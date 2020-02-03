Ankara’da, “Alışveriş merkezlerine(AVM’lere) sıkışıp kaldık” lafı var ya hani. Okurumuz Elif Kılıç, bize bu lafı söylettiren süreci dört cümlede çok iyi özetlemiş.
1) “Ankara’ya gelen misafirlerimi Ulus’a götürmeye çekiniyorum.”
2) “Ayağımızı çime basacağımız, ailecek piknik yapabileceğimiz yer çok az.”
3) “Artık bu şehirde hafta sonları ve tatillerde boğulduğumuzu hissediyoruz.”
4) “AVM’lere sıkışıp kaldık.”
Eee haklı mı?
Sonuna kadar haklı.
SEMT PAZARINI DUMAN ALMIŞ!
Bahçelievler’de cuma günleri kurulan semt pazarında, “varil içerisinde naylon kasaların yakılmasından” şikâyet eden okurumuzun iletisi şöyle:
ZABITAYA 10 METRE MESAFEDE
“Alışveriş yapan vatandaşların is/duman solumalarına, astım/nefes darlığı olanların nefes almakta zorlanmalarına, aynı zamanda çevre/görüntü kirliliğine sebep oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği’ne 10 metre mesafede gerçekleşen bu görüntülere, maalesef ‘dur’ denilmiyor.”
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ’NDE YEMEK ŞİRKETİNE ÇEKİDÜZEN VERİLMELİ
Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi’nde yatan bir hasta, “yemek tepsilerinin hijyenik olmadığını” söylemiş.
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, “Yemekler için kötü bir şey söyleyemem, ama yemeği getirdikleri tepsilerin üzeri kir kaplı. Benim gibi birçok hasta da bu duruma haklı olarak tepkili. Umarım yetkililerin de dikkatini çeker ve yemek şirketine bir an evvel çekidüzen verilir” demiş.
ÇANKAYA’YA YAKIŞMAYAN ÇÖP MANZARALARI
1 )“Güzeltepe Mahallesi’nde, Abidin Daver ve Yunus Nadi sokaklarının kesişimindeki çöp yığını kaldırıma taşmış.”
2) “Sedat Simavi Sokak’tan (Zirve Sitesi önü) belediyeye ait çöp kamyonu bir-iki kez geçti, ama çöpü almadı.
3) “Çayyolu’nda (Arcadium AVM karşısı) kaldırımın tam ortasına konulan konteynerin etrafı pislik içinde.”
4) “PTT Lojmanları önüne çöp kamyonunu park ediyorlar ama 50 metre ötedeki parkın çöpünü almadan gidiyorlar.”
YARIM GÜNLÜK İŞ ÜÇ AYDIR BEKLİYOR
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nden.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ(Başkent EDAŞ) üç ay kadar önce kazı çalışması yapmış. Sonrası, okurumuzun iletisinde:
“Kazılan yerler (4844 ve 4846 caddeler ile 4860, 4870 ve 4888 sokakları içine alan bölge) berbat halde. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattına defalarca ihbar bırakmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Yollardaki çökmeden dolayı araçların altı yere vuruyor, tamponlar zarar görüyor. Ayrıca kazalara da sebebiyet veriyor. Sadece bir yama ekibi ile yarım gün içinde bitirebilecek bu çalışma yüzünden aylardır sıkıntı çekiyoruz.”
SORUM VAR
TADİLAT ÇALIŞMASI BEŞ AYDIR BİTİRİLEMEZ Mİ?
Burası, Keçiören’deki Muhammed Ali Esertepe Parkı.
Geçen eylül ayında yani okullar açılırken yenileme/tadilat çalışmaları başlamış, ama beş ay geçmesine rağmen tamamlanamamış.
Güvenlik görevlilerinin, oyun parkının kaydırağından kaymak isteyen çocukları sömestir tatili süresince “Çalışma var” diyerek uzaklaştırdığını aktaran okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şu soruyu sormuş:
* “Kapsamlı bir yenileme çalışması olsa anlarız, ancak sadece zemin yenileme ve ufak tefek tadilat çalışması beş aydır bitirilemez mi?”
OKURDAN NOT: “Ayrıca parkın yürüyen merdivenleri ve asansörleri çalışmıyor. Tuvaletleri ise pislikten geçilmiyor.”
KORU MAHALLESİ BU YOLUN YOLUNU GÖZLÜYOR
Çankaya Belediyesi, Koru Mahallesi’nde yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla “imar planında da yol olarak görülen” 2562. Sokak’ta, 13 Ocak’ta “yol açma çalışması” başlatmış.
Ancak, bu çalışma birkaç gün sonra durmuş.
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, bölgedeki okullar nedeniyle çok yoğun bir trafik yaşandığını hatırlatmış ve “Öğrenci servisleri çocuklarımızı uzak bir mesafede, yol kenarında indirmek zorunda kalıyor. Mahalleli zor durumda. Tek bir yol var, o da 2558. Cadde. Çankaya Belediyesi’nden beş metrelik bu yolu bir an önce açmasını ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmasını istiyoruz” talebinde bulunmuş.
İNŞAAT MÜHENDİSİ GÖZÜNDEN ÇÜRÜK YAPILARIN SEBEBİ
Okurumuz Muharrem Aslankoç, “inşaat mühendisi” olduğunu söylemiş ve “Çürük yapıların sebebini, kimsenin görmediği yönüyle yazmak istedim” diye başladığı iletisinde şunları kaydetmiş.
* “Mühendis projeyi yapar, mal sahibine verir.
* Mal sahibi veya müteahhit bir ustaya götürür.
* Usta, maksimum kâr için her şeyden kısmaya başlar.
* Mühendis sırtını döndüğü an usta yapacağını yapar.
* Mühendisin söylediğinin zıddını yapmayı ustalık sayar.
ŞİMDİ SORUYORUM: Siz hiç yargılanan usta gördünüz mü?”
KISA... KISA...
* “Daha önce EGO’nun 532 no’lu Elvankent-Kızılay otobüsleriyle 45 dakika süren yolculuk, şimdi özel halk otobüsleri ile iki saat sürüyor. Klimaları açmıyorlar, donuyoruz.”
* “Özel halk otobüslerinin oturma düzeni çok ilkel. 26 kişinin oturduğu, 69 kişinin ise ayakta kaldığı özel halk otobüslerinin koltuk düzeni bir an önce değişmeli.”
FOTOKAPAN
HA DÜŞTÜ HA DÜŞECEK!
* “Çankaya’da, Mithatpaşa Köprüsü’nün altındaki metal sac yerinden çıkmış. Ha düştü, ha düşecek!”
AVM’lere sıkışıp kaldık
Ankara’da, “Alışveriş merkezlerine(AVM’lere) sıkışıp kaldık” lafı var ya hani. Okurumuz Elif Kılıç, bize bu lafı söylettiren süreci dört cümlede çok iyi özetlemiş.
1) “Ankara’ya gelen misafirlerimi Ulus’a götürmeye çekiniyorum.”
2) “Ayağımızı çime basacağımız, ailecek piknik yapabileceğimiz yer çok az.”
3) “Artık bu şehirde hafta sonları ve tatillerde boğulduğumuzu hissediyoruz.”
4) “AVM’lere sıkışıp kaldık.”
Eee haklı mı?
Sonuna kadar haklı.
SEMT PAZARINI DUMAN ALMIŞ!
Bahçelievler’de cuma günleri kurulan semt pazarında, “varil içerisinde naylon kasaların yakılmasından” şikâyet eden okurumuzun iletisi şöyle:
ZABITAYA 10 METRE MESAFEDE
“Alışveriş yapan vatandaşların is/duman solumalarına, astım/nefes darlığı olanların nefes almakta zorlanmalarına, aynı zamanda çevre/görüntü kirliliğine sebep oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği’ne 10 metre mesafede gerçekleşen bu görüntülere, maalesef ‘dur’ denilmiyor.”
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ’NDE YEMEK ŞİRKETİNE ÇEKİDÜZEN VERİLMELİ
Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi’nde yatan bir hasta, “yemek tepsilerinin hijyenik olmadığını” söylemiş.
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, “Yemekler için kötü bir şey söyleyemem, ama yemeği getirdikleri tepsilerin üzeri kir kaplı. Benim gibi birçok hasta da bu duruma haklı olarak tepkili. Umarım yetkililerin de dikkatini çeker ve yemek şirketine bir an evvel çekidüzen verilir” demiş.
ÇANKAYA’YA YAKIŞMAYAN ÇÖP MANZARALARI
1 )“Güzeltepe Mahallesi’nde, Abidin Daver ve Yunus Nadi sokaklarının kesişimindeki çöp yığını kaldırıma taşmış.”
2) “Sedat Simavi Sokak’tan (Zirve Sitesi önü) belediyeye ait çöp kamyonu bir-iki kez geçti, ama çöpü almadı.
3) “Çayyolu’nda (Arcadium AVM karşısı) kaldırımın tam ortasına konulan konteynerin etrafı pislik içinde.”
4) “PTT Lojmanları önüne çöp kamyonunu park ediyorlar ama 50 metre ötedeki parkın çöpünü almadan gidiyorlar.”
YARIM GÜNLÜK İŞ ÜÇ AYDIR BEKLİYOR
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nden.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ(Başkent EDAŞ) üç ay kadar önce kazı çalışması yapmış. Sonrası, okurumuzun iletisinde:
“Kazılan yerler (4844 ve 4846 caddeler ile 4860, 4870 ve 4888 sokakları içine alan bölge) berbat halde. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattına defalarca ihbar bırakmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Yollardaki çökmeden dolayı araçların altı yere vuruyor, tamponlar zarar görüyor. Ayrıca kazalara da sebebiyet veriyor. Sadece bir yama ekibi ile yarım gün içinde bitirebilecek bu çalışma yüzünden aylardır sıkıntı çekiyoruz.”
SORUM VAR
TADİLAT ÇALIŞMASI BEŞ AYDIR BİTİRİLEMEZ Mİ?
Burası, Keçiören’deki Muhammed Ali Esertepe Parkı.
Geçen eylül ayında yani okullar açılırken yenileme/tadilat çalışmaları başlamış, ama beş ay geçmesine rağmen tamamlanamamış.
Güvenlik görevlilerinin, oyun parkının kaydırağından kaymak isteyen çocukları sömestir tatili süresince “Çalışma var” diyerek uzaklaştırdığını aktaran okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şu soruyu sormuş:
* “Kapsamlı bir yenileme çalışması olsa anlarız, ancak sadece zemin yenileme ve ufak tefek tadilat çalışması beş aydır bitirilemez mi?”
OKURDAN NOT: “Ayrıca parkın yürüyen merdivenleri ve asansörleri çalışmıyor. Tuvaletleri ise pislikten geçilmiyor.”
KORU MAHALLESİ BU YOLUN YOLUNU GÖZLÜYOR
Çankaya Belediyesi, Koru Mahallesi’nde yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla “imar planında da yol olarak görülen” 2562. Sokak’ta, 13 Ocak’ta “yol açma çalışması” başlatmış.
Ancak, bu çalışma birkaç gün sonra durmuş.
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, bölgedeki okullar nedeniyle çok yoğun bir trafik yaşandığını hatırlatmış ve “Öğrenci servisleri çocuklarımızı uzak bir mesafede, yol kenarında indirmek zorunda kalıyor. Mahalleli zor durumda. Tek bir yol var, o da 2558. Cadde. Çankaya Belediyesi’nden beş metrelik bu yolu bir an önce açmasını ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmasını istiyoruz” talebinde bulunmuş.
İNŞAAT MÜHENDİSİ GÖZÜNDEN ÇÜRÜK YAPILARIN SEBEBİ
Okurumuz Muharrem Aslankoç, “inşaat mühendisi” olduğunu söylemiş ve “Çürük yapıların sebebini, kimsenin görmediği yönüyle yazmak istedim” diye başladığı iletisinde şunları kaydetmiş.
* “Mühendis projeyi yapar, mal sahibine verir.
* Mal sahibi veya müteahhit bir ustaya götürür.
* Usta, maksimum kâr için her şeyden kısmaya başlar.
* Mühendis sırtını döndüğü an usta yapacağını yapar.
* Mühendisin söylediğinin zıddını yapmayı ustalık sayar.
ŞİMDİ SORUYORUM: Siz hiç yargılanan usta gördünüz mü?”
KISA... KISA...
* “Daha önce EGO’nun 532 no’lu Elvankent-Kızılay otobüsleriyle 45 dakika süren yolculuk, şimdi özel halk otobüsleri ile iki saat sürüyor. Klimaları açmıyorlar, donuyoruz.”
* “Özel halk otobüslerinin oturma düzeni çok ilkel. 26 kişinin oturduğu, 69 kişinin ise ayakta kaldığı özel halk otobüslerinin koltuk düzeni bir an önce değişmeli.”
FOTOKAPAN
HA DÜŞTÜ HA DÜŞECEK!
* “Çankaya’da, Mithatpaşa Köprüsü’nün altındaki metal sac yerinden çıkmış. Ha düştü, ha düşecek!”