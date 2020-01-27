‘Asfalt katılım bedeli’ borcu olanlar ödemesinler, beklesinler

Geçen çarşamba Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu soruyu sordum: “Asfalt katılım bedeli konusunda son durum nedir?”
DEDİ Kİ: Bugüne kadar Ankaralıların yatırdığı para, 450 milyon lira. Fakat mahsuplaşmamız gereken 450 milyon lira değil.
DEDİ Kİ: Bunların içerisinde inşaat yaparken müteahhidin ödemesi gerekenler var. Onlarla(müteahhitlerle) mahsuplaşmayacağız.
DEDİ Kİ: Ödeme yapan vatandaş mı, müteahhit mi ayrımını yapmak zor. Şu an belediye onları ayırmak için uğraşıyor, çalışıyor.
DEDİ Kİ: Asfalt borcu yüzünden Ankaralıların tapularına konulan şerhleri kaldırdık. Ödeme yapan tüm Ankaralılara ise borcumuz borç.
*
Ve tabii, kafamdaki asıl soruyu da sordum:
“Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?”
Mansur Yavaş’ın verdiği yanıt için “tellal çağırtmak” lazım.
Ey ahali!
Duyduk duymadık demeyin.
Mansur Yavaş, “asfalt katılım bedeli” borcu olan vatandaşlara, “Ödemesinler, beklesinler” müjdesi verdi.
Gözün aydın! Ankara.
‘KİM BUNLAR?’ SORUSU YANIT BULDU
MEĞER ONLAR DOLANDIRICIYMIŞ
Geçen hafta bir okurumuz, Kızılay’da çektiği bu fotoğrafı Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na göndermiş...
Şu iki soruyu yöneltmişti:
1) Atatürk ve Türk bayrağı resimlerini yoldan geçen insanlara uzatıp, sonra da para isteyen bu kişiler kim?
2) Ankara Valiliği’nden ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış bir izin var da acaba biz mi bilmiyoruz?
*
Şimdi buraya dikkat!
Kızılay’ın orta yerinde “Bir dakika bakar mısınız?” diyerek çevirdikleri vatandaşların eline Atatürk ve Türk bayrağı resimleri tutuşturan...
Sonra da “Engelliler için”, “Çocuklar için” gibi vaatlerle para isteyen bu kişiler var ya...
Bunlar dolandırıcı.
*
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl bu kişilere tam 312 kez Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapmış.
Bu yıl da aynı kişiler 25 kez emniyetin yolunu tutmuş.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da bir açıklama gönderdi.
Açıklama aynen şöyle:
“Vatandaşlarımızın önüne keserek durdurup, ellerine verdikleri Türk bayrağı ve Atatürk resimleri ile para talebinde bulunan bu şahıslar, dolandırıcılık suçu işlemekte ve buna müteakip emniyet ekiplerince yine şahıslara idari para cezaları kesilerek bulundukları bölgeden uzaklaştırılmaktadırlar.”
*
Siz siz olun, artık paranızı kaptırmayın.
YAŞAMKENT-TOKİ TURKUAZ ARASI ZİFİRİ KARANLIK
Bir okurumuz, kentin arterlerinden Eskişehir Yolu’nda yaşanan “aydınlatma” sonununu şöyle aktarmış:
* Yaşamkent’e kadar aydınlatma var, ama Yaşamkent-Toki Turkuaz Vadisi Konutları’na kadarki 10 kilometrelik mesafe zifiri karanlık.
* Yaklaşık 80 bin kişi her gün bu yolu kullanmak zorunda. 10 kilometrelik yolda yol çizgilerini takip ederek ilerliyoruz.
* Bu yolda her gün ölümlü kazalar meydana geliyor. Yetkililerden bu konuyu ele almalarını ve çözüm bulmalarını istiyoruz.
OKUR RADARI
YAN YOLA ZIPLAYANLAR
Bu fotoğrafı, Hürriyet Ankara’nın eski muhabiri Ender Baykuş gönderdi.
Eskişehir Yolu’nda (Armada AVM önü) trafikten kaçmak için kuralsızca yan yola atlayan araçlara dikkat çeken Ender Baykuş, “Bir-iki değil, onlarca sürücü yan yola atlıyor. Bir vatandaş olarak kızgınım” demiş.
AMBULANSA DOLMUŞ ENGELİ
Okurumuz Kani Mutlu, kentin bir diğer arteri Konya Yolu’nda trafiğin en yoğun olduğu noktaya dikkat çekmiş.
Sebebini ise iletisinde -özetiyle- şöyle aktarmış:
“Gazi Hastanesi girişinde dolmuşlar indi-bindi yapıyor. Bundan dolayı hastane girişinde trafik tamamen kilitleniyor. Ambulanslar, Acil’e ulaşmakta güçlük çekiyor.”
EGO ŞOFÖRÜ ARAÇ İÇİNDE VATANDAŞ SOĞUKTA BEKLİYOR
EGO Genel Müdürlüğü, ilk durakta hareket saatini bekleyen yolcular için “Sürücüler hava şartlarını göz önünde bulundurarak validatörleri erken açacak. Bekleyen yolcu varsa hemen araca alacak ve servis saati geldiğinde de hareket edecek” talimatı vermişti.
Okurumuz Mehmet Özdemir, bu fotoğarafı cuma günü öğlen 12.10 sıralarında Keçiören-Aktepe’de çekmiş ve “Soğuk havalarda otobüslerin durağa yanaşıp yolcuları alması, hareket saatine kadar vatandaşların otobüs içinde beklemeleri maalesef uygulanmıyor” diye isyan etmiş.
OKURDAN NOT: 415 no’lu otobüsün şoförü araç içinde, vatandaş ise dışarıda hareket saatini bekliyor.
KISA... KISA...
* “Çankaya Yıldız’dan cumartesi günü saat 16.00 sıralarında ‘Oran’ yazan belediye otobüsüne bindim. Panora’dan dönüş yaptı, Oran’a girmeyip Turan Güneş’e döndü. ‘Oran’ yazan otobüs Oran’a girmiyor.”
‘Asfalt katılım bedeli’ borcu olanlar ödemesinler, beklesinler
Geçen çarşamba Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu soruyu sordum: “Asfalt katılım bedeli konusunda son durum nedir?”
DEDİ Kİ: Bugüne kadar Ankaralıların yatırdığı para, 450 milyon lira. Fakat mahsuplaşmamız gereken 450 milyon lira değil.
DEDİ Kİ: Bunların içerisinde inşaat yaparken müteahhidin ödemesi gerekenler var. Onlarla(müteahhitlerle) mahsuplaşmayacağız.
DEDİ Kİ: Ödeme yapan vatandaş mı, müteahhit mi ayrımını yapmak zor. Şu an belediye onları ayırmak için uğraşıyor, çalışıyor.
DEDİ Kİ: Asfalt borcu yüzünden Ankaralıların tapularına konulan şerhleri kaldırdık. Ödeme yapan tüm Ankaralılara ise borcumuz borç.
*
Ve tabii, kafamdaki asıl soruyu da sordum:
“Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?”
Mansur Yavaş’ın verdiği yanıt için “tellal çağırtmak” lazım.
Ey ahali!
Duyduk duymadık demeyin.
Mansur Yavaş, “asfalt katılım bedeli” borcu olan vatandaşlara, “Ödemesinler, beklesinler” müjdesi verdi.
Gözün aydın! Ankara.
‘KİM BUNLAR?’ SORUSU YANIT BULDU
MEĞER ONLAR DOLANDIRICIYMIŞ
Geçen hafta bir okurumuz, Kızılay’da çektiği bu fotoğrafı Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na göndermiş...
Şu iki soruyu yöneltmişti:
1) Atatürk ve Türk bayrağı resimlerini yoldan geçen insanlara uzatıp, sonra da para isteyen bu kişiler kim?
2) Ankara Valiliği’nden ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış bir izin var da acaba biz mi bilmiyoruz?
*
Şimdi buraya dikkat!
Kızılay’ın orta yerinde “Bir dakika bakar mısınız?” diyerek çevirdikleri vatandaşların eline Atatürk ve Türk bayrağı resimleri tutuşturan...
Sonra da “Engelliler için”, “Çocuklar için” gibi vaatlerle para isteyen bu kişiler var ya...
Bunlar dolandırıcı.
*
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl bu kişilere tam 312 kez Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapmış.
Bu yıl da aynı kişiler 25 kez emniyetin yolunu tutmuş.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da bir açıklama gönderdi.
Açıklama aynen şöyle:
“Vatandaşlarımızın önüne keserek durdurup, ellerine verdikleri Türk bayrağı ve Atatürk resimleri ile para talebinde bulunan bu şahıslar, dolandırıcılık suçu işlemekte ve buna müteakip emniyet ekiplerince yine şahıslara idari para cezaları kesilerek bulundukları bölgeden uzaklaştırılmaktadırlar.”
*
Siz siz olun, artık paranızı kaptırmayın.
YAŞAMKENT-TOKİ TURKUAZ ARASI ZİFİRİ KARANLIK
Bir okurumuz, kentin arterlerinden Eskişehir Yolu’nda yaşanan “aydınlatma” sonununu şöyle aktarmış:
* Yaşamkent’e kadar aydınlatma var, ama Yaşamkent-Toki Turkuaz Vadisi Konutları’na kadarki 10 kilometrelik mesafe zifiri karanlık.
* Yaklaşık 80 bin kişi her gün bu yolu kullanmak zorunda. 10 kilometrelik yolda yol çizgilerini takip ederek ilerliyoruz.
* Bu yolda her gün ölümlü kazalar meydana geliyor. Yetkililerden bu konuyu ele almalarını ve çözüm bulmalarını istiyoruz.
OKUR RADARI
YAN YOLA ZIPLAYANLAR
Bu fotoğrafı, Hürriyet Ankara’nın eski muhabiri Ender Baykuş gönderdi.
Eskişehir Yolu’nda (Armada AVM önü) trafikten kaçmak için kuralsızca yan yola atlayan araçlara dikkat çeken Ender Baykuş, “Bir-iki değil, onlarca sürücü yan yola atlıyor. Bir vatandaş olarak kızgınım” demiş.
AMBULANSA DOLMUŞ ENGELİ
Okurumuz Kani Mutlu, kentin bir diğer arteri Konya Yolu’nda trafiğin en yoğun olduğu noktaya dikkat çekmiş.
Sebebini ise iletisinde -özetiyle- şöyle aktarmış:
“Gazi Hastanesi girişinde dolmuşlar indi-bindi yapıyor. Bundan dolayı hastane girişinde trafik tamamen kilitleniyor. Ambulanslar, Acil’e ulaşmakta güçlük çekiyor.”
EGO ŞOFÖRÜ ARAÇ İÇİNDE VATANDAŞ SOĞUKTA BEKLİYOR
EGO Genel Müdürlüğü, ilk durakta hareket saatini bekleyen yolcular için “Sürücüler hava şartlarını göz önünde bulundurarak validatörleri erken açacak. Bekleyen yolcu varsa hemen araca alacak ve servis saati geldiğinde de hareket edecek” talimatı vermişti.
Okurumuz Mehmet Özdemir, bu fotoğarafı cuma günü öğlen 12.10 sıralarında Keçiören-Aktepe’de çekmiş ve “Soğuk havalarda otobüslerin durağa yanaşıp yolcuları alması, hareket saatine kadar vatandaşların otobüs içinde beklemeleri maalesef uygulanmıyor” diye isyan etmiş.
OKURDAN NOT: 415 no’lu otobüsün şoförü araç içinde, vatandaş ise dışarıda hareket saatini bekliyor.
KISA... KISA...
* “Çankaya Yıldız’dan cumartesi günü saat 16.00 sıralarında ‘Oran’ yazan belediye otobüsüne bindim. Panora’dan dönüş yaptı, Oran’a girmeyip Turan Güneş’e döndü. ‘Oran’ yazan otobüs Oran’a girmiyor.”