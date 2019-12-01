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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Zeki Bey ne yapsın bu kamyon terörüne

1 Aralık 2019

Zeki Bey, Bahçelievler’den çıkmış işine gidiyor.

Ve kim bilir o sırada neler düşünüyor, neler planlıyordu.

Sabah saat 09.00 gibi... Basın Ekspres yolu üzerinde biraz trafik var.

Hava güzel, arabasının camını açmış. Bir de müzik...

Önünde bir hafriyat kamyonu var. Aslında biraz da uzak durmaya çalışıyor.

Ama nasıl oluyorsa hafriyat kamyonu ani bir fren yapıyor.

Zeki Bey ne yapsın bu kamyon terörüne

Zeki Bey frene basıyor ama...

O sırada brandası olmayan kamyondan çamur yağıyor.

Şu fotoğrafa bakar mısınız?

İnsan ne yapar bu durumda...

Hafriyat kamyonu brandasız, hiçbir trafik kuralına uymuyor.

Daha ne olduğunu anlamadan, otomobilin açık camından içeri dolan çamur Zeki Bey’i işte bu hale getiriyor.

Çıldırmamak elde mi?

*

Arkadaşlar... Şimdi soruyorum Zeki Bey ne yapsın?

Günün berbat olduğuna mı?

Arabasının bu haline mi?

Uğradığı kamyon terörüne mi?

Yoksa brandasız hafriyat kamyonuna karşı çaresiz kalmasına mı?

Doğrusu çok merak ediyorum...

Zeki Erdem Bey’i çamur içinde bırakan... Saatlerce trafiğin durmasına neden olan bu brandasız kamyon şoförüne, hatta o taşımayı yapan firmaya acaba ne ceza kesildi?

Önüne gelen bu şekilde trafiğe çıkabiliyor mu?

Hafriyat kamyonlarının belirli saatlerde trafiğe çıkmaları gerekmiyor mu? 3 konu var ki... İnsanları trafikte çıldırtma noktasına getiriyor.

1) Hafriyat kamyonları...

2) Durak dışında aniden duran minibüsler...

3) Yemek taşıyan kurye motosikletler... Araçların arasından ölümüne hızla geçiyorlar...

Zeki Bey, çok geçmiş olsun...

Sabırlar diliyorum. İstanbul Belediyesi ve trafik polisine de “Lütfen” diyorum.. “Biraz daha dikkat...”

Zeki Bey ne yapsın bu kamyon terörüne

İZMİR’İN KALBİNDE BU GÖKDELENE KİM İZİN VERİR

İNSAN inanamıyor.

Nedir kardeşim bu rant hırsı...

İşte...

İzmir’in Konak ilçesinde, bir şirket, planları üç kez mahkemeden dönen 200 metre uzunluğunda 60 katlı gökdelen inşaatı için yine ruhsat aldı.

Kim, niye verir arkadaş bu ruhsatı...

200 metre yüksekliğinde bir gökdeleni Konak’ta düşünün.

Bir akşamüzeri vapurdan bakınca. Nasıl bir görüntü kirliliğidir bu.

Deprem riskini hiç söylemiyorum. Oysa...

İzmir’den Çeşme’ye... Urla’ya kadar harika ve dümdüz bir coğrafyada...

Ege’ye yakışır evler yapmak dururken...

Şehrin göbeğine gökdelen dikmenin anlamı nedir?

Nasıl bir estetik zalimliktir bu...

Siz milyon dolar kazanacaksınız diye şehirleri bu şekilde nasıl katledersiniz.

Durdurun bu rezaleti lütfen...

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