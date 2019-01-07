Ayaş yollarında kaldırım mı var

İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, bu fotoğrafları Ayaş Yolu’nda çekmiş.
Mevzunun geçtiği yer, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Optimum AVM’nin karşısı.
Okurumuz, “Yayaların can güvenliği tehlikede” uyarısını yapmış ve iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
KALDIRIM ANİDEN BİTİYOR
“Ayaş istikametine doğru yürürken, Çevre Yolu bağlantısında kaldırım bitiyor. İnsanlar, yaya üst geçidi ve yanındaki otobüs durağana ulaşabilmek için ya orta refüje çıkmak ya da araçların hızla aktığı ana yoldan yürümek zorunda kalıyor.
BARİYER OLDUKÇA YÜKSEK
Refüjdeki bariyerler oldukça yüksek. Üzerine beton dökülerek yapılmaya çalışılan ‘sözde yaya kaldırımı’na bir yaşlının, bir engellinin veya bebek arabalı bir annenin çıkması imkânsız. Hal böyle olunca da insanlar, mecburen ana yoldan ilerliyor.
YAYALAR YOK SAYILIYOR
Yaşlaşık 300 metrelik bu mesafe, yayalar için sanki sırat köprüsü. Maalesef Ankara’da tüm düzenlemeler, araç trafiği düşünülerek yapılıyor. Yayalar ikinci plana itiliyor, yok sayılıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz, olmamalı da.”
*
Evet.
Okurumuz, çektiği fotoğraflar ve açıklayıcı iletisiyle Ayaş Yolu’ndaki tehlikeyi gayet net bir şekilde aktarmış.
Fotoğrafları görünce, ‘Ayaş Yolları’ türküsü aklıma geldi.
Hani, türkünün tam ortalarına doğru diyor ya:
“Ayaş yollarında kervanın mı var...
Beni öldürmeye fermanın mı var...
Ağlamaya sızlamaya dermanın mı var...
Yandım Allah yandım yandırma beni...”
*
Ben de durumu türküyle anlatayım istedim.
Okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya da seslenmiş: “Sayın Başkan, böyle bir duruma duyarsız kalmayacağınız düşüncesindeyim. Umarım bir çözüm arar ve bulursunuz.”
DİYOR Kİ
339
Mamak’tan okurumuz Kenan Işık diyor ki:
“339 hat numaralı mavi özel halk otobüsünün güzergâhı değişti. Eskiden Celal Bayar Bulvarı’nı kullanıyorken, artık Ziya Gökalp Bulvarı’nı kullanmaya başladı. Bu yeni güzergâh nedeniyle Hacettepe ve Ankara üniversitelerinin öğrencileri ile YHT yolcuları mağduriyet yaşamaya başladı.
TALEBİMİZ: Hattın eski güzergâhına alınmasını, bu mümkün değilse aynı güzergâha belediye otobüslerinden (EGO) tahsis edilmesini istiyoruz.”
SORUM VAR-1
İnsanları zorla AŞTİ’ye yönlendirmek ne kadar doğru?
Okurumuz Aysu Diker, “Beş buçuk milyon nüfuslu Ankara’da, insanları zorla otogara (AŞTİ) yönlendirmek ne kadar doğru? Neden bu ısrar?” sorusunu yöneltmiş. Semt (cep) terminalleri ile birlikte otobüs firmalarının Ankara’da yeniden semt servislerine başlaması gerektiğini kaydeden okurumuz, “Nitelikli bir hizmet gelmiş olur. İnsanlar, AŞTİ’nin o kalabalığına ve keşmekeşine girmekten kurtulur” demiş.
SORUM VAR-2
Bu kamyonları bir düzene/kurala sokmak çok mu zor ?
Al işte!
Hafriyat sahasından çamur içinde çıkıp, canım asfaltın anasını ağlatan bir kamyon daha.
Kamyonu fotoğraflayan okurumuz Mehmet Gürer, “Şantiye sahasından çamur içinde çıkarak güzelim asfaltı balçık ve çamur içinde bıraktı. Hafriyat kamyonlarının, kamunun asfaltını bozmaya hakları yok.
SORUYORUM:
* İnşaat sahasından çıkışta bu kamyonlar yıkanamaz mı?
* Bu kamyonları bir düzene/kurala sokmak çok mu zor?
ADAYLARA NOTUM VAR
Su faturalarının üfe-tüfe ile artması
Hürriyet Ankara okurları “Ankara’da su faturalarına yüzde 17 indirim yapılmasına rağmen yüksek gelmeye devam ediyor” diyor.
SEBEBİ ŞU:
* Büyükşehir Meclisi’nin 14.12.2012 tarihli ve 2179 sayılı kararı gereğince ‘su ve atık su bedelleri, aylık olarak ÜFE oranında’ artırılıyordu.
* Geçen yıl kasım kayında bu karar ‘ÜFE veya TÜFE’den düşük olanının uygulanması’ şeklinde revize edildi.
BEKLENTİ ŞU: Hem AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin, hem de CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın, aylık fatura artışı yerine 2012 öncesi olduğu gibi bir düzenlemeye gidecekleri yönünde açıklama yapması, vaatte bulunması.
ÜSTÜ KAPALI OTOBÜS DURAĞI İSTİYORUZ
Okurumuz Mehmet Kandemir, bu şikâyetini ikinci kez gönderiyor.
Yenimahalle Batıkent Bulvarı’nın her iki yönüne de ‘üstü kapalı otobüs durağı’ yapılması gerektiğini aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“Yenimahalle Belediyesi Ek Hizmet Binası, Meydan ve Atlantis AVM’lerinin yanı sıra birçok bankanın yer aldığı bölgeye her gün binlerce vatandaş geliyor. Bulvarın iki yönünde de kapalı otobüs durağı olmadığından vatandaşlar, yazın sıcağından, kışın yağmurundan ve karından korunamıyor.
TALEBİMİZ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu alana bir kez baktırsa, eminim ki ‘Durak yapın’ talimatı verecektir.”
Ayaş yollarında kaldırım mı var
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, bu fotoğrafları Ayaş Yolu’nda çekmiş.
Mevzunun geçtiği yer, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Optimum AVM’nin karşısı.
Okurumuz, “Yayaların can güvenliği tehlikede” uyarısını yapmış ve iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
KALDIRIM ANİDEN BİTİYOR
“Ayaş istikametine doğru yürürken, Çevre Yolu bağlantısında kaldırım bitiyor. İnsanlar, yaya üst geçidi ve yanındaki otobüs durağana ulaşabilmek için ya orta refüje çıkmak ya da araçların hızla aktığı ana yoldan yürümek zorunda kalıyor.
BARİYER OLDUKÇA YÜKSEK
Refüjdeki bariyerler oldukça yüksek. Üzerine beton dökülerek yapılmaya çalışılan ‘sözde yaya kaldırımı’na bir yaşlının, bir engellinin veya bebek arabalı bir annenin çıkması imkânsız. Hal böyle olunca da insanlar, mecburen ana yoldan ilerliyor.
YAYALAR YOK SAYILIYOR
Yaşlaşık 300 metrelik bu mesafe, yayalar için sanki sırat köprüsü. Maalesef Ankara’da tüm düzenlemeler, araç trafiği düşünülerek yapılıyor. Yayalar ikinci plana itiliyor, yok sayılıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz, olmamalı da.”
*
Evet.
Okurumuz, çektiği fotoğraflar ve açıklayıcı iletisiyle Ayaş Yolu’ndaki tehlikeyi gayet net bir şekilde aktarmış.
Fotoğrafları görünce, ‘Ayaş Yolları’ türküsü aklıma geldi.
Hani, türkünün tam ortalarına doğru diyor ya:
“Ayaş yollarında kervanın mı var...
Beni öldürmeye fermanın mı var...
Ağlamaya sızlamaya dermanın mı var...
Yandım Allah yandım yandırma beni...”
*
Ben de durumu türküyle anlatayım istedim.
Okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya da seslenmiş: “Sayın Başkan, böyle bir duruma duyarsız kalmayacağınız düşüncesindeyim. Umarım bir çözüm arar ve bulursunuz.”
DİYOR Kİ
339
Mamak’tan okurumuz Kenan Işık diyor ki:
“339 hat numaralı mavi özel halk otobüsünün güzergâhı değişti. Eskiden Celal Bayar Bulvarı’nı kullanıyorken, artık Ziya Gökalp Bulvarı’nı kullanmaya başladı. Bu yeni güzergâh nedeniyle Hacettepe ve Ankara üniversitelerinin öğrencileri ile YHT yolcuları mağduriyet yaşamaya başladı.
TALEBİMİZ: Hattın eski güzergâhına alınmasını, bu mümkün değilse aynı güzergâha belediye otobüslerinden (EGO) tahsis edilmesini istiyoruz.”
SORUM VAR-1
İnsanları zorla AŞTİ’ye yönlendirmek ne kadar doğru?
Okurumuz Aysu Diker, “Beş buçuk milyon nüfuslu Ankara’da, insanları zorla otogara (AŞTİ) yönlendirmek ne kadar doğru? Neden bu ısrar?” sorusunu yöneltmiş. Semt (cep) terminalleri ile birlikte otobüs firmalarının Ankara’da yeniden semt servislerine başlaması gerektiğini kaydeden okurumuz, “Nitelikli bir hizmet gelmiş olur. İnsanlar, AŞTİ’nin o kalabalığına ve keşmekeşine girmekten kurtulur” demiş.
SORUM VAR-2
Bu kamyonları bir düzene/kurala sokmak çok mu zor ?
Al işte!
Hafriyat sahasından çamur içinde çıkıp, canım asfaltın anasını ağlatan bir kamyon daha.
Kamyonu fotoğraflayan okurumuz Mehmet Gürer, “Şantiye sahasından çamur içinde çıkarak güzelim asfaltı balçık ve çamur içinde bıraktı. Hafriyat kamyonlarının, kamunun asfaltını bozmaya hakları yok.
SORUYORUM:
* İnşaat sahasından çıkışta bu kamyonlar yıkanamaz mı?
* Bu kamyonları bir düzene/kurala sokmak çok mu zor?
ADAYLARA NOTUM VAR
Su faturalarının üfe-tüfe ile artması
Hürriyet Ankara okurları “Ankara’da su faturalarına yüzde 17 indirim yapılmasına rağmen yüksek gelmeye devam ediyor” diyor.
SEBEBİ ŞU:
* Büyükşehir Meclisi’nin 14.12.2012 tarihli ve 2179 sayılı kararı gereğince ‘su ve atık su bedelleri, aylık olarak ÜFE oranında’ artırılıyordu.
* Geçen yıl kasım kayında bu karar ‘ÜFE veya TÜFE’den düşük olanının uygulanması’ şeklinde revize edildi.
BEKLENTİ ŞU: Hem AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin, hem de CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın, aylık fatura artışı yerine 2012 öncesi olduğu gibi bir düzenlemeye gidecekleri yönünde açıklama yapması, vaatte bulunması.
ÜSTÜ KAPALI OTOBÜS DURAĞI İSTİYORUZ
Okurumuz Mehmet Kandemir, bu şikâyetini ikinci kez gönderiyor.
Yenimahalle Batıkent Bulvarı’nın her iki yönüne de ‘üstü kapalı otobüs durağı’ yapılması gerektiğini aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“Yenimahalle Belediyesi Ek Hizmet Binası, Meydan ve Atlantis AVM’lerinin yanı sıra birçok bankanın yer aldığı bölgeye her gün binlerce vatandaş geliyor. Bulvarın iki yönünde de kapalı otobüs durağı olmadığından vatandaşlar, yazın sıcağından, kışın yağmurundan ve karından korunamıyor.
TALEBİMİZ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu alana bir kez baktırsa, eminim ki ‘Durak yapın’ talimatı verecektir.”