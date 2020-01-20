Asfalt katılım bedeli için ‘mahsuplaşma’ çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “asfalt katılım bedeli” ödemesi yapan da... Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “asfalt katılım bedeli” borcu görünen de... Aynen şu soruyu soruyor: “Yahu! Bu ‘asfalt katılım bedeli’ işi ne âlemde, var mı yeni bir gelişme?”
Paniğe gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ne demişti?
* Vatandaşlardan alınan asfalt katılım bedelleri iade edilecek.
* Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek.
* Yeni dönemde asfalt katılım ücreti, binanın yapım aşamasında müteahhitten alınacak.
*
Ama ben yine de...
Okurların merak ettiği soruyu, Ankara Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’e ilettim.
Sordu, soruşturdu.
Geri dönüş yaptı.
* DEDİ Kİ: Şu an, ‘kim ödemiş, kim ödememiş’ belirleniyor.
* DEDİ Kİ: ‘Ödeme yapan müteahhit mi, vatandaş mı’ bakılıyor.
* DEDİ Kİ: ‘Vatandaşla mahsuplaşma’ konusunda çalışılıyor.
*
Velhasıl.
Artık son raunt.
“Mahsuplaşma” meselesi de hallolduğu an...
“Asfalt katılım bedeli”, nakavt
KİM BUNLAR?
* TARİH: 21 Nisan 2017
Hürriyet Ankara’da manşet şu:
“FOTOKOPİ TEZGÂHI”
Manşetin spotu aynen şöyle:
“Kızılay’da, Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin fotokopiyle çoğaltılmış çıktılarını yoldan geçenlerin eline zorla tutuşturan kişiler, ‘Engelliler için’, ‘Çocuklar için’ diyerek para istiyor.”
Peki bu haber sonrası bir açıklama var mı?
Yok.
Peki bu haber sonrası bir gelişme var mı?
Yok.
*
TARİH: 13 Ağustos 2019
Hürriyet Ankara’da yine aynı konu:
“BİR DAKİKADA İSTİSMAR”
Haberin spotu aynen şöyle:
“Kızılay’ın orta yerinde ‘Bir dakika bakar mısınız?’ diye çevirdikleri vatandaşların eline Atatürk ve Türk bayrağı resimleri tutuşturan istismarcılar, ‘Engelliler için’, ‘Çocuklar için’ gibi vaatlerle para istiyor.”
Peki bu haber sonrası bir açıklama var mı?
Yok.
Peki bu haber sonrası bir gelişme var mı?
Yok.
*
Ve bugün.
İşte aynı yer...
İşte benzer fotoğraflar...
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na şikâyetini ileten okurumuz, “Atatürk ve Türk bayrağı resimlerini yoldan geçen insanlara uzatıp, sonra da para isteyen bu kişiler kim? Ankara Valiliği’nden ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış bir izin var da acaba biz mi bilmiyoruz” diyor.
*
Peki bu haber sonrası bir açıklama gelir mi?
Onu da bekleyip, göreceğiz.
KATILAN KATILANA
* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “TL düzenlemesi” adı altında kartlı(ön ödemeli) doğalgaz sayaçlarına çıkarılan borç nedeniyle Başkentgaz’a dava açınca, yeni bir tartışma başlamıştı.
* Okurumuz Yusuf İzzettin Bulut, geçen hafta tam da bu köşeden, “Kartlı(ön ödemeli) doğalgaz sayaçlarımız -vatandaşa herhangi bir ilave maliyet çıkartmadan- mekanik sayaçlar ile değiştirilsin” demişti.
*
Bu öneriye, hafta boyunca çok sayıda destek geldi.
Vatandaş diyor ki:
* Katılıyorum.
* Kesinlikle katılıyorum.
* Vallaha çok doğru.
İŞTE HÜRRİYET BUDUR
Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Özgür Aras’ın, “Mansur Amca, hayvanat bahçesinin yeniden açılmasını istiyoruz” diye yazdığı mektubuyla ilgili, iki farklı ileti geldi.
1) “Ankara’da eskisi gibi hayvanat bahçesi mutlaka olmalı. Gençlik Parkı da eski şen şakrak günlerine döndürülmeli.”
2) “Hayvanat bahçeleri hayvanlar için bahçe değil, hapishanedir. Çocuklarımıza bu algıyı oluşturmalıyız.”
FOTOKAPAN
* “Çankaya’nın Aşıkpaşa Mahallesi’nde, Açın ve 211. caddelerin kesiştiği yolun her iki tarafında kaldırım yok. Beton bariyerler ise düştü düşecek.”
* “Maltepe’de, Şehit İsmail Erez Sokak’ın kaldırımında yürürken trafo engeliyle karşılaşıyoruz. Kaldırım yayalar içindir, ama her sokakta işgaller var.”
* “Dikmen Caddesi’ndeki Kemal Sunal Parkı’nın girişinde bulunan mermerler kırık dökük halde. Çok kötü bir görüntü var, acilen düzeltilmeli.”
* “Mamak-Kayaş’taki son durakta, kural tanımaz sürücüler yüzünden yayalar tehlike yaşıyor. Eylül ayından beri yaya geçidi yapacaklar, bekliyoruz.”
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi 736 Cadde’de bulunan sokak köpekleri nedeniyle sokakta yürümek veya araç kullanmak mümkün değil.”
* “Öveçler’de(Kabil Caddesi’ni Dikmen Caddesi’ne bağlayan yol) ASKİ’nin yaptığı çalışma sonrası çıkan toprak ve kum öylece ortada bırakıldı.”
* Dikimevi Tıp Fakültesi Caddesi’nde 4-5 ay önce ASKİ’nin yaptığı altyapı çalışması sonrası atılan asfalt yama çökmeye başladı.”
Asfalt katılım bedeli için ‘mahsuplaşma’ çalışması
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “asfalt katılım bedeli” ödemesi yapan da... Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “asfalt katılım bedeli” borcu görünen de... Aynen şu soruyu soruyor: “Yahu! Bu ‘asfalt katılım bedeli’ işi ne âlemde, var mı yeni bir gelişme?”
Paniğe gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ne demişti?
* Vatandaşlardan alınan asfalt katılım bedelleri iade edilecek.
* Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek.
* Yeni dönemde asfalt katılım ücreti, binanın yapım aşamasında müteahhitten alınacak.
*
Ama ben yine de...
Okurların merak ettiği soruyu, Ankara Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’e ilettim.
Sordu, soruşturdu.
Geri dönüş yaptı.
* DEDİ Kİ: Şu an, ‘kim ödemiş, kim ödememiş’ belirleniyor.
* DEDİ Kİ: ‘Ödeme yapan müteahhit mi, vatandaş mı’ bakılıyor.
* DEDİ Kİ: ‘Vatandaşla mahsuplaşma’ konusunda çalışılıyor.
*
Velhasıl.
Artık son raunt.
“Mahsuplaşma” meselesi de hallolduğu an...
“Asfalt katılım bedeli”, nakavt
KİM BUNLAR?
* TARİH: 21 Nisan 2017
Hürriyet Ankara’da manşet şu:
“FOTOKOPİ TEZGÂHI”
Manşetin spotu aynen şöyle:
“Kızılay’da, Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin fotokopiyle çoğaltılmış çıktılarını yoldan geçenlerin eline zorla tutuşturan kişiler, ‘Engelliler için’, ‘Çocuklar için’ diyerek para istiyor.”
Peki bu haber sonrası bir açıklama var mı?
Yok.
Peki bu haber sonrası bir gelişme var mı?
Yok.
*
TARİH: 13 Ağustos 2019
Hürriyet Ankara’da yine aynı konu:
“BİR DAKİKADA İSTİSMAR”
Haberin spotu aynen şöyle:
“Kızılay’ın orta yerinde ‘Bir dakika bakar mısınız?’ diye çevirdikleri vatandaşların eline Atatürk ve Türk bayrağı resimleri tutuşturan istismarcılar, ‘Engelliler için’, ‘Çocuklar için’ gibi vaatlerle para istiyor.”
Peki bu haber sonrası bir açıklama var mı?
Yok.
Peki bu haber sonrası bir gelişme var mı?
Yok.
*
Ve bugün.
İşte aynı yer...
İşte benzer fotoğraflar...
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na şikâyetini ileten okurumuz, “Atatürk ve Türk bayrağı resimlerini yoldan geçen insanlara uzatıp, sonra da para isteyen bu kişiler kim? Ankara Valiliği’nden ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış bir izin var da acaba biz mi bilmiyoruz” diyor.
*
Peki bu haber sonrası bir açıklama gelir mi?
Onu da bekleyip, göreceğiz.
KATILAN KATILANA
* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “TL düzenlemesi” adı altında kartlı(ön ödemeli) doğalgaz sayaçlarına çıkarılan borç nedeniyle Başkentgaz’a dava açınca, yeni bir tartışma başlamıştı.
* Okurumuz Yusuf İzzettin Bulut, geçen hafta tam da bu köşeden, “Kartlı(ön ödemeli) doğalgaz sayaçlarımız -vatandaşa herhangi bir ilave maliyet çıkartmadan- mekanik sayaçlar ile değiştirilsin” demişti.
*
Bu öneriye, hafta boyunca çok sayıda destek geldi.
Vatandaş diyor ki:
* Katılıyorum.
* Kesinlikle katılıyorum.
* Vallaha çok doğru.
İŞTE HÜRRİYET BUDUR
Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Özgür Aras’ın, “Mansur Amca, hayvanat bahçesinin yeniden açılmasını istiyoruz” diye yazdığı mektubuyla ilgili, iki farklı ileti geldi.
1) “Ankara’da eskisi gibi hayvanat bahçesi mutlaka olmalı. Gençlik Parkı da eski şen şakrak günlerine döndürülmeli.”
2) “Hayvanat bahçeleri hayvanlar için bahçe değil, hapishanedir. Çocuklarımıza bu algıyı oluşturmalıyız.”
FOTOKAPAN
* “Çankaya’nın Aşıkpaşa Mahallesi’nde, Açın ve 211. caddelerin kesiştiği yolun her iki tarafında kaldırım yok. Beton bariyerler ise düştü düşecek.”
* “Maltepe’de, Şehit İsmail Erez Sokak’ın kaldırımında yürürken trafo engeliyle karşılaşıyoruz. Kaldırım yayalar içindir, ama her sokakta işgaller var.”
* “Dikmen Caddesi’ndeki Kemal Sunal Parkı’nın girişinde bulunan mermerler kırık dökük halde. Çok kötü bir görüntü var, acilen düzeltilmeli.”
* “Mamak-Kayaş’taki son durakta, kural tanımaz sürücüler yüzünden yayalar tehlike yaşıyor. Eylül ayından beri yaya geçidi yapacaklar, bekliyoruz.”
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi 736 Cadde’de bulunan sokak köpekleri nedeniyle sokakta yürümek veya araç kullanmak mümkün değil.”
* “Öveçler’de(Kabil Caddesi’ni Dikmen Caddesi’ne bağlayan yol) ASKİ’nin yaptığı çalışma sonrası çıkan toprak ve kum öylece ortada bırakıldı.”
* Dikimevi Tıp Fakültesi Caddesi’nde 4-5 ay önce ASKİ’nin yaptığı altyapı çalışması sonrası atılan asfalt yama çökmeye başladı.”