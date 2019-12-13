Ankaralıların şikâyet ettikleri 5 konuya BelkoAir’dan 5 yanıt

Burada Okur Yazar’ın hafta başı içtimasında, BelkoAir’la ilgili şu şikâyetler vardı:
1) Kızılay’da kuyruk rezaleti yaşıyoruz, insanların durması için durak yok.
2) Esenboğa Havalimanı içinde yeteri kadar yönlendirme levhası yok.
3) Otobüslerin olduğu yerde ve otobüslerin içinde duraklarla ilgili bilgi yok.
4) Duraklara yaklaşıldığında anlaşılması zor bir sesle anons yapılıyor.
5) Personel İngilizce bilmiyor, biletleme işi otobüsün içinde yapılıyor.
*
Aynı gün (pazartesi), BelkoAir’dan yazılı açıklama geldi.
BelkoAir Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan Bilgili, başlık başlık tüm şikâyetlere yanıt vermiş.
Ve söz şimdi yetkilide:
*
1) Kızılay’da yolcuların sıra beklememesi adına, çözüm olarak araçların hareket saatinden 15 dakika önce perona yanaşarak yolcuların içeride beklemesi için EGO Genel Müdürlüğü’ne başvuruda (11.10.2019) bulunulmuştur. Başvurumuza cevaben (29.11.2019) ‘trafik yoğunluğuna ve güvenlik anlamında sıkıntılara yol açacağı’ için uygun görülmediği belirtilmiştir.
*
2) Esenboğa Havalimanı’nın özerk bir bölge olması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile DHMİ Başmüdürlüğü arasında imzalanmış olan protokol ile havalimanının içerisinde herhangi bir yönlendirme tabelası konulması yasaklanmıştır. Sadece havalimanından dışarı çıkıldıktan sonrasında yönlendirme tabelası konulmasına müsaade edilmektedir.
*
3) İç ve dış hatlar yolcu çıkış kapısında DHMİ Başmüdürlüğü’nün müsaade ettiği bölgede üç adet yönlendirme tabelası ve güzergâh bilgisi bulunmaktadır. 442A (AŞTİ), 442B (Batıkent-Ümitköy) ve 442K (Kızılay) numaralı araçlarımız harekete başlamadan önce, güzergâh bilgisi araç içinde kaptanlarımız tarafından yolculara tebliğ edilmektedir.
*
4) İndirme durağımıza yaklaşıldığında otobüs kaptanımız durağı anons etmekte, ardından bir sonraki durağı da söylemektedir. Anonsun anlaşılmadığı ile ilgili şikâyet daha öncesinde de konu olmuştur. Gerekli teknolojiler araştırılarak elektronik sistemlere geçilmesi için çalışmalar bitirilmiş olup, bir ay içerisinde yeni sistemin montajı yapılacaktır.
*
5) Esenboğa Havalimanı’nda haftanın altı günü yoğun saatlerde, Basic User A2 seviyesinde İngilizce seviyesi olan bir personelimiz yabancı yolcularımıza yardımcı olmaktadır. Biletlerin araçların içerisinde kesilmesi, lojistik uzmanlarının tarafımıza önerisidir. 46 kişilik bir aracın bilet kesim işlemi iki personel tarafından ortalama üç dakika içerisinde yapılmaktadır.
ABB’DEN TÜRKKONUT AÇIKLAMASI: ‘730 ADET AĞACIN KURUDUĞU VE KESİLDİĞİ HABERİ GERÇEK DIŞIDIR’
16 Eylül 2019: Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT) Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 18 yılda dikilen 99 bin adet ağaç ve bitki örtüsünün, mart ayından itibaren kaderine terk edildiğini söylemiş ve “Firma, ‘zarar ediyorum’ diyor ve bakım yapmıyor. Kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor” diye isyan etmişti.
18 Eylül 2019: Ankara Büyükşehir Belediyesi, “İTİRAZ” başlıklı yazılı açıklamayla TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’na, “Teknik olarak bölgedeki 10-15 yıllık ağaçların sulanmadığı için kuruması söz konusu olamaz. Bahsedilen şekilde bir kurumanın bulunmadığını her giden şahıs görebilecektir. 2019 yılı içerisinde kuruyan fidan sayısı sadece iki adettir” yanıtı vermişti.
*
Sonra.
TÜRKKONUT, 25 Eylül 2019’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “delil tespiti” davası açmış, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi “uzman bilirkişilerce tespit yapılması” kararı almıştı.
Üç kişilik bilirkişi kurulu (ziraat mühendisi, inşaat yüksek mühendisi, kadostro fen elemanı), TÜRKKONUT bölgesinde 247, mesire alanında 483 olmak üzere toplamda 730 ağacın “kuruduğu ve kesildiği” tespitini yapmıştı.
*
2 ARALIK 2019: TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 4 bin 800 konutun yer aldığına ve 20 bin vatandaşın yaşadığına dikkat çekmiş, “Halen kullanıma kapalı bulunan mesire alanında 38 bin 500 adet muhtelif cinsteki ağaç da kaderine terk edilmiş olup, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kurumaya ve kesilmeye mahkûm edilecektir” demişti.
*
Ve söz sırası bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde.
Özü/özeti şöyle:
“Delil tespiti davasında Ankara 9. Mahkemesi’nce atanan üç kişilik bilirkişi kurulunun tespitlerini belediyemizce bakım işleri yürütülen 68 bin metrekarelik yeşil alan dâhilinde yapıp yapmadığı bilinmemekle birlikte, bakım-sorumluluk alanlarımız dışındaki sokak, yeşil alan ve Dodurga Mesire Alanı içerisinde yer alan ancak bakım sorumluluğumuzun olmadığı bakir ham arazi dâhilinde 730 adet ağacın kuruduğu ve kesildiği haberi gerçek dışıdır, Belediyemiz sorumluluğunda bakım, onarım ve temizlik işlerini yürütülen TÜRKKONUT bölgesindeki mahal alanlarımızda belediyemiz ve yüklenici firma ANFA Altınpark teknik personellerince yapılan tespitlerde, yapımı devam eden Duhakent Caddesi yanı park alanında adaptasyon sorunu nedeniyle 13 adet kuru ağaç tespiti yapılmış olup, bakım kapsamında bila bedel değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.”
15 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ
Hürriyet Ankara okuru, “Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde, Kabil Caddesi’nden Mimar Caddesi girişindeki refüj 15 yıldır berbat durumda” şikâyetinde bulunmuştu.
Okurumuzun iletisi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 15 yıldır çözüm bekleyen sorunu çözdü.
Ve...
“Belirtilen alanda bariyer düzenlenerek trafik güvenliği sağlanmıştır” denildi.
YÜRÜYEN MERDİVENDE DIŞA BAĞIMLIYIZ
Hürriyet Ankara okurunun, “Çayyolu metrosunun MTA istasyonu çıkışındaki yürüyen merdivenler aylardır çalışmıyor. Mağdur oluyoruz” şikâyetine, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yanıt şöyle:
BASAMAK ZİNCİRİ YURT DIŞINDAN GELİYOR
“MTA istasyonundaki 11714 nolu yürüyen merdiven 22.09.2019
itibarıyla basamak zincirinden dolayı hizmet dışı bırakılmıştır. Özel
yurt dışı imalat olup, malzeme temini için gerekli işlemler başlatılmıştır.”
BU DA BENDEN
Adı “yürüyen”, kendi “yürümeyen” ithal merdivenin nazını, Ankaralı çekiyor. Arkadaş! Bizi yürüyen merdivende dışa bağımlılıktan kurtaracak bir babayiğit yok mu? Başkan Mansur Yavaş, kendisine önceki dönemden miras kalan ve zırt pırt arıza yapan bu merdiven işine “yerli” bir çözüm bulmalı.
Ankaralıların şikâyet ettikleri 5 konuya BelkoAir’dan 5 yanıt
Burada Okur Yazar’ın hafta başı içtimasında, BelkoAir’la ilgili şu şikâyetler vardı:
1) Kızılay’da kuyruk rezaleti yaşıyoruz, insanların durması için durak yok.
2) Esenboğa Havalimanı içinde yeteri kadar yönlendirme levhası yok.
3) Otobüslerin olduğu yerde ve otobüslerin içinde duraklarla ilgili bilgi yok.
4) Duraklara yaklaşıldığında anlaşılması zor bir sesle anons yapılıyor.
5) Personel İngilizce bilmiyor, biletleme işi otobüsün içinde yapılıyor.
*
Aynı gün (pazartesi), BelkoAir’dan yazılı açıklama geldi.
BelkoAir Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan Bilgili, başlık başlık tüm şikâyetlere yanıt vermiş.
Ve söz şimdi yetkilide:
*
1) Kızılay’da yolcuların sıra beklememesi adına, çözüm olarak araçların hareket saatinden 15 dakika önce perona yanaşarak yolcuların içeride beklemesi için EGO Genel Müdürlüğü’ne başvuruda (11.10.2019) bulunulmuştur. Başvurumuza cevaben (29.11.2019) ‘trafik yoğunluğuna ve güvenlik anlamında sıkıntılara yol açacağı’ için uygun görülmediği belirtilmiştir.
*
2) Esenboğa Havalimanı’nın özerk bir bölge olması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile DHMİ Başmüdürlüğü arasında imzalanmış olan protokol ile havalimanının içerisinde herhangi bir yönlendirme tabelası konulması yasaklanmıştır. Sadece havalimanından dışarı çıkıldıktan sonrasında yönlendirme tabelası konulmasına müsaade edilmektedir.
*
3) İç ve dış hatlar yolcu çıkış kapısında DHMİ Başmüdürlüğü’nün müsaade ettiği bölgede üç adet yönlendirme tabelası ve güzergâh bilgisi bulunmaktadır. 442A (AŞTİ), 442B (Batıkent-Ümitköy) ve 442K (Kızılay) numaralı araçlarımız harekete başlamadan önce, güzergâh bilgisi araç içinde kaptanlarımız tarafından yolculara tebliğ edilmektedir.
*
4) İndirme durağımıza yaklaşıldığında otobüs kaptanımız durağı anons etmekte, ardından bir sonraki durağı da söylemektedir. Anonsun anlaşılmadığı ile ilgili şikâyet daha öncesinde de konu olmuştur. Gerekli teknolojiler araştırılarak elektronik sistemlere geçilmesi için çalışmalar bitirilmiş olup, bir ay içerisinde yeni sistemin montajı yapılacaktır.
*
5) Esenboğa Havalimanı’nda haftanın altı günü yoğun saatlerde, Basic User A2 seviyesinde İngilizce seviyesi olan bir personelimiz yabancı yolcularımıza yardımcı olmaktadır. Biletlerin araçların içerisinde kesilmesi, lojistik uzmanlarının tarafımıza önerisidir. 46 kişilik bir aracın bilet kesim işlemi iki personel tarafından ortalama üç dakika içerisinde yapılmaktadır.
ABB’DEN TÜRKKONUT AÇIKLAMASI: ‘730 ADET AĞACIN KURUDUĞU VE KESİLDİĞİ HABERİ GERÇEK DIŞIDIR’
16 Eylül 2019: Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT) Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 18 yılda dikilen 99 bin adet ağaç ve bitki örtüsünün, mart ayından itibaren kaderine terk edildiğini söylemiş ve “Firma, ‘zarar ediyorum’ diyor ve bakım yapmıyor. Kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor” diye isyan etmişti.
18 Eylül 2019: Ankara Büyükşehir Belediyesi, “İTİRAZ” başlıklı yazılı açıklamayla TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’na, “Teknik olarak bölgedeki 10-15 yıllık ağaçların sulanmadığı için kuruması söz konusu olamaz. Bahsedilen şekilde bir kurumanın bulunmadığını her giden şahıs görebilecektir. 2019 yılı içerisinde kuruyan fidan sayısı sadece iki adettir” yanıtı vermişti.
*
Sonra.
TÜRKKONUT, 25 Eylül 2019’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “delil tespiti” davası açmış, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi “uzman bilirkişilerce tespit yapılması” kararı almıştı.
Üç kişilik bilirkişi kurulu (ziraat mühendisi, inşaat yüksek mühendisi, kadostro fen elemanı), TÜRKKONUT bölgesinde 247, mesire alanında 483 olmak üzere toplamda 730 ağacın “kuruduğu ve kesildiği” tespitini yapmıştı.
*
2 ARALIK 2019: TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 4 bin 800 konutun yer aldığına ve 20 bin vatandaşın yaşadığına dikkat çekmiş, “Halen kullanıma kapalı bulunan mesire alanında 38 bin 500 adet muhtelif cinsteki ağaç da kaderine terk edilmiş olup, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kurumaya ve kesilmeye mahkûm edilecektir” demişti.
*
Ve söz sırası bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde.
Özü/özeti şöyle:
“Delil tespiti davasında Ankara 9. Mahkemesi’nce atanan üç kişilik bilirkişi kurulunun tespitlerini belediyemizce bakım işleri yürütülen 68 bin metrekarelik yeşil alan dâhilinde yapıp yapmadığı bilinmemekle birlikte, bakım-sorumluluk alanlarımız dışındaki sokak, yeşil alan ve Dodurga Mesire Alanı içerisinde yer alan ancak bakım sorumluluğumuzun olmadığı bakir ham arazi dâhilinde 730 adet ağacın kuruduğu ve kesildiği haberi gerçek dışıdır, Belediyemiz sorumluluğunda bakım, onarım ve temizlik işlerini yürütülen TÜRKKONUT bölgesindeki mahal alanlarımızda belediyemiz ve yüklenici firma ANFA Altınpark teknik personellerince yapılan tespitlerde, yapımı devam eden Duhakent Caddesi yanı park alanında adaptasyon sorunu nedeniyle 13 adet kuru ağaç tespiti yapılmış olup, bakım kapsamında bila bedel değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.”
15 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ
Hürriyet Ankara okuru, “Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde, Kabil Caddesi’nden Mimar Caddesi girişindeki refüj 15 yıldır berbat durumda” şikâyetinde bulunmuştu.
Okurumuzun iletisi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 15 yıldır çözüm bekleyen sorunu çözdü.
Ve...
“Belirtilen alanda bariyer düzenlenerek trafik güvenliği sağlanmıştır” denildi.
YÜRÜYEN MERDİVENDE DIŞA BAĞIMLIYIZ
Hürriyet Ankara okurunun, “Çayyolu metrosunun MTA istasyonu çıkışındaki yürüyen merdivenler aylardır çalışmıyor. Mağdur oluyoruz” şikâyetine, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yanıt şöyle:
BASAMAK ZİNCİRİ YURT DIŞINDAN GELİYOR
“MTA istasyonundaki 11714 nolu yürüyen merdiven 22.09.2019
itibarıyla basamak zincirinden dolayı hizmet dışı bırakılmıştır. Özel
yurt dışı imalat olup, malzeme temini için gerekli işlemler başlatılmıştır.”
BU DA BENDEN
Adı “yürüyen”, kendi “yürümeyen” ithal merdivenin nazını, Ankaralı çekiyor. Arkadaş! Bizi yürüyen merdivende dışa bağımlılıktan kurtaracak bir babayiğit yok mu? Başkan Mansur Yavaş, kendisine önceki dönemden miras kalan ve zırt pırt arıza yapan bu merdiven işine “yerli” bir çözüm bulmalı.