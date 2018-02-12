Antifrizli cam suyu alırken dikkat!

Antifrizli cam suyu.Havanın - (eksi) değerlere düştüğü kış koşullarında, araçlar için olmazsa olmazdır.Hele ki yollar tuzlanmış...Yağmur ya da kar yağmaya başlamış...Silecekler, öndeki araçtan sıçrayan kirli suyu temizleyebilmek için çırpınıyorsa...Görüş açısına ‘perde’ inmeden, antifrizli cam suyu sürücünün imdadına yetişir.

Ancak, şuna dikkat edin!

Antifrizli diye aldığınız cam suyunuz donabilir.

Nedeni mi?

“Kontrolsüzlük ve aç gözlü insanlar haksız kazanç sağlarken maalesef insanların hayatını tehlikeye sokuyorlar” diyen Avni Kavlak, başından geçen bir olayı bakın şöyle anlatıyor:

YOL, GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

“Ankara’dan karayoluyla İstanbul’a giderken hava -9 dereceyi gösteriyordu. Kızılcahamam sonrası hafif kar atıştırmaya başladı. Karayolları ekipleri yolda tuzlama yapıyordu. Büyük araçların lastiklerinden çıkan tuzlu su nedeniyle araç camı kirlendiği için otomobilin sileceğini çalıştırdık. Ancak, daha önce haznesine antifrizli cam suyu koymamıza karşın, su donmuştu ve cama fışkırmadı. Yoldan cama sıçrayan kirli su camı adeta kaplayarak yolu tamamen görünmez duruma getirdi. O sırada çok büyük bir kaza tehlikesi atlattık. Otomobili zar zor yolun kenarına çekerek bir istasyona kadar gidecek şekilde camı sık sık elle temizlemek zorunda kaldık. Gerede yakınlarında yol kenarındaki bir istasyondan yeniden antifrizli cam suyu aldık, ama nafile. Bu aldığımız antifrizli cam suyu da -4 derecede dondu.

SONUÇ:

Antifrizli diye satılan suların büyük bir kısmı boyalı su. Kontrol eden yok, soruşturan yok. Birileri haksız kazançla milyonları cebe atarken, birileri de onların yüzünden yolda hayati tehlikeler atlatıyor. İlgililer, akaryakıt istasyonlarında kontroller yapsınlar. Vatandaşın hem parasını alıp hem de hayatıyla oynanmasına izin vermesinler.”

SORUM VAR

TUZAK RADAR YAKIŞIYOR MU?



“Ankara İl Emniyet Müdürüm Sayın Servet Yılmaz.

Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde 92 radarına gelmeden(800 metre geride) pazar günü sabah saatlerinde ayrı bir radar koyarak 482 TL ceza yazmak kanuni midir? Madem radarınızı koydunuz, arkasından yolda durdurun ve tahsilatınızı yapınız. Tuzak radar yakışıyor mu?”

Mehmet GÜRER

NUMUNE’DE ACİL DURUM

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kan vermek için giden okurumuz Güven Sazak, gözlemlerini aktarıyor:

* Acil Servis’te oturacak bank veya bir tane koltuk yok. Acil Servis’i zaten çoğu yaşlı olan insanlar kullanıyor. 8-10 tane sedye koymuşlar. Birisi oturmak istedi, izin vermediler.

* Kan verdim, 1.5 saat sonra soncunu alacaktım ama bekleyebilecek yer bulamadım. Kantin desen buz gibi. Bu durum insanları mağdur ediyor, çözüm bulunmalı.

POLATLI’NIN NÜFUSU KAÇ?

Polatlı’dan okurumuz Mahir Yavaş diyor ki:

* Haymana’dan girişteki tabelaya göre Polatlı’nın nüfusu: 122 bin.

* Ankara’dan girişteki tabelaya göre Polatlı’nın nüfusu: 123 bin.

* İnternetteki ‘Devlet İstatistik Enstitüsü’ verisine göre Polatlı’nın nüfusu: 124 bin.

Özetle: Vatandaşlar olarak, Polatlı’nın girişlerindeki tabelalarının güncel(TÜİK’in en son açıkladığı) verilerle düzeltilmesini istiyoruz.

CEP TERMİNALİ YAPILMALI

Okur Köşesi’nde geçen hafta “Cep terminalleri unutuldu mu a’cep?” diye sormuştum.

Bu yazının ardından gelen bazı iletiler var:

Okurumuz Hüseyin Can: Sincan’da oturuyorum ve İstanbul’a gitmek istediğimde bir saatte AŞTİ’ye ulaşabiliyorum. Evet, Sincan’da oturan bir vatandaş olarak cep terminali istiyoruz.

Okurumuz Salih Kalaycı: AŞTİ olayı büyük sorun. Otobanların çıkışlarında uygun yerler var. Cep terminalleri yapılarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. Mevcut düzen Ankara’ya yakışmıyor.

OKUR YAZAR SORUN ÇÖZER

ŞİMDİ IŞIL IŞIL

Geçen hafta bu köşeden “Karanlıkta yürüyen öğrenciler” rumuzlu bir okurumuz Çayyolu metrosunun Milli Kütüphane istasyonu çıkışında aydınlatma olduğuna dikkat çekmiş...

Ve, şöyle seslenmişti:

“Türkiye’nin başkenti daha aydınlık olmalı.”

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yazının yayımlanmasından bir gün sonra şu yazılı açıklamayı gönderdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri gerekli incelemeleri yaparak, yanmayan aydınlatmaları çalışır hale getirmiştir. Okurunuz ve gazetenizin duyarlılığı için teşekkür ederiz.”

Kente, yaşadığınız mahalleye, sokağa dair tüm sorun ve taleplerinizi Burada Okur Yazar’a yazın... Yetkililer, çözüm üretsin.