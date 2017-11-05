Türkiye’nin en büyük pazar bulmacası

GEÇTİĞİMİZ hafta öyle açıklamalar oldu ki... Bir haftada olanları toplayınca bölgemizdeki durum tam bir bulmacaya dönüştü...

Pazar bulmacası...

Ben alt atla yazayım. Siz bulmacayı çözün:

1) Türkiye bütün dünyaya ilan etti:

“Barzani’nin bağımsızlığını tanımam. Suriye’nin kuzeyinde bir YPG’yi kabul etmem...”

Aynı dakikalarda bir haber:

“ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği silahlar PKK’dan çıktı. PKK o silahlarla erlerimizi şehit etti...”

2) Putin, İran ve Azerbaycan liderleri ile görüştü. Ardından dedi ki:

“Suriye’de birçok sıkıntı var. Bunların hiçbirini tek taraflı çözmek mümkün değil. Taraflardan hiçbirisi, ülkelerden hiçbirisi bu sorunu tek taraflı çözemez”.

- Rusya’nın Suriye’de PYD’yi bir muhatap olarak görmesi Türkiye’yi rahatsız etti...

- Rusya, Esad’a verdiği destekle, Doğu Akdeniz’de iki limanı süresiz olarak kendine bağladı. Böylece PYD Rusya için meşrulaştı.

- Türkiye Esad ve PYD konusunda Rusya ile anlaşamıyor...

3) Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ile Türk Akımı doğalgaz projesi başladı...

ABD ve Almanya bundan ciddi rahatsız...

4) ABD ve Almanya bu nedenle Rusya’ya müeyyide uyguluyor...

5) Rusya Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko açıkladı: “ABD’nin amacı Rusya’yı Avrupa doğalgaz piyasasından uzaklaştırmaktır...”

Türkiye bu nedenle de ABD ve Almanya’nın tepkisini çekiyor.

6) Doğalgaz işbirliğinden sonra Türkiye, Rusya ile 2 milyar dolarlık S-400 füze anlaşması imzaladı. Türkiye’nin Rusya’dan füze alması ABD’de rahatsızlık yarattı.

7) Nasıl olduysa PKK yeni silahlarla eylemlere başladı. Silahlar ABD’nin verdiği silahlar...

Şimdi gelelim bulmacaya:

- Türkiye, ABD ile 60 yıla yakın stratejik partner... Ama PYD konusunda anlaşamıyor... ABD açıktan FETÖ elebaşını koruyor...

- Türkiye, Rusya ile doğalgaz konusunda çok büyük bir boru hattı projesini yürütüyor. Aynı şekilde Rusya’dan S-400 füzesini alıyor. Bu ilişki Rusya karşıtı ABD ve Almanya’yı kızdırıyor...

- Türkiye, Esad konusunda Rusya ile anlaşamıyor.

- Esad, Türkiye’ye rağmen Rusya ile PYD’ye yol verme konusunda anlaşıyor...

Ve elbette bütün bu bulmacanın bir başka bilinmezi İran...

Böylece, doğalgaz ticareti, silah sanayii, terör ve güç üzerine inanılmaz bir bulmaca oluşuyor. Kim kiminle dost... Kim kiminle daha yakın? Kim kime güvenecek? Nasıl çözülecek? Buyurun bulmacaya... Benim de bir cevabım var, elbette yarın... İyi pazarlar...

İSTANBUL’U BİR YÜZÜĞE SIĞDIRAN USTA

UZUNCA bir süre önce Alman İçişleri Bakanı’na kahvaltıya davetliydim.

Acaba Türkiye’den ne hediye götürsem diye düşünüyordum. İki şey götürdüm...

Hediyelerin fiyat sınırlamasını bildiğim için Sevan Bıçakçı’dan çok sade bir eser istedim... Gülmüştü:

“Bunun değeri görenin ruhuna bağlıdır...”

Ve Saffet Tonguç’tan bir İstanbul rehberi... Sevgili dostum Sevan’ın önceki gün bir belgeseli yapıldı.

İstanbul’u bir yüzük taşına sığdıran Sevan... “Ruh kuyumcusu” arkadaşım Sevan Bıçakçı....

Belgeselini yönetmen Ümran Safter yaptı.

Bir kez daha anladım ki bir ülkenin zenginliği, maden ocaklarından, Merkez Bankası’ndaki altın ve döviz stokundan gelmiyor...

Sevan gibi, Ara Güler gibi, Mimar Sinan gibi cevherlerden geliyor...

BU BELGESELİ MUTLAKA İZLEYİN

TRT muhteşem bir belgesel yayınlıyor.

“Tek kelimeyle” izleyin arkadaşlar.

Bizim gibi şehirlere sıkışıp, betona boğulmuşlar için... “Ben bu dünyada nereye geldim?” sorusunu anlama rehberi gibi bir şey.

Serdar Kılıç... Çok güzel anlatıyor... Sazı da güzel...