Akdere’ye EGO yetmiyor

Mamak’ın Akdere Mahallesi’nden İsmail Efe Ünal adlı okurumuz, “Her sabah okuluma gitmek için otobüse binmeye çalışıyorum. Son sözcük olan ‘çalışıyorum’u bilerek kullandım, çünkü otobüse binmek neredeyse imkânsız” demiş.
Ve şöyle devem etmiş:
* Yolcu sayısı fazla olduğu için araçlar yetersiz kalıyor.
* Otobüsler dolu geliyor ve bazı duraklarda duramıyor.
* Bu durum, 382 ve 383 no’lu hatlar açısından aynen böyle.
ÖHO HATTI AÇILSIN
Bu aşamada EGO’nun hareket saatlerini sıklaştırmasının yanında eğer imkân varsa Akdere’ye özel halk otobüsü (ÖHO) hattı açılmasının da faydalı olacağını düşünüyorum.”
319’DA ACİL DURUM
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, geçen günlerde Kızılay’dan EGO’nun 319 no’lu Bağcılar otobüsüne binmiş.
Okurumuz, karşılaştığı durumu şöyle anlatmış:
YOKUŞ ÇIKMAKTA ZORLANIYOR
“Eski körüklü otobüste, acil çıkış camlarını kırmak için aparat ve acil çıkış valfleri bulunmuyordu. Zaten çok eski olan bu otobüs, bir de Akay yokuşunu çıkmakta zorlanıyor. Olası bir kazada bir otobüs dolusu yolcunun sonu/durumu ne olur, düşünmek bile korkutucu.”
BİNALAR SARSILIYOR KORKUYORUZ!
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 6 Eylül itibarıyla “katlı kavşak” yapımına başladığı Dumlupınar Bulvarı’nda (Eskişehir Yolu) çalışmalar sürüyor.
“Çalışma ne zaman bitecek?” sorusu halen yanıt bulmazken, Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gelen şikâyetlerden biri de şöyle:
TEHLİKELİ VE HUZURSUZ EDİCİ
“Konutkent’te çalışma yapan yüklenici firma nasıl bir işlem uyguluyorsa, yola yakın tüm evler (özellikle iki katlı olanlar) gün boyu sarsılıyor. İnşaat, gece yarısından sonra bile devam ediyor. Bu sarsıntılar, çevredeki binalar için hem tehlikeli hem de huzursuz edici. Korkuyoruz.”
ÖNERİM VAR-1
AYNA VE LEVHA KONULMALI
WhatsApp Şehir Hattı’na şikâyetini ileten bir okurumuz, Çankaya’nın Tahran ve İran caddelerinin kesişiminin sürücüler açısından kör nokta olduğuna, aynı zamanda burada yaya geçidi bulunduğuna dikkat çekerek şu öneriyi sunmuş:
“Sürücülerimizin çoğunun yayalara yol vermekten kaçındığı göz önüne alındığında, buranın ne kadar tehlike arz ettiği anlaşılabilir. Bu durumda, geçit ya biraz yukarıya alınmalı ya da ayna konulmalı. Tabii, sürücüler için de uyarı levhaları yerleştirmeli.”
ÖNERİM VAR-2
PATİNAJA KARŞI TIRTIKLI ASFALT
WhatsApp Şehir Hattı’na ileti gönderen bir okurumuz, Çankaya’nın Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi yokuşundaki trafik ışıklarında, yağışlı havalarda arabaların patinaj çektiğini söylemiş ve bir öneride bulunmuş:
“Asfalt tırtıklı hale getirilmeli. Böylece patinaj ve bundan kaynaklı kazaların önüne de geçilmiş olur.”
SORUM VAR
"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE ZAMAN EL ATACAK?”
Okurumuz Erdal Demiroğlu, Kızılay’ın İzmir ve Sakarya caddelerini bağlayan üst geçitle ilgili şu soruyu sormuş:
“Pas ve pislik içindeki bu üst geçide, Ankara Büyükşehir Belediyesi ne zaman el atacak?”
TUVALET GİBİ KOKUYOR
ÇANKAYA’nın Emek Mahallesi sakinlerinden okurumuz Fulya Turfan, Konya Yolu’na ulaşım için Ankaray’ın AŞTİ alt geçidini çok sık kullandığını söylemiş ve iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
YIKAMAK ÇOK MU ZOR?
“Bölgede aynı zamanda AŞTİ otoparkına bağlanan ve yukarıda otobüs, dolmuş durakları da olan bir alan var. Bu kadar çok insanın gelip geçtiği bir nokta, resmen tuvalet gibi kokuyor. Ayrıca pis ve çöp dolu. Prefabrik tuvaletler ve çöp kutuları koymak; her gün sabunlu sularla bu alanları yıkamak çok mu zor? Maalesef yağmurdan yağmura su görüyoruz!”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Ümitköy Ankaralılar Caddesi’nde (Gordion Konutları Yunus Market önündeki kavşak) çok derin bir çukur kazılmış ve kapatılmamış.”
* “Dikmen’in Ata Mahallesi 1069. Cadde’de kazı çalışması yapılan binanın önü, taş, toz, toprak içinde. Acilen kapatılmalı.”
* “Çankaya Güniz Sokak’taki Demet Apartmanı’nın önünde, dubalarla kapalı alana park eden araç, yaya haklarını ihlal ediyor.”
* “İvedik OSB 1468. Cadde 142 no’lu dükkânın önündeki park alanı, konteynerle kapatılmış. Bir kaza yaşansa sorumlusu kim olacak?”
* “Dikmen’in Mimar Caddesi’nde yollar bozuk. Uzun zamandır trafiğin ciddi anlamda aksamasına neden olan yolların düzeltilmesi lazım.”
* “Çankaya’nın Kazım Özalp Mahallesi İzci Sokak’taki kanalizasyondan sızan su, Güllü Apartmanı’na (Filistin Caddesi No: 24) akıyor.”
* “Çayyolu’ndaki Güven Hastanesi’nin girişinden İncek tarafına gidilen yolda, 3343. Cadde’den gelenler kural ihlali yapıyor, trafik tehlikeye giriyor.”
* Keçiören’in Adnan Menderes Mahallesi 1066. Sokak’taki binanın lambaları, 24 saat boyunca boş yere yanıyor. Millî servet, yazık.”
Akdere’ye EGO yetmiyor
Mamak’ın Akdere Mahallesi’nden İsmail Efe Ünal adlı okurumuz, “Her sabah okuluma gitmek için otobüse binmeye çalışıyorum. Son sözcük olan ‘çalışıyorum’u bilerek kullandım, çünkü otobüse binmek neredeyse imkânsız” demiş.
Ve şöyle devem etmiş:
* Yolcu sayısı fazla olduğu için araçlar yetersiz kalıyor.
* Otobüsler dolu geliyor ve bazı duraklarda duramıyor.
* Bu durum, 382 ve 383 no’lu hatlar açısından aynen böyle.
ÖHO HATTI AÇILSIN
Bu aşamada EGO’nun hareket saatlerini sıklaştırmasının yanında eğer imkân varsa Akdere’ye özel halk otobüsü (ÖHO) hattı açılmasının da faydalı olacağını düşünüyorum.”
319’DA ACİL DURUM
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, geçen günlerde Kızılay’dan EGO’nun 319 no’lu Bağcılar otobüsüne binmiş.
Okurumuz, karşılaştığı durumu şöyle anlatmış:
YOKUŞ ÇIKMAKTA ZORLANIYOR
“Eski körüklü otobüste, acil çıkış camlarını kırmak için aparat ve acil çıkış valfleri bulunmuyordu. Zaten çok eski olan bu otobüs, bir de Akay yokuşunu çıkmakta zorlanıyor. Olası bir kazada bir otobüs dolusu yolcunun sonu/durumu ne olur, düşünmek bile korkutucu.”
BİNALAR SARSILIYOR KORKUYORUZ!
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 6 Eylül itibarıyla “katlı kavşak” yapımına başladığı Dumlupınar Bulvarı’nda (Eskişehir Yolu) çalışmalar sürüyor.
“Çalışma ne zaman bitecek?” sorusu halen yanıt bulmazken, Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gelen şikâyetlerden biri de şöyle:
TEHLİKELİ VE HUZURSUZ EDİCİ
“Konutkent’te çalışma yapan yüklenici firma nasıl bir işlem uyguluyorsa, yola yakın tüm evler (özellikle iki katlı olanlar) gün boyu sarsılıyor. İnşaat, gece yarısından sonra bile devam ediyor. Bu sarsıntılar, çevredeki binalar için hem tehlikeli hem de huzursuz edici. Korkuyoruz.”
ÖNERİM VAR-1
AYNA VE LEVHA KONULMALI
WhatsApp Şehir Hattı’na şikâyetini ileten bir okurumuz, Çankaya’nın Tahran ve İran caddelerinin kesişiminin sürücüler açısından kör nokta olduğuna, aynı zamanda burada yaya geçidi bulunduğuna dikkat çekerek şu öneriyi sunmuş:
“Sürücülerimizin çoğunun yayalara yol vermekten kaçındığı göz önüne alındığında, buranın ne kadar tehlike arz ettiği anlaşılabilir. Bu durumda, geçit ya biraz yukarıya alınmalı ya da ayna konulmalı. Tabii, sürücüler için de uyarı levhaları yerleştirmeli.”
ÖNERİM VAR-2
PATİNAJA KARŞI TIRTIKLI ASFALT
WhatsApp Şehir Hattı’na ileti gönderen bir okurumuz, Çankaya’nın Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi yokuşundaki trafik ışıklarında, yağışlı havalarda arabaların patinaj çektiğini söylemiş ve bir öneride bulunmuş:
“Asfalt tırtıklı hale getirilmeli. Böylece patinaj ve bundan kaynaklı kazaların önüne de geçilmiş olur.”
SORUM VAR
"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE ZAMAN EL ATACAK?”
Okurumuz Erdal Demiroğlu, Kızılay’ın İzmir ve Sakarya caddelerini bağlayan üst geçitle ilgili şu soruyu sormuş:
“Pas ve pislik içindeki bu üst geçide, Ankara Büyükşehir Belediyesi ne zaman el atacak?”
TUVALET GİBİ KOKUYOR
ÇANKAYA’nın Emek Mahallesi sakinlerinden okurumuz Fulya Turfan, Konya Yolu’na ulaşım için Ankaray’ın AŞTİ alt geçidini çok sık kullandığını söylemiş ve iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
YIKAMAK ÇOK MU ZOR?
“Bölgede aynı zamanda AŞTİ otoparkına bağlanan ve yukarıda otobüs, dolmuş durakları da olan bir alan var. Bu kadar çok insanın gelip geçtiği bir nokta, resmen tuvalet gibi kokuyor. Ayrıca pis ve çöp dolu. Prefabrik tuvaletler ve çöp kutuları koymak; her gün sabunlu sularla bu alanları yıkamak çok mu zor? Maalesef yağmurdan yağmura su görüyoruz!”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Ümitköy Ankaralılar Caddesi’nde (Gordion Konutları Yunus Market önündeki kavşak) çok derin bir çukur kazılmış ve kapatılmamış.”
* “Dikmen’in Ata Mahallesi 1069. Cadde’de kazı çalışması yapılan binanın önü, taş, toz, toprak içinde. Acilen kapatılmalı.”
* “Çankaya Güniz Sokak’taki Demet Apartmanı’nın önünde, dubalarla kapalı alana park eden araç, yaya haklarını ihlal ediyor.”
* “İvedik OSB 1468. Cadde 142 no’lu dükkânın önündeki park alanı, konteynerle kapatılmış. Bir kaza yaşansa sorumlusu kim olacak?”
* “Dikmen’in Mimar Caddesi’nde yollar bozuk. Uzun zamandır trafiğin ciddi anlamda aksamasına neden olan yolların düzeltilmesi lazım.”
* “Çankaya’nın Kazım Özalp Mahallesi İzci Sokak’taki kanalizasyondan sızan su, Güllü Apartmanı’na (Filistin Caddesi No: 24) akıyor.”
* “Çayyolu’ndaki Güven Hastanesi’nin girişinden İncek tarafına gidilen yolda, 3343. Cadde’den gelenler kural ihlali yapıyor, trafik tehlikeye giriyor.”
* Keçiören’in Adnan Menderes Mahallesi 1066. Sokak’taki binanın lambaları, 24 saat boyunca boş yere yanıyor. Millî servet, yazık.”