Ucu Kandil’e uzanır mı?

Çünkü ucu Kandil’e uzanan bazı sonuçları doğurabilir.

Bugüne kadar Bağdat yönetimi Barzani’ye karşı askeri tavır alamıyordu.

Çünkü arkasında ABD desteği vardı.

Körfez Savaşı sırasında Pentagon 10 bin Peşmerge’yi eğitmiş ve donatmıştı. Böylece Barzani’nin askeri çekirdeği hazırlanmıştı. Aynı zamanda psikolojik olan bu destek karşısında Bağdat ses çıkaramıyordu.

Ama Kerkük’le işler değişti.

Türkiye, Rusya ve İran desteği Bağdat’ı güçlendirdi.

Ve en önemlisi Türk askeri ile Irak askeri ilk kez sınırda ortak bir harekât yaptı.

Bu, şu demek:

- Bağdat, artık iradesi dışında Irak topraklarında yer alan unsurlara karşı askeri müdahale edecek.

Bunun ucu Kandil’e kadar uzanabilir.

İran Genelkurmay’ının da Türk Genelkurmay’ı ile teması bu açıdan önemlidir.

Kandil’in bir tarafı İran’a uzandığı için bu temas da belirleyicidir.

Bütün bunlar mümkün mü?

Ne zaman gerçekleşir?

Türkiye, Irak ve İran’la bir ortak harekât planlar mı?

Bunları bilemem.

Çünkü bu detaylar, siyasi ve askeri strateji işidir.

Benim bildiğim, artık Barzani’nin Irak üzerindeki ‘Bağdat tanımaz hali’ son bulmuştur.

Bağımsızlık hayali çökmüştür.

Aynı şekilde Kandil’de üslenen PKK teröristleri için de zor günler kapıdadır.

TEK KİŞİLİK MUCİZE

NEREYE gitse aynı şikâyeti duyuyordu:

“Evde çalışamıyoruz. Yazık oluyor bize.”

Bir başkası:

“Bütün gün evde oturuyorum. Şöyle bir yerimiz olsa...”

Muhtar Hatice Akın bu şikâyetleri o kadar çok duydu ki...

Bir sabah muhtarlık binasında otururken, kalktı ayağa...

“Yahu ben bu bomboş yerde tek başıma ne yapıyorum?” diye sordu.

Ve hemen kolları sıvadı.

40 metrekarelik yeri tadilattan geçirdi. Şikâyet eden kadınları topladı.

Ve orasını bir halı dokuma atölyesi haline getirdiler.

Manisa’nın ünlü halı okuma ilçesi Demirci’de oldu bu.

Hatice Akın’ın muhtarlık makamında şimdi 15 kadın halı dokuyor.

Hatice Hanım bununla da kalmadı.

Gitti bir halı fabrikasıyla da anlaştı. Halı başına 6 bin lira...

Şimdi çok mutlular.

Zaten bakınca anlarsınız fotoğrafa...

Demirci’de bir kadın, tek başına 15 kadının dünyasını nasıl değiştirdi...

SANA BİR ŞEY YAZMAK İSTEMİYORUM

SİYASETTEN çok hayatı konuştuğum...

Tevazu ve bilgelik sınırında çok şey öğrendiğim...

Arkadaşım...

Sevgili Deniz Baykal...

Sözümüz vardı...

Sonbahar biterken, uskumrudan lüfere geçeceğiz.

Dualarım seninle...