Terörle ilgili olarak her şeyi anlatan tablo

Bakanlığın araştırma bölümünden.

Konu:

“PKK terör örgütüne katılım ve yıllara göre karşılaştırma.”

Muazzam bir düşüş var.

PKK’nın en çok övündüğü, ‘dağ kadrosu’ resmen erimiş.

Yani o dağlara ‘kar yağmış’.

Grafikte karşılaştırma olarak yıllar ve aylar var.

2016’ya göre düşüş çok ciddi boyutta.

Peki acaba neden?

Ne oldu da böyle bir düşüş gerçekleşti.

Hatırlayalım:

HENDEK DİRENİŞİ

PKK’nın Kobani özentisiyle giriştiği ‘hendek direnişi’...

Orada bir sivil direniş bekliyordu.

‘Halk savaşı’ diye kazdığı hendek sonunda kendisi için bir kuyu olmuştu.

Halk için çıktığı yolda, halkın böylesine bir ırkçı direnişe alet olmayacağını çok ağır bir bedelle gördü.

Halk acıdan, gözyaşından bıkmıştı.

Hendek de sonunda PKK’nın düştüğü bir terör batağı haline geldi.

Böylece ‘sivil umudu’ çöktü.

Siyaset yapmak isteyenle silah isteyen arasında bir hendek oluştu.

Hem de hendeklerden oluşan bir uçurum.

Böylece silahlı mücadele propagandası gençleri yakalayamaz hale geldi.

Çünkü anneler de bıktı.

GÖZ YUMMA DEVRİ BİTTİ

Kim ne derse desin...

Bir dönem yabancı istihbarat servislerinin çiftliği haline gelen bölgede artık ‘milli ve yerli’ bir güvenlik gücü oluştu.

Hâlâ soruyorum:

“Gaffar Okkan’ı kim vurdu arkadaş?”

Diyarbakırlı gençleri Türkiye geleceğiyle buluşturan Gaffar’ı kim öldürmek istedi?

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis nasıl öldü?

Bitlis Paşa’nın bölge halkına olan sevgisi unutulur mu?

Barış arayışları unutulur mu?

Devletin, cop ve süngü olmadığını gösteren bu insanları kim öldürttü?

Şimdi bakıyorum...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her hafta sonu Güneydoğu’da bir şehre, bir kasabaya gidiyor.

Oturuyor... Sohbet ediyor... Dinliyor... Anlatıyor...

Anlayan ve anlatanlar var.

Bu çok önemli bir gelişmedir.

Şimdi HDP’nin bu gerçekleri görme zamanıdır.

Kandil’i değil...

Halkı dinleme zamanıdır.

Sivilleşme zamanıdır.

Türkiye umudunun siyasette yeşerme zamanıdır.