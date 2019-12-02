730 ağaç kurumuş ve kesilmiş

Önce, meseleden haberdar olmayanlar için kısa bir özet geçelim.
“Burada Okur Yazar” takviminde tarih: 16 Eylül 2019.
Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT) Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 18 yılda dikilen 99 bin adet ağaç ve bitki örtüsünün, mart ayından itibaren kaderine terk edildiğini kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bölgeyle ilgili, “Firma, ‘zarar ediyorum’ diyor ve bakım yapmıyor. Kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor” diye isyan etti.
*
“Burada Okur Yazar” takviminde tarih: 18 Eylül 2019.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “İTİRAZ” başlıklı yazılı açıklamayla TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’na yanıt verdi. O açıklamada, “Teknik olarak bölgedeki 10-15 yıllık ağaçların sulanmadığı için kuruması söz konusu olamaz. Söz konusu alanda bahsedilen şekilde bir kurumanın bulunmadığını her giden şahıs görebilecektir. 2019 yılı içerisinde kuruyan fidan sayısı sadece 2 adettir ve kuruma sebebi de bitki hastalığıdır” denildi.
*
Ve sonra...
TÜRKKONUT, 25 Eylül 2019’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “delil tespiti” davası açıyor.
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, “uzman bilirkişilerce tespit yapılması” kararı alıyor.
Üç kişilik bilirkişi kurulu (ziraat mühendisi, inşaat yüksek mühendisi, kadostro fen elemanı), TÜRKKONUT bölgesindeki bulvar, cadde ve sokaklar ile 183 bin 520 metrekare büyüklüğündeki mesire alanında keşif yapıyor.
Ve sonuç...
TÜRKKONUT bölgesinde 247, mesire alanında 483 olmak üzere toplamda 730 ağacın “kuruduğu ve kesildiği” tespit ediliyor.
Ayrıca bilirkişi kurulu, şu tespitlerde de bulunuyor:
* “Her ne kadar sulama ile ilgili altyapıların varlığı görülmüş olsa da, etkin kullanılmadığı...”
* “Dikilen ağaçlar için yabancı ot mücadelesi, gübreleme, çapalama gibi faaliyetlerin yeteri kadar yapılmadığı...”
*
TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 4 bin 800 konutun yer aldığına ve 20 bin vatandaşın yaşadığına dikkat çekerek, “Halen kullanıma kapalı bulunan mesire alanında 38 bin 500 adet muhtelif cinsteki ağaçlar da kaderine terk edilmiş olup, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kurumaya ve kesilmeye mahkûm edilecektir” diyor.
YİNE OLUKLARI ÇALMIŞLAR
Kent turizminin göz bebeği tarihi Ankara Kalesi’nin başı, yine hırsızlarla belada.
Ankara Kalesi esnafı, “küçük yaştaki çocukların hırsızlık için kullanıldıklarına” ve “tarihi binaların oluklarının çalındığına” dikkat çekmişler.
YETKİLİLERE SESLENMİŞLER:
Ankara Kalesi esnafı olarak, Ankara Valiliği’ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı yapıyoruz.
TALEPLERİNİ SIRALAMIŞLAR:
* Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemleri geceli gündüzlü artırılmalı.
* Çalınan oluklarının kimler tarafından nereye satıldığı araştırılmalı.
* Küçük yaştaki çocukları hırsızlık yapmaya zorlayanlar bulunmalı.
KALE MAHALLESİ’NİN SOKAKLARI VE KALDIRIMLARI ÇOK KÖTÜ DURUMDA
Hürriyet Ankara’nın “TARİHİ APARTMAN MÜZE OLSUN” başlıklı haberini okuyan bir okurumuz, hem haber hem de Kale Mahallesi ile ilgili şu değerlendirmeleri yapmış:
ARTI DEĞER KATAR
“Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı’na 50 metre mesafede bir otelim var. Söz konusu Nafiz Bey Apartmanı, yıllardır atıl vaziyette. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi bu apartmanı ‘Kent Müzesi’ haline getirirse, Kale Mahallesi’ne çok ciddi artı değer katar. Ben 30 yıldır bu bölgedeyim. Kale Mahallesi’nin sokakları ve kaldırımları da çok kötü durumda. Buraların da yenilenmesini istiyoruz. Kaç seçim geçti, ama buralar yine aynı.”
26 KASIM 2019
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ulus’taki Cumhuriyet Dönemi yapılarından Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı’nın restore edilerek ‘Kent Müzesi’ haline getirilmesi için araştırma yapılmasını kararlaştırmıştı.
‘BAŞKENTRAY’I NİYE KULLANMIYORSUNUZ?’ SORUSUNU YANITLADI
Hürriyet Ankara’nın cuma günkü manşeti:
“BAŞKENTRAY ANKETİ”
Murat Yılmaz imzalı haberin özü/özeti:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sincan-Kayaş arasında sefer yapan Başkentray’la ilgili bir anket yapacak ve vatandaşlara “Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?” diye soracak.
*
Haberi okuyan bir okurumuz, “Acaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu detaylardan haberdar mı?” demiş ve “Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?” sorusunu yanıtlamış:
* Başkentray, üç vagonla hizmet veriyor ve 15 dakikada bir geliyor.
* Başkentray son seferini saat 19.45’te yapıyor ve ulaşım bitiyor.
* Öğrenci abonman kartı (60 TL’ye 200 biniş) Başkentray’da geçmiyor.
* Başkentray’a aktarma yapan EGO otobüsü hattı maalesef bulunmuyor.
HAFTANIN FOTOĞRAFI
UZUN ATLAMALI AKTARMA
Bu fotoğraf, cuma günü 11487 numaralı Akköprü otobüs durağında çekilmiş. Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz, “Her yağmurda aynı manzara. Yaşlıların, engellilerin, çocuklu kadınların atlama şansı da yok!” demiş.
Ben de, “2019 Ankara Uzun Atlamalı Aktarma” rekorunu kıran fotoğraftaki bu genç kardeşimizi kutluyorum.
METRO İSTASYONLARININ OLMAZSA OLMAZ 3’LÜSÜ
Okurumuz Tarık Celal Güven, “Metro istasyonlarında şu üç konu mutlaka dikkate alınmalı” demiş.
1- Her iki yöne de çıkış olmalı. (Söğütözü istasyonunda Armada AVM yönüne alttan çıkış yok.)
2- Özellikle yaşlı, engelli ve bebekli yolcular için asansör olmalı.
3- Otopark alanları, ihtiyaca göre yeterli duruma getirilmeli.
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çayyolu metrosunun MTA istasyonu çıkışındaki yürüyen merdivenler aylardır çalışmıyor. Mağdur oluyoruz.”
* “Başkentray’ın Yenişehir istasyonu yakınındaki dönerci dükkânının tüm dumanı, istasyonun içine doluyor.”
* “Yaşamkent Mahallesi 3275. Cadde’de EnerjiSA’nın açtığı kanal, üç aydır asfalt yama ile kapatılmayı bekliyor.”
* “Yaşamkent Mahallesi’nde iki caddenin (3263 ve 3222) kesişimine konulan reklam tabelası, görüş açısını engelliyor.”
* “Mamak’ın Şahintepe Mahallesi 663. Sokak girişi çöp dolu. Pis kokudan bıktık. Çöp konteyneri konulmasını istiyoruz.”
730 ağaç kurumuş ve kesilmiş
Önce, meseleden haberdar olmayanlar için kısa bir özet geçelim.
“Burada Okur Yazar” takviminde tarih: 16 Eylül 2019.
Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT) Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 18 yılda dikilen 99 bin adet ağaç ve bitki örtüsünün, mart ayından itibaren kaderine terk edildiğini kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bölgeyle ilgili, “Firma, ‘zarar ediyorum’ diyor ve bakım yapmıyor. Kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor” diye isyan etti.
*
“Burada Okur Yazar” takviminde tarih: 18 Eylül 2019.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “İTİRAZ” başlıklı yazılı açıklamayla TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’na yanıt verdi. O açıklamada, “Teknik olarak bölgedeki 10-15 yıllık ağaçların sulanmadığı için kuruması söz konusu olamaz. Söz konusu alanda bahsedilen şekilde bir kurumanın bulunmadığını her giden şahıs görebilecektir. 2019 yılı içerisinde kuruyan fidan sayısı sadece 2 adettir ve kuruma sebebi de bitki hastalığıdır” denildi.
*
Ve sonra...
TÜRKKONUT, 25 Eylül 2019’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “delil tespiti” davası açıyor.
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, “uzman bilirkişilerce tespit yapılması” kararı alıyor.
Üç kişilik bilirkişi kurulu (ziraat mühendisi, inşaat yüksek mühendisi, kadostro fen elemanı), TÜRKKONUT bölgesindeki bulvar, cadde ve sokaklar ile 183 bin 520 metrekare büyüklüğündeki mesire alanında keşif yapıyor.
Ve sonuç...
TÜRKKONUT bölgesinde 247, mesire alanında 483 olmak üzere toplamda 730 ağacın “kuruduğu ve kesildiği” tespit ediliyor.
Ayrıca bilirkişi kurulu, şu tespitlerde de bulunuyor:
* “Her ne kadar sulama ile ilgili altyapıların varlığı görülmüş olsa da, etkin kullanılmadığı...”
* “Dikilen ağaçlar için yabancı ot mücadelesi, gübreleme, çapalama gibi faaliyetlerin yeteri kadar yapılmadığı...”
*
TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te 4 bin 800 konutun yer aldığına ve 20 bin vatandaşın yaşadığına dikkat çekerek, “Halen kullanıma kapalı bulunan mesire alanında 38 bin 500 adet muhtelif cinsteki ağaçlar da kaderine terk edilmiş olup, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kurumaya ve kesilmeye mahkûm edilecektir” diyor.
YİNE OLUKLARI ÇALMIŞLAR
Kent turizminin göz bebeği tarihi Ankara Kalesi’nin başı, yine hırsızlarla belada.
Ankara Kalesi esnafı, “küçük yaştaki çocukların hırsızlık için kullanıldıklarına” ve “tarihi binaların oluklarının çalındığına” dikkat çekmişler.
YETKİLİLERE SESLENMİŞLER:
Ankara Kalesi esnafı olarak, Ankara Valiliği’ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı yapıyoruz.
TALEPLERİNİ SIRALAMIŞLAR:
* Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemleri geceli gündüzlü artırılmalı.
* Çalınan oluklarının kimler tarafından nereye satıldığı araştırılmalı.
* Küçük yaştaki çocukları hırsızlık yapmaya zorlayanlar bulunmalı.
KALE MAHALLESİ’NİN SOKAKLARI VE KALDIRIMLARI ÇOK KÖTÜ DURUMDA
Hürriyet Ankara’nın “TARİHİ APARTMAN MÜZE OLSUN” başlıklı haberini okuyan bir okurumuz, hem haber hem de Kale Mahallesi ile ilgili şu değerlendirmeleri yapmış:
ARTI DEĞER KATAR
“Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı’na 50 metre mesafede bir otelim var. Söz konusu Nafiz Bey Apartmanı, yıllardır atıl vaziyette. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi bu apartmanı ‘Kent Müzesi’ haline getirirse, Kale Mahallesi’ne çok ciddi artı değer katar. Ben 30 yıldır bu bölgedeyim. Kale Mahallesi’nin sokakları ve kaldırımları da çok kötü durumda. Buraların da yenilenmesini istiyoruz. Kaç seçim geçti, ama buralar yine aynı.”
26 KASIM 2019
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ulus’taki Cumhuriyet Dönemi yapılarından Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı’nın restore edilerek ‘Kent Müzesi’ haline getirilmesi için araştırma yapılmasını kararlaştırmıştı.
‘BAŞKENTRAY’I NİYE KULLANMIYORSUNUZ?’ SORUSUNU YANITLADI
Hürriyet Ankara’nın cuma günkü manşeti:
“BAŞKENTRAY ANKETİ”
Murat Yılmaz imzalı haberin özü/özeti:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sincan-Kayaş arasında sefer yapan Başkentray’la ilgili bir anket yapacak ve vatandaşlara “Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?” diye soracak.
*
Haberi okuyan bir okurumuz, “Acaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu detaylardan haberdar mı?” demiş ve “Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?” sorusunu yanıtlamış:
* Başkentray, üç vagonla hizmet veriyor ve 15 dakikada bir geliyor.
* Başkentray son seferini saat 19.45’te yapıyor ve ulaşım bitiyor.
* Öğrenci abonman kartı (60 TL’ye 200 biniş) Başkentray’da geçmiyor.
* Başkentray’a aktarma yapan EGO otobüsü hattı maalesef bulunmuyor.
HAFTANIN FOTOĞRAFI
UZUN ATLAMALI AKTARMA
Bu fotoğraf, cuma günü 11487 numaralı Akköprü otobüs durağında çekilmiş. Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz, “Her yağmurda aynı manzara. Yaşlıların, engellilerin, çocuklu kadınların atlama şansı da yok!” demiş.
Ben de, “2019 Ankara Uzun Atlamalı Aktarma” rekorunu kıran fotoğraftaki bu genç kardeşimizi kutluyorum.
METRO İSTASYONLARININ OLMAZSA OLMAZ 3’LÜSÜ
Okurumuz Tarık Celal Güven, “Metro istasyonlarında şu üç konu mutlaka dikkate alınmalı” demiş.
1- Her iki yöne de çıkış olmalı. (Söğütözü istasyonunda Armada AVM yönüne alttan çıkış yok.)
2- Özellikle yaşlı, engelli ve bebekli yolcular için asansör olmalı.
3- Otopark alanları, ihtiyaca göre yeterli duruma getirilmeli.
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çayyolu metrosunun MTA istasyonu çıkışındaki yürüyen merdivenler aylardır çalışmıyor. Mağdur oluyoruz.”
* “Başkentray’ın Yenişehir istasyonu yakınındaki dönerci dükkânının tüm dumanı, istasyonun içine doluyor.”
* “Yaşamkent Mahallesi 3275. Cadde’de EnerjiSA’nın açtığı kanal, üç aydır asfalt yama ile kapatılmayı bekliyor.”
* “Yaşamkent Mahallesi’nde iki caddenin (3263 ve 3222) kesişimine konulan reklam tabelası, görüş açısını engelliyor.”
* “Mamak’ın Şahintepe Mahallesi 663. Sokak girişi çöp dolu. Pis kokudan bıktık. Çöp konteyneri konulmasını istiyoruz.”