şöyle:

(1)

Çankaya Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki Halk Ekmek büfesinden ‘kepekli ekmek’ alıyorum. Normalde 250 gram kepekli ekmek 75 kuruş ama 250 grama daha hiç denk gelmedim. 210 gram bile çıktığı oluyor. Halk Ekmek Genel Müdürü’nün dikkatine.

(2)

Ankara’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar olarak, halk otobüslerine binmeye korkar duruma geldik. Ücretsiz binme hakkımızı duymazdan, görmezden geliyorlar. Torunum yaşındaki şoförle, biletçiyle muhatap ediliyorum. Artık, otobüslerin içine ‘65 yaş ücretsiz’ yazısı koysunlar.

KISA... KISA...

* Mogan Gölü kenarında 30 senelik bir restoranımız var. Yanımızda ve karşımızdaki düğün salonlarının yüksek sesli müzikleri nedeniyle iş yerimize müşteri gelmez oldu. Ayrıca düğün saatlerinde Haymana Yolu girişindeki inanılmaz trafik işlerimizi yarıya düşürdü.

Haydar ÇAĞLAR

* Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mamak Semt Polikliniği’nin önünden kalkan EGO’nun 334, 351 ve 353 numaralı otobüsleri, şehir merkezine (Kızılay ve Ulus yönü) gidiyordu. EGO Genel Müdürlüğü güzergâhlarda değişiklik yaptı. Şimdi hastaneye gelen/giden hastalar mağdur durumdalar.

Dursun BOZ