Yunanistan bunu niye yapıyor

Bozburun’da denize düşseniz, Simi’den çıkarsınız.
Bu kadar yakınız yani.
Türk ve Yunan balıkçılar Ege’de buluşup yemek yerler.
“Sahanda yumurta” yiyenleri bilirim.
“Kıta sahanlığı” nedir deseniz bilmezler.
Bildikleri “sahan”, yumurtanın yapıldığı şeydir.
Halk böylesine yakındır. Zeybeği, sirtakiyi doğaçlama oynar.
Ama kriz bitmiyor işte.
Birileri gazlıyor, sonra silah satıyor.
Yunanistan borç içindedir ama milyarlarca dolarlık silah almaya devam eder.
Türkiye yıllarca, “Yunanistan F-bilmem kaç uçağı aldı... Türkiye de almalı” denilen o kızıştırmalı soyguna tabii tutuldu.
Yardımlarda, hibelerde “1/8 formülleri” havalarda uçuştu.
Kardak krizi çıktı... Savaş gemileri burun buruna geldi...
Oysa herkes biliyor ki...
Türkiye ile Yunanistan’ın savaşması mümkün değildir.
Ayrıca Türkiye’nin büyüklüğü açısından eşit de değildir.
İşte o zaman “şer ittifakları” devreye giriyor.
Dün yazdığım “Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik enerji kuşatması”nın geldiği nokta budur.
Akdeniz’deki enerji rezervlerini oldubittiye getirmek istiyorlar.
Gerçekten ciddi bir durumdur bu.
ABD’den tutun Fransa’ya, oradan İtalya, İsrail, Mısır’a ve elbette Yunanistan’a kadar uzanan ve Türkiye’ye karşı oluşan bir kuşatma...
Türkiye elbette haklarını koruyacaktır. Bunda kuşku yok...
Bu gelişme üzerinde ısrarla yazıyorum.
Dikkat diyorum...
GÜZEL ŞEYLER
Bunalım yazarı değilim.
O nedenle Akdeniz’deki kuşatmanın altını çizdikten sonra...
Dün yaşanan “güzel şeyler” için bir kapı açıyorum.
İSTANBUL İÇİN TARİHİ GELİŞME: 4 yıl aradan sonra İstanbul’a ilk kruvaziyer gemisi geldi.
750 yolcu demektir bu... Rehberinden esnafına kadar İstanbul için çok güzel bir gelişme.
Yolcular için güzel bir karşılama yapıldı.
Önümüzde İstanbul’a gelecek 22 kruvaziyer gemisi daha var.
Bir tek uyarı... Turistler yalnızca mehter marşıyla karşılanıyor. Mehteran büyük bir değerimizdir. Acaba ayrıca Anadolu Ateşi’nden bu tür karşılamalar için bir çalışma mı istense...
BERFU’NUN BAŞARISI: Fransa Açık’ta 17 yaşındaki ABD’li tenisçi, Simona Halep gibi bir raketi yenince “Bizden ne zaman çıkacak?” diye sordum ki...
Milli tenisçimiz Berfu Cengiz’den uluslararası bir şampiyonluk haberi geldi. Çiftlerde şampiyon oldu...
Oldu ama ben bu çocukların ne sıkıntılar çektiğini iyi bilirim.
Annelerin, “Çocuğum okula mı gitsin, antrenmana mı gitsin” diye kara kara düşündüğünü bilirim.
Spor yalnızca futbol değildir.
Lütfen biraz ilgi... Atletizmden tenise, kayaktan yüzmeye kadar bu çocukları okulla spor arasına sıkıştırmayacak bir sistem gelmelidir artık...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok önemli işler yapıyor.
Bir de sporcu çocuklar için dünyadaki örnekleri gibi akademiler kurulsa...
ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ: İzmir’den geliyor bu haber.
Dünyanın birçok ülkesinden şairler, yazarlar geliyor.
Onur konuğu Murathan Mungan..
Ahhhh... Sahtiyan... Ahhhh.
Hayatımız, gerilimden, kırıp dökmelerden, çatışmalardan ibaret değildir diyen bir haberdir bu...
“Şiirin festivali”...
Adı bile yetiyor insanın içini ferahlatmaya...
TÜRKİYE’NİN EN UZUN TÜNELİ:
31 bin 592 metre...
Gerede Tüneli. Sonunda tamamlandı. Kolay değil. Ağır makinelerle, dağları kayaları delerek 31 bin metre tünel... Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli.
Bir dönem “Ankara susuz kalıyor”, “Ankara’da kuraklık tehlikesi” haberlerini hatırladım da...
Sessiz sedasız gerçekleşen bu dev projeyle artık 2050 yılına kadar böyle bir sorun kalmadı.
Kutluyorum. İşçisinden mühendisine kadar ve projeye yol veren siyasi iradenin ve yüklenicisinin alınlarından öpüyorum...
Sessizce deldiniz suyun yolunu...
Kim bilir neler çektiniz. Ama başardınız...
Helal olsun...
Yunanistan bunu niye yapıyor
Kaş’ta hapşırsanız, Yunanistan’ın Meis Adası’ndan “Çok yaşa” sesi gelir.
Bozburun’da denize düşseniz, Simi’den çıkarsınız.
Bu kadar yakınız yani.
Türk ve Yunan balıkçılar Ege’de buluşup yemek yerler.
“Sahanda yumurta” yiyenleri bilirim.
“Kıta sahanlığı” nedir deseniz bilmezler.
Bildikleri “sahan”, yumurtanın yapıldığı şeydir.
Halk böylesine yakındır. Zeybeği, sirtakiyi doğaçlama oynar.
Ama kriz bitmiyor işte.
Birileri gazlıyor, sonra silah satıyor.
Yunanistan borç içindedir ama milyarlarca dolarlık silah almaya devam eder.
Türkiye yıllarca, “Yunanistan F-bilmem kaç uçağı aldı... Türkiye de almalı” denilen o kızıştırmalı soyguna tabii tutuldu.
Yardımlarda, hibelerde “1/8 formülleri” havalarda uçuştu.
Kardak krizi çıktı... Savaş gemileri burun buruna geldi...
Oysa herkes biliyor ki...
Türkiye ile Yunanistan’ın savaşması mümkün değildir.
Ayrıca Türkiye’nin büyüklüğü açısından eşit de değildir.
İşte o zaman “şer ittifakları” devreye giriyor.
Dün yazdığım “Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik enerji kuşatması”nın geldiği nokta budur.
Akdeniz’deki enerji rezervlerini oldubittiye getirmek istiyorlar.
Gerçekten ciddi bir durumdur bu.
ABD’den tutun Fransa’ya, oradan İtalya, İsrail, Mısır’a ve elbette Yunanistan’a kadar uzanan ve Türkiye’ye karşı oluşan bir kuşatma...
Türkiye elbette haklarını koruyacaktır. Bunda kuşku yok...
Bu gelişme üzerinde ısrarla yazıyorum.
Dikkat diyorum...
GÜZEL ŞEYLER
Bunalım yazarı değilim.
O nedenle Akdeniz’deki kuşatmanın altını çizdikten sonra...
Dün yaşanan “güzel şeyler” için bir kapı açıyorum.
İSTANBUL İÇİN TARİHİ GELİŞME: 4 yıl aradan sonra İstanbul’a ilk kruvaziyer gemisi geldi.
750 yolcu demektir bu... Rehberinden esnafına kadar İstanbul için çok güzel bir gelişme.
Yolcular için güzel bir karşılama yapıldı.
Önümüzde İstanbul’a gelecek 22 kruvaziyer gemisi daha var.
Bir tek uyarı... Turistler yalnızca mehter marşıyla karşılanıyor. Mehteran büyük bir değerimizdir. Acaba ayrıca Anadolu Ateşi’nden bu tür karşılamalar için bir çalışma mı istense...
BERFU’NUN BAŞARISI: Fransa Açık’ta 17 yaşındaki ABD’li tenisçi, Simona Halep gibi bir raketi yenince “Bizden ne zaman çıkacak?” diye sordum ki...
Milli tenisçimiz Berfu Cengiz’den uluslararası bir şampiyonluk haberi geldi. Çiftlerde şampiyon oldu...
Oldu ama ben bu çocukların ne sıkıntılar çektiğini iyi bilirim.
Annelerin, “Çocuğum okula mı gitsin, antrenmana mı gitsin” diye kara kara düşündüğünü bilirim.
Spor yalnızca futbol değildir.
Lütfen biraz ilgi... Atletizmden tenise, kayaktan yüzmeye kadar bu çocukları okulla spor arasına sıkıştırmayacak bir sistem gelmelidir artık...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok önemli işler yapıyor.
Bir de sporcu çocuklar için dünyadaki örnekleri gibi akademiler kurulsa...
ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ: İzmir’den geliyor bu haber.
Dünyanın birçok ülkesinden şairler, yazarlar geliyor.
Onur konuğu Murathan Mungan..
Ahhhh... Sahtiyan... Ahhhh.
Hayatımız, gerilimden, kırıp dökmelerden, çatışmalardan ibaret değildir diyen bir haberdir bu...
“Şiirin festivali”...
Adı bile yetiyor insanın içini ferahlatmaya...
TÜRKİYE’NİN EN UZUN TÜNELİ:
31 bin 592 metre...
Gerede Tüneli. Sonunda tamamlandı. Kolay değil. Ağır makinelerle, dağları kayaları delerek 31 bin metre tünel... Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli.
Bir dönem “Ankara susuz kalıyor”, “Ankara’da kuraklık tehlikesi” haberlerini hatırladım da...
Sessiz sedasız gerçekleşen bu dev projeyle artık 2050 yılına kadar böyle bir sorun kalmadı.
Kutluyorum. İşçisinden mühendisine kadar ve projeye yol veren siyasi iradenin ve yüklenicisinin alınlarından öpüyorum...
Sessizce deldiniz suyun yolunu...
Kim bilir neler çektiniz. Ama başardınız...
Helal olsun...