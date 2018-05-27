Yeşim’in sağ eline bakın

Yeşim’i okutan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’yle mi?

Dünyanın 50 ülkesinden gelen sporcuları ağırlayan Antalya Valisi Münir Bey’le mi?

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Bey’le mi?

Spor Bakanlığı’yla mı?

Yoksa...

Orada altın madalyayı alan kızımız Yeşim’le mi?

Tabii ki en başta Yeşim’le..

Ve elbette ailesiyle?

Ne söylemek istediğimi anlatmak için size bir fotoğraf gönderiyorum.

Lütfen iyi bakın.

Okçuluk dalında dünya şampiyonu olan Yeşim birincilik kürsüsünde, sol eliyle yayını yükseltiyor...

Sağ elinin işaretparmağıyla da bizim ruhumuzu yükseltiyor.

Göğsündeki ay-yıldızlı Türk bayrağını işaret ediyor.

“Biz buyuz işte” diyor..

Ve sonra ekliyor:

“Ev sahipliğini yaptığımız Dünya Kupası’nda, İstiklal Marşı’nı okutmak beni onurlandırdı. Heyecanlı ve harika geçen bir maçın ardından en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Doğum günümde kendime verebileceğim en güzel doğum günü hediyesini verdim. Bana her türlü imkânı sağlayan Okçuluk Federasyonu’na, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, aileme ve destekçilerime teşekkür ediyorum.”

Daha ne desin?

Bir insan doğum gününde kendisine en güzel hediyeyi ancak böyle verir.

Arkadaşlar...

Yeşim Bostan 50 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı dünya okçuluk yarışmasında, ABD’li rakibini geçerek dünya şampiyonu oldu.

İstiklal Marşı okunurken o göğsündeki ay-yıldızlı Türk bayrağını gösteriyordu.

Ben de şimdi size onu gösteriyorum.

Bu seçimler, hepimiz için kamplaşmanın bittiği bir seçim olsun.

Ortak ruhumuz ay-yıldızdır.

Onu da Yeşim gösterdi...

Ve konuşmasında, federasyondan takım arkadaşlarına kadar herkesi onurlandırdı...

Birbirimizi onurlandırmayı hatırlar mıyız?

Vesselam...

AZİZ YILDIRIM’I HARCAMAK BU KADAR KOLAY MI

HÜRRİYET Spor Arena bir taraftar anketi yapmış. Yüzde 70 Ali Koç çıkmış. Yüzde 30 Aziz Yıldırım.

Belki taraftar böyle düşünebilir.

Twitter’dan nasıl anlaşılacaksa!..

Benim adayların kimliğiyle ilgili bir derdim de yok.

Zaten Galatasaraylıyım.

Ama Fenerbahçe yönetiminden çok dostum var.

Birisi de Aziz Yıldırım’dır.

Alçaklar ona “şike tuzağı”nı kurduğunda cezaevinde ziyaret etmiştim.

Gülerek şöyle demişti:

“Fatih bize kurulan bu tezgâhlar bir gün ortaya çıkar...”

Aradan zaman geçti. Tezgâhlar ortaya çıktı. Şimdi Fenerbahçe adaylığı için iki isim var.

Bizim Hürriyet Spor Arena’nın anketinde oy kullanan “taraftar” kimdir bilmiyorum ama...

Bu işe delegeler karar vermeyecek mi?

Bu kadar hassas bir seçimde neden böyle bir Twitter anketi yapılır.

Bu tür “Twitter anketleri” seçime manipülasyon karıştırmaz mı?

Tanıdığım Aziz Yıldırım...

İçi neyse dışı o olan, düz durmayı bilen...

Adam gibi bir adamdır.

Fenerbahçe camiası şu anda bir seçim yapıyor.

Ama bir tarafta da yıllarca Fenerbahçe’ye hizmet etmiş, uğruna hapis yatmış bir başkan var...

Yani yalnızca delege için değil, gazeteciler için de bir vefa sınavı var.

Not:

İşin ilginç yanı...

Anketi anlatan haberin son karesi de “Nesine.com ilanı”...

Nesine mi?