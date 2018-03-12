Asfalt bedeliniz hayırlı olsun-2

Bulvarlara, caddelere, sokaklara...

“Asfaltınız hayırlı olsun” afişleri asan belediyeler, attıkları asfaltın parasını vatandaştan isteyince ben de şöyle demiştim:

“Asfalt bedeliniz hayırlı olsun.”

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Önce, geçen haftaki yazıyı -özetiyle- hatırlayalım.

Yenimahalle ve Çankaya belediyelerinin geçmiş yıllara ait çıkardıkları ‘yol harcamalarına katılma payı’ borçlarını e-Devlet’te ya da belediyelerin web sitelerinde gezinirken gören/öğrenen okurlarımız şöyle isyan etmişlerdi:

“Neden tebligat yapılmıyor. İnsanlar bu borcu tesadüfen(internetten) mi öğrenecekler?”

*

Bu haber, pazartesi günü hurriyet.com.tr’de saatlerce manşetlerde durdu.

Onlarca yorum yapıldı.

Tabii, hafta boyunca okurlarımızdan birçok da ileti geldi.

Şikâyetlerin hepsi benzer.

Vatandaş, tepkili.

*

İsminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz ‘yol harcamalarına katılma payı’ meselesiyle ilgili uzunca bir ileti göndermiş.

Biraz özetledim.

Bakın neler aktarıyor:

VERGİLER YANLIŞ VE MÜKERRER HESAPLANMIŞ

“Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi... İkisi de CHP’li başkanların yönetiminde. 2012-2013 yıllarına ait asfalt bedeli hesaplanıp, belediyelerin internet sistemlerine konulmuş.

Ben de bu yılki emlak vergisini öğrenmeye gittiğimde karşıma 400 liradan fazla asfalt vergisi salındığını gördüm. Çankaya Belediyesi’nin birkaç katını gezip durumu soruşturduktan sonra öğrendim ki, vergiler 2012 yılında dökülen asfaltlar içinmiş. Hemen itirazımı yaptım.

Şimdi gelelim ‘yol harcamalarına katılma payı’ meselesine:

1- Vergi için tebligat yapılması şart. Ancak kiracıma sordum yapılmamış, yönetime sordum yapılmamış. Kapıcıya da tebligat ulaştırılmamış.

2- Verginin tahsili için zaman geçmiş. Yani müruru zamana uğramış. Bu ‘devlet 5 yıl içinde eğer vergisini almamışsa veya alamamışsa, borç silinir’ anlamına geliyor.

3- İddiaya göre vergi 2012 yılından sonra ancak bu yıl yani 2018’de tahakkuk ettirilebilmiş. Bu ise mükellefi hiç ilgilendirmiyor.

4- Vergiler yanlış ve mükerrer hesaplanmış.

* Sekiz yıl önce müteahhitle anlaşıp yaptırdığımız binada iki dairemiz vardı. 2014’te birini sattık, diğerini kiraya verdik. Bu iki dairenin de vergisi tahakkkuk ettirilmiş. Oysa bir daire elden çıkmış.

* Müteaahhit daireyi bize teslim ettikten sonra kendisine ait daireleri satmış. Ama satın alanlar bu daireleri üzerlerine almamışlar. Yani tek dairemiz olmasına rağmen dört daire sahibi gibi görünüyoruz ve dört dairenin tüm asfalt parası bizden isteniyor.

* Bize ait görünen daire sahiplerine ulaştım. Onlara da vergi salınmış. Üstelik çok yüksek meblağlarda. Bendeki rakamlar ise komik manada düşük. Neticede arap saçına döndürmüşler.

5- Tapudan, bizim üstümüzde de görünen daireleri sildirmek için Çankaya Belediyesi Emlak Tahakkuk servisine gittiğimde bana söylenen “Vergilerin tamamını ödedikten sonra borcunuzu siler, üstünüzdeki daireleri gerçek sahiplerin üzerlerine aktarabiliriz” oldu. Oysa “Dairelerin gerçek sahiplerinden de, asfalt parası istenmiş, bu mükerrer istek ne anlama gelir?” sorusuna yanıt alamadım. Mükerrer vergi talebi olduğunu söyledim, anlamadılar. Galiba işlerine mi gelmedi ne!

6- Vergi talebi öylesine ‘eğreti’ bir zeminde duruyor ki, asfalt vergisinin tamamı üç ay içinde ödenirse, yüzde 25 indirim yapılacak deniyor. Bu bir tuzak oysa.

7- Bu vergiler vergi mükellefleri için hazırlanan ve henüz çoğu insana ulaşmamış. Belgede ise borç üç yıla bölünmüş. Beş taksitte ödenebilmesi imkânı tanınmış. Bu da yasal değil bence. Vergileri kafasına göre bölmek mümkün değil. Bir ay içinde peşin ödendiğinde yüzde 25 indirim tamam ama beşe bölmek ‘nasılsa bu vergiyi almaya hakkımız yok, veren verır vermeyenin canı sağ olsun. Veren mükellefler bizimdir’ mantığına göre kurgulandığı apaçık.”

TAPUDA ŞERH KONULMUŞ TESADÜFEN ÖĞRENDİK

Asfalt bedeli...

Belediyelerin tabiriyle ‘yol harcamalarına katılma payı’ konusundaki okurumuz Güven Şahin’in anlattıkları ise şöyle:

ARADAN 20 SENE GEÇTİ

“Bugünkü(4 Mart Pazartesi) ‘Asfalt bedeliniz hayırlı olsun’ başlıklı yazınızı okudum. Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Aynı şey, hatta daha da ilerisi, ‘stabilize katılım payı’ adı altında bize ödettirilmeye çalışılıyor.

1996 senesinden beri oturmakta olduğumuz Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1522. Sokak’taki 148 daireye, (üç bloktan oluşan Er-As Sitesi’ne) daire başı 1000(bin) liranın üzerinde borç çıkarılmış ve dairelerin üzerine tapuda şerh konulmuş. Bunu tesadüfen evini satmak için tapuya giden bir apartman sakini öğreniyor. Zamanında müteahhit toplam 218 bin liralık stabilize katılım payının yüzde 25’lik kısmını ödemiş, geri kalan 164 bin liralık kısmına da taahhüt vermiş. Ve, ödememiş. Bu arada her nasılsa binaya ruhsat alınıyor, kat irtifakı çıkarılıyor, herkes tapusunu alıyor.

Aradan 20 sene geçiyor ve belediye hiçbir tebligatta bulunmuyor. İnşaat bitikten sonra kooperatif fesih olunuyor, müteahhit ortadan kayboluyor ve belediyenin aklı başına ancak geliyor. Şimdi kalan borç ortadan kaybolamayan bu 148 daireye bölüştürülüyor ve malının üstüne çökülüyor. Bu adaletsiz uygulamayı sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Tabii ki duymak isteyen birisi varsa!”

GÜNÜN FOTOĞRAFI





Kaldırım Mayını!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, kaldırım üzerine (içinden kabloların geçtiği) monte ettiği plastik kapakları biri(leri) kırıyor.

Sonrası.

Kaldırımın göbeğinde bir çiban başı.

Gündüzleri çöp kutusu, geceleri tehlike çukuru.

Ayak, bacak kırar.

Maazallah.

*

Misal.

Anıttepe’den okurumuz Kudret K., bu fotoğrafı Gençlik Caddesi’nde çekmiş.

“Kaldırım mayını” demiş.

Aman dikkat!

YAYALARA KALDIRIMDA RAHAT YOK

Bir kapak fotoğrafı da okurumuz Ufuk Özgünay’dan geldi. İletisi şöyle:

“Çukurambar Mahallesi 1425 Cadde’de, yayaların rahat/güvenli yürümesine mani olan bu kapak ivedilikle yenilenmeli.”

SORUM VAR

ASKİ, MEKANİK KATLI OTOPARKI NE DİYE YAPTI?

İsminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz soruyor:

“ASKİ’nin içinde bulunan mekanik katlı otoparka o kadar para harcandı. Ancak, yapıldığından beri yani üç yıldır boş duruyor. Kurum personeli araçlarını İskitlerde’ki boş bir araziye park ediyor.

Madem kullanılmayacak, atıl kalacaktı... O halde mekanik katlı otopark ne diye yapıldı?



KISA... KISA...

* Ulus Çankırı Caddesi 74 numaralı binanın yakınındaki merdivenlerde ve yolun karşısında, sürekli uyuşturucu satışı yapılıyor. Burası kentin merkezi, ana cadde ve protokol yolu... Özellikle akşam 19.00-22.00 saatleri arası iğne atsan yere düşmüyor. El ele verelim, bu gençleri artık kurtaralım.

Salih KAYRA

* Çankaya’da, Simon Bolivar Bulvarı’nın sonuna doğru -Shell benzin istasyonundan başlayıp, Nişantaşı Pazarı’na kadar olan kısımda- yol kenarındaki rögar ve mazgal kapaklarının etrafı çukur vaziyette. Araçların lastiklerine zarar veren, kaza riski taşıyan bu kapaklara yetkililerin çözüm bulması şart.

Ahmet ŞANLI

* Çayyolu, Yaşamkent ve Türkkonut’taki nüfus artışı, beraberinde trafik yoğunluğu da getiriyor. Trafik kurallarına uymayayanlar çoğaldı. Özellikle yolcu taşıyan münübüsler, ring otobüsleri ve taksi sürücüleri tarafından kırmızı ışık ihlalleri yapılıyor. Buna karşın, trafik kontrolleri yapılmıyor.

Baki MERDAN