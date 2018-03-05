Asfalt bedeliniz hayırlı olsun

Mevzu şu:

‘Asfaltınız hayırlı olsun’ afişleri asan belediyenin, atılan asfaltın bedelini vatandaştan istemesi.

Kısacası, ‘Belediye asfalt atar, ödemeyi vatandaş yapar.’

*

‘Yol harcamalarına katılma payı...’

Diğer adıyla ‘asfalt katılım bedeli’ konusunda şikâyetler peş peşe geliyor.

Yenimahalle Batıkent sakinlerinden okurumuz Murat Okumuşoğlu onlardan biri.

İletisi -özetiyle- şöyle:

NE TEBLİGAT VAR, NE BAŞKA BİR ŞEY

“Batıkent Kardelen Mahallesi 2108. Cadde sakinlerindenim. Yenimahalle Belediyesi’nin internet sitesinden online işlemler sayfama girdiğimde ‘yol harcamalarına katılım payı’ adı altında toplam 1893 TL borç tahakkuk edildiğini gördüm. Bu arada siteye girmesem, böyle bir borcun olduğundan dahi haberim olmayacak. Ne tebligat var, ne başka bir şey.

ŞİMDİ SORUYORUM:

* Yol yapmak, asfalt dökmek belediyenin asli görevi değil midir?

* Biz neden vergi veriyoruz, verdiğimiz vergiler nerelere harcanıyor ki asfalt için ayrıca bedel ödememiz gerekiyor?

Şikâyetler Yenimahalle ve Çankaya’da yaşayan okurlarımızdan geldi. Ancak, diğer ilçelerde de benzer durumdan muzdarip okurlarımız varsa, Okur Köşesi’ne yazabilirler. Bu arada, herkesin e-Devlet’ten ve belediyelerin web sitelerinden ‘yol harcamalarına katılma payı’ borç durumlarını sorgulatmasında fayda var.

İLK DEFA KARŞILAŞTIM ÇOK ŞAŞIRDIM

İnternette, e-Devlet’e girdiğinde asfalt katılım bedeli borcu olduğunu öğrenen Yenimahalle Yakacık’tan A.T. adlı okurumuz ise, “Yenimahalle Belediyesi’nden adıma 389 TL ‘yol harcamalarına katılım payı’ tahakkuk edilmiş. Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çok şaşırdım” diyor.

Ve, soruyor:

* Yol yapmak, park yapmak belediyenin görevi değil mi

* Vatandaştan, yaptığı yolun parasını isteyen belediye mi olur?

NEDEN TEBLİGAT YAPILMIYOR?

İNSANLAR BU BORCU TESADÜFEN Mİ ÖĞRENECEKLER?

Bir şikâyet de Çankaya’dan.

‘Yukarı Dikmen Mahallesi 662 Sokak sakinleri’nin ortak gönderdikleri iletileri ise şu şekilde:

“Tarafımıza daire başı 600 ila 820 TL arası (bina başına yaklaşık 8 bin ila 14 bin TL) 2012 yılına ait asfalt katılım payı borcu Çankaya Belediyesi tarafından tahakkuk ettirilmiştir.

SORUYORUZ:

* Neden hâlâ tebligat yapılmıyor, insanlar bu borcu tesadüfen(internetten) mi öğrenecekler?

* Bu borcun tebligatı yapılmayarak fazla ödeme alınması mı planlanıyor?

* Çankaya Belediyesi bu fahiş borca itirazımıza, şu an halen sokağımızda mevcut olan asfalt göçüğü problemi ile alakalı dilekçelerimize neden cevap vermiyor?

VATANDAŞTAN NOT: Çankaya Belediyesi’nin çalışmalarını sonuna kadar destekleyen insanlar olarak mağdur durumdayız.

MALAZGİRT BULVARI'NDAN KÖTÜ KOKULAR YÜKSELİYOR

Okurlar diyor ki:

“1071 Malazgirt Bulvarı’ndaki pis koku burun direği sızlatıyor.”

Son günlerde birçok okur, aynı şikâyette bulunuyor.

ODTÜ ile Taurus AVM arasında yoğun bir kanalizasyon kokusu olduğunu belirten okurlar, “Kanalizasyonlar mı tıkalı, Ankara Çayı mı kokuyor” diye soruyor.

NOT: Bu mevsimde bu koku varsa, yaz aylarında ‘vay halimize’ diyorum.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

ALT GEÇİT PİSLİK İÇİNDE

‘Günün fotoğrafı’, okurumuz A.Haluk Balaban’dan...

Özü/özeti şudur:

“Cebeci Geçit Sokak’taki alt geçidin hâli perişan. Pislik içindeki alt geçit lağım kokuyor. Ankara’ya yakışmıyor.”

İKİ KONU İKİ SORUN

Okurumuz emekli öğretmen Baki Yılmaz, şu iki konuda Çankaya Belediyesi’nden çözüm bekliyor:

1) Kuğulu Park artık Güvercin Park oldu.

2) Tunalı Hilmi Caddesi dilencilerle doldu.

*Baki Yılmaz’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

GÜVERCİN PİSLİĞİ SİNEK YAPIYOR

“Güvercinler, insanların kafalarına ve giysilerine pisliyor. Pislikleri ile mikrop saçıyor. Çankaya Belediyesi’nin zabıta noktasında görevli zabıta ekipleri de parktaki durumu bize şikâyet edip, ‘Bu nedir böyle? Sürekli ilaçlama istiyoruz’ diyorlar. Güvercin pisliği sinek yapıyor ve bu sinekler parkta oturan insanları inanılmaz rahatsız ediyorlar. Zabıta ekiplerinin yanı başında güvercin yemi satışına izin verilmesi, parktaki güvercin sayısının/sorununun artmasına sebebiyet veriyor. Çankaya Belediyesi bir çözüm üretmeyi düşünmüyor mu? Parkta denetleme yapmıyor mu?”

TUNALI HİLMİ’DE ZABITA NE YAPAR

“Tunalı Hilmi Caddesi maalesef dilencilerle doldu. Ekip halinde geliyorlar ve bir yere 10 kişi yerleşiyor. Oradan geçebilmek mümkün değil. Resmen zamk gibi yapışıyorlar insana. Bir şey de söyleyemiyoruz, çünkü kalabalıklar. Caddede yürüyen çok sayıda turist var. Bir tarafta da çıplak ayakla dolaşıp insanların üstüne adeta abanan dilenciler... Zabıtalar kulübede muhabbet halindeler, gelsin çaylar, gitsin kahveler. Ne yapar bu zabıtalar? Sordum, ‘Dükkânları denetliyoruz’ dediler. Doğru mu gerçekten? Dükkân denetlemek için mi oradalar? Ayrıca hiç denetlediklerine şahit olmadım.”

OKURDAN NOT: Altı(6) aydır Çankaya Belediyesi’ne bu konuları yazıyorum. Sonuç sıfır(0).

KISA... KISA...

* “Çayyolu, Yaşamkent ve Türkkonut’taki nüfus artışı, beraberinde trafik yoğunluğu da getiriyor. Trafik kurallarına uymayanlar çoğaldı. Özellikle yolcu taşıyan minibüsler, ring otobüsleri ve taksiciler tarafından kırmızı ışık ihlalleri yapılıyor. Buna karşın, trafik kontrolleri yapılmıyor.”

Baki MERDAN

* “Demetevler İvedik Caddesi’nde, 95 ve 97 numaralı apartmanların önünde duran çöp konteynerinin iki senedir kapağı yok. Kaldırımda yürüyen bütün vatandaşlar konteynerin yanından geçerken koku ve pislikten rahatsız oluyor. Görsel kirlilik var, sağlımız da tehdit altında.”

A.T.-Demetevler sakini

* “Kızılay Yüksel Caddesi’ndeki Mimar Kemal İlköğretim Okulu, ortaokula çevrilmek isteniyor. Okulumuzun ilkokul olarak kalmasını istiyoruz. Bu civarda üç tane ortaokul varken neden burası ortaokul oluyor, bunu anlamış değiliz. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun, sesimizi duyurun.”

Mercan G.