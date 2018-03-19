Bağlıca’nın dolmuşla sabır turu

Bir okurumuz diyor ki:“Bağlıca’da yaşıyor/çalışıyorsanız... Ve de aracınız yoksa... O zaman vay halinize!..”

Okurumuz, önce şikâyetini ardından da önerisini şöyle aktarıyor:

DOLANMADIK CADDE-SOKAK BIRAKMIYOR

* EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçlarını kullandığımızda, ring otobüsü + metro ile Kızılay’a ulaşmak yaklaşık bir saat sürüyor.

* Levhasında ‘Bağlıca’ yazan dolmuşların güzergâhı ise dolanmadık cadde ve ara sokak bırakmıyor. Uzun bir şehir turuyla mahalleye ulaşıyor.

Dolmuşa bir örnek vereyim:

Bağlıca son duraktan AŞTİ’ye gitmek için Etimesgut’un birkaç mahallesini gezdikten sonra İstasyon Caddesi, Türk Kızılayı Caddesi, Zırhlı Birlikler, Ümitköy kavşağı derken nihayet Eskişehir Yolu’na ulaşıyor ve Konya Yolu’na dönüyor.

NOT-1: Bu yolculuk en iyi ihtimalle bir saat. Hele ki Sıhhiye’ye gideceksek, yolculuk süresi bir saat 20 dakikaya uzuyor.

NOT-2: Sincan’dan Yüksek Hızlı Tren’e binen biri Eskişehir’e varıyor, aynı sürede Bağlıca’dan dolmuşa binen Sıhhiye’ye ulaşıyor.

Dolmuşa binememek ayrı sorun:

Etimesgut ilçe merkezine gidip, sonrasında Bağlıca’ya geri dönmek istediğinizde, ağzına kadar dolu olan dolmuşlar el kaldırmanıza aldırış etmeden yoluna devam ediyor. Dursa bile minibüsün içinde boş yer olmuyor. Bu şekilde ardı ardına üç dolmuşa binemeyip yaklaşık bir buçuk saat durakta beklemek biz Bağlıcalıların kaderi olmamalı.

SORUYORUM: Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin acaba yağmur altında bir buçuk saat boyunca bekleyip, binemediği dolmuşların arkasından baktıkları oldu mu?

AYRI BİR HATTA İHTİYAÇ VAR

Okurumuz, Bağlıca sakinlerinin yaşadıkları ulaşım sıkıntısını, “Daha önce Etimesgut’un iç mahallelerine ulaşım amacıyla açılmış olan dolmuş hattına, Bağlıca’nın sonradan eklenmiş olması” diye özetliyor.

Ve.

Şu öneride bulunuyor:

“Birkaç yıl öncesine kadar az sayıda insanın yaşadığı Bağlıca için böyle bir ara çözüm geliştirilmiş. Fakat bugün, geniş bir nüfus barındıran Bağlıca’nın dolmuş hattının, Etimesgut ilçe merkezindeki mahallelerden ayrılması gerekiyor.

ÖNERİM: Eskişehir ve Konya yolları üzerinde sadece Bağlıca-Sıhhiye arasında yolcu taşıyacak bir dolmuş hattına ihtiyaç var.”

NOT-3: Trafik sorununun çözümü için yol üstüne yol yapmak yerine Ankara’daki toplu taşıma imkânlarının artırılması daha doğru olmaz mı?

AKTARMA YAPMAKTAN BIKTIK, USANDIK ARTIK!

Eryaman sakinlerinden okurumuz Kerim Diker, 3. Etap’tan (Ata Mahallesi) kent merkezine gidebilmek/geri dönmek için kullanmak durumunda oldukları ulaşım araçlarını ve şikâyetlerini şöyle aktarıyor:

ÜÇ, DÖRT, BEŞ...

“3. Etap Ata Mahallesi’nin tek ulaşım aracı, metroya giden ring otobüsleri.

* Kızılay’a gitmek için: Üç aktarma...

* AŞTİ’ye gitmek için: Dört aktarma...

* Mevlana Bulvarı’na gitmek için: Beş aktarma yapıyoruz.

Emeklisi, yaşlısı, öğrencisi... Herkes çile çekiyor. Metronun bizim mahalleye hiçbir faydası olmadığı gibi aktarmaları daha da arttırdığı için zararı var. Orada bekle, burada bekle, saatlerce aktarma ile uğraş. Bıktık, usandık artık!

OYSA ÇÖZÜM ÇOK BASİT

542 no’lu Eryaman-Sezenler otobüsü, Gazi Mahallesi’nden Kızılay’a gidiyor ve bu otobüs hattının güzergâhı bizim mahalleye çok yakın. Bu otobüs, 3498. Cadde’den (Ankor AVM önü) veya 3504. Sokak’tan geçerek giderse, bizim mahalle sakinleri de AŞTİ’ye, Gazi Hastanesi’ne tek vasıta ile ulaşabilir. Böylece, koca bir mahallede yüzlerce insan bu aktarma belasından kurtulur.”

OKURDAN NOT: Hiçbir ilave gider getirmeyen bu önerimi EGO’ya defalarca yazdım ancak ‘masa başında incelemeden, araştırmadan’ hep aynı cevabı vererek işi geçiştirdiler. Başkan Mustafa Tuna’dan, bu sıkıntılı durumdan bizleri kurtarmasını diliyoruz.

BEŞ YIL ÖNCE KALDIRILAN OTOBÜS HATLARIMIZ YENİDEN SEFERE KONULSUN

‘Şehir içi toplu taşıma’ konusunda şikâyeti olan okurlarımızdan biri de Kudret Kaatsiz.

Anıttepe Yücetepe Mahallesi sakini Kudret Kaatsiz’ın iletisi -özetiyle- şu şekilde:

“GATA, şimdiki adıyla Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’ne -hastalığımdan dolayı- sık gitmek durumundayım. Eski Başkan Melih Gökçek, beş yıl önce iki hattımızı seferden kaldırdı. Bugün, Anıttepe’den sadece 261 numaralı hatla Etlik’teki hastaneye gidebiliyoruz. Bu otobüs de pik saatlerde saatte bir defa sefer yapıyor, durakta perişan oluyoruz.

TALEBİMİZ: Anıttepe sakinleri olarak, beş yıl önce kaldırılan otobüs hatlarımızın yeniden sefere konulmasını istiyoruz.”

SORUM VAR

ŞEHİR ŞEBEKE SUYUNDA İNDİRİM OLACAK MI?

Okurlar soruyor:

“Kent merkezinde şehir şebeke suyunda indirim olacak mı, olacaksa ne zaman?”

*

Malumunuz.

Ankara’nın 16 dış ilçesinde ‘su ve atık su fiyatlarında’ indirim yapılmıştı.

Şehir merkezinde yaşayan vatandaş, “E, bize yok mu?” diye sorunca...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ocak ayında şu ifadeyi kullanmıştı:

“İmkânlarımız geliştikçe merkez ilçelerde su fiyatlarında bir indirimi planlıyoruz.

*

Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta otopark ücretlerini “Gel vatandaş, 24 saati 1 lira” diye indirince, akıllara “Peki ya su?” sorusunun gelmesi normal.

Hâlâ bir indirim olmadığına göre, çıkarılacak sonuç şu:

Demekki, Başkanı Mustafa Tuna’nın kastettiği ‘imkânlar’ şimdilik sadece otoparka yetiyor.

GİZLİ ZAM MI VAR?

Su demişken, okurumuz Metin Altay “Şebeke suyunda gizli zam var” iddiasında.

Cuma günü, ASKİ’nin ‘sumatik’ kioskundan kartlı su sayacına 20 liraya 1.75 metreküp su yüklendiğini kaydeden Metin Altay, “Suyun metreküp fiyatı 11 lira 42 kuruşa denk geliyor. Geçen aylara göre fahiş zam var” diyor.

Ankara şebeke suyunun metreküp fiyatını öğrenmek için ALO 153 Mavi Masa’yı aradığını, ancak yanıt alamadığını da aktaran son olarak şu talepte bulunuyor:

“ASKİ Genel Müdürü, suyun metreküp fiyatını vatandaşa açıklamalı.”

SÖZ YETKİLİDE

BÜYÜKŞEHİR'DEN BELKO-AİR AÇIKLAMASI:

ARAÇ SAYISINI ARTIRAN DA BİLET FİYATINI BELİRLEYEN DE UKOME GENEL KURULU

Okur Köşesi’nden bir okurumuz, 26 Şubat’ta, Esenboğa Havalimanı’na ulaşım sağlayan Belko-Air’le ilgili şu iki iddiada bulunmuştu:

1) İlk etapta 8 otobüs + 1 engelli aracı olarak ihale edilmişti. Fakat engelli aracı normal otobüse dönüştürüldü. Daha sonra ise araç sayısı 15’e çıkarıldı. Yedek araç adı altında toplam araç sayısı önce 28 oldu. Bugün ise tam 34 araç çalıştırılıyor.

2) UKOME kararı ile 2014’te teklif edilen yolcu taşıma bedeli o gün geçerli olan üç tam EGO bileti yani 5.25 TL idi. Henüz işin sekizinci ayı sonunda vatandaş aleyhine fiyat artırıldı ve bilet fiyatı 8 TL oldu. Şu an ise 11 TL. Yani olması gerekenden 3.50 TL fazla.

*

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu iki başlığa yazılı açıklamayla yanıt verdi.

442 no’lu Esenboğa Havalimanı-AŞTİ-Kızılay EGO hattının 10 yıl süreyle kiraya verildiğinin kaydedildiği açıklama, -özetiyle- şöyle:

“Zaman içerisinde işletici firmaya gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca göre araç sayıları UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenmiş olup, bilet fiyatları da günün şartlarına göre mesafe, yolculuk giderleri, diğer masraflar ve işletmeciler tarafından belirtilen talepler göz önünde bulundurularak UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenerek arttırılmaktadır.”

*

Vatandaşın beklentisine yanıt veren, vatandaşı tatmin edecek bir açıklama değil.

Ha, eğer.

UKOME Genel Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde yetki ve sorumluluğa sahipse...

Orası ayrı.