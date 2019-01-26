Sürgün yıllarından onur yıllarına

1960 darbesiyle birlikte çalıştığı üniversiteden atıldı.
- 1961’de bir hocasının yardımıyla Almanya’ya gitti.. Bir süre misafir doçent olarak dersler verdi.
- 1965’te profesör oldu.
- 1967 orientalistik çalışmalar için kaynak eser haline gelmiş ve hâlâ aşılamamış olan 13 ciltlik eserine başladı. 2000’de tamamladı.
Türkiye’de dışlandıktan sonra...
- 1980 Frankfurt Main Goethe Plaketi
- 1982 Almanya 1. Derece Federal Hizmet Madalyası
- 2001 Almanya Üstün Hizmet Madalyası
- Hessen Kültür ödüllerini aldı.
Onlarca kitap, araştırma yayınladı. Goethe Üniversitesi’nde müze kurdu.
2018’de hayatını kaybetti. Nur içinde yatsın.
Ülkesinden uzakta geçen yıllardan sonra.
2019 yılına onun adını verdik.
“Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı “Prof. Fuat Sezgin yılı” ilan etti.
Hiç olmazsa biraz olsun iade-i itibar sağlandı.
Ama yıllar sonra.
Ne dersiniz.
Çok mu kolay harcıyoruz insanlarımızı.
Demokrasinin bir güçler savaşı değil, birlikte yaşama kültürü olduğunu öğrenmek neden bu kadar zaman alıyor.
TÜRKİYE İÇİN EN KRİTİK SORU
TÜRKİYE, Rusya ile birlikte kısa vadede toprak bütünlüğü korunmuş Esad’lı bir çözüme gitmeli midir?
Son gelişmeler böyle bir yolun açıldığını gösteriyor.
Bu nedenle bazı sorular var:
- 30 kilometrelik güvenli bölgeden sonra bir özerk Kürt yönetimi kurulur mu?
- Rusya böyle bir çözüme nasıl bakar?
- Ve rejimle YPG arasında gizli bir anlaşma var mıdır?
Biraz araştırma yapınca YPG’nin Suriye rejimine bazı şartlar öne sürdüğü anlaşılıyor.
Maddeler halinde özetlersem:
1) Suriye’nin toprak bütünlüğü korunsun.
2) Suriye’deki sistem demokratik cumhuriyet olsun. Özerk yönetim de bir parçası olsun.
3) Özerk yönetim temsilcileri Suriye parlamentosuna girsin.
4) Suriye bayrağının yanında özerk yönetimlerin bayrakları da yer alsın.
5) Özerk yönetim bölgelerinde eğitim dili anadil olsun. Resmi dil Arapça olsun.
6) Özerk bölgelerdeki eğitim, üniversite, tarih, kültür o bölgenin diline göre olsun.
Evet...
Biraz hafızalarımızı yoklarsak...
Benzeri taleplerin Diyarbakır’da “hendek kazılan” günlerde de geldiğini hatırlarız.
Terörist Öcalan’ın çözüm formülü.
DTK’nın Diyarbakır bildirgesi neredeyse aynı. Buradan yola çıkarsak.
Trump’ın çekilme kararının ne kadar hayati olduğu daha net anlaşılıyor.
Hatırlayın...
Daha önce Kuzey Irak’ta bir “tampon bölge” oluşmuş ve Türkiye o bölgede faaliyet gösterememişti.
Sonradan o bölge Kürdistan özerk bölgesi haline gelivermişti.
Sanıyorum Trump’ın ani çekilme kararı Suriye’nin kuzeyinde böyle bir oluşumu planlayan alt kadrolar ya da Pentagon’u boşa düşürdüğü için...
Şimdi yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu açıdan Türkiye’nin güvenli bölgede fiilen yer alması önemlidir.
Bunun için eğer Esad’la sınırlı bir ilişki kurulacaksa bu da mümkün olabilir.
ABD desteğini yitiren YPG Esad’a bu şartları dayatamaz.
Bu durumda geriye kalan.
Suriye’nin üniter bir yapı içinde ve makul bir sürede seçimlere gidecek istikrara kavuşmasıdır.
Dünyanın her türlü kirli örgütünün oyuna dahil olduğu bölgede bu elbette kolay olmayacaktır.
Sürgün yıllarından onur yıllarına
1960 darbesiyle birlikte çalıştığı üniversiteden atıldı.
- 1961’de bir hocasının yardımıyla Almanya’ya gitti.. Bir süre misafir doçent olarak dersler verdi.
- 1965’te profesör oldu.
- 1967 orientalistik çalışmalar için kaynak eser haline gelmiş ve hâlâ aşılamamış olan 13 ciltlik eserine başladı. 2000’de tamamladı.
Türkiye’de dışlandıktan sonra...
- 1980 Frankfurt Main Goethe Plaketi
- 1982 Almanya 1. Derece Federal Hizmet Madalyası
- 2001 Almanya Üstün Hizmet Madalyası
- Hessen Kültür ödüllerini aldı.
Onlarca kitap, araştırma yayınladı. Goethe Üniversitesi’nde müze kurdu.
2018’de hayatını kaybetti. Nur içinde yatsın.
Ülkesinden uzakta geçen yıllardan sonra.
2019 yılına onun adını verdik.
“Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı “Prof. Fuat Sezgin yılı” ilan etti.
Hiç olmazsa biraz olsun iade-i itibar sağlandı.
Ama yıllar sonra.
Ne dersiniz.
Çok mu kolay harcıyoruz insanlarımızı.
Demokrasinin bir güçler savaşı değil, birlikte yaşama kültürü olduğunu öğrenmek neden bu kadar zaman alıyor.
TÜRKİYE İÇİN EN KRİTİK SORU
TÜRKİYE, Rusya ile birlikte kısa vadede toprak bütünlüğü korunmuş Esad’lı bir çözüme gitmeli midir?
Son gelişmeler böyle bir yolun açıldığını gösteriyor.
Bu nedenle bazı sorular var:
- 30 kilometrelik güvenli bölgeden sonra bir özerk Kürt yönetimi kurulur mu?
- Rusya böyle bir çözüme nasıl bakar?
- Ve rejimle YPG arasında gizli bir anlaşma var mıdır?
Biraz araştırma yapınca YPG’nin Suriye rejimine bazı şartlar öne sürdüğü anlaşılıyor.
Maddeler halinde özetlersem:
1) Suriye’nin toprak bütünlüğü korunsun.
2) Suriye’deki sistem demokratik cumhuriyet olsun. Özerk yönetim de bir parçası olsun.
3) Özerk yönetim temsilcileri Suriye parlamentosuna girsin.
4) Suriye bayrağının yanında özerk yönetimlerin bayrakları da yer alsın.
5) Özerk yönetim bölgelerinde eğitim dili anadil olsun. Resmi dil Arapça olsun.
6) Özerk bölgelerdeki eğitim, üniversite, tarih, kültür o bölgenin diline göre olsun.
Evet...
Biraz hafızalarımızı yoklarsak...
Benzeri taleplerin Diyarbakır’da “hendek kazılan” günlerde de geldiğini hatırlarız.
Terörist Öcalan’ın çözüm formülü.
DTK’nın Diyarbakır bildirgesi neredeyse aynı. Buradan yola çıkarsak.
Trump’ın çekilme kararının ne kadar hayati olduğu daha net anlaşılıyor.
Hatırlayın...
Daha önce Kuzey Irak’ta bir “tampon bölge” oluşmuş ve Türkiye o bölgede faaliyet gösterememişti.
Sonradan o bölge Kürdistan özerk bölgesi haline gelivermişti.
Sanıyorum Trump’ın ani çekilme kararı Suriye’nin kuzeyinde böyle bir oluşumu planlayan alt kadrolar ya da Pentagon’u boşa düşürdüğü için...
Şimdi yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu açıdan Türkiye’nin güvenli bölgede fiilen yer alması önemlidir.
Bunun için eğer Esad’la sınırlı bir ilişki kurulacaksa bu da mümkün olabilir.
ABD desteğini yitiren YPG Esad’a bu şartları dayatamaz.
Bu durumda geriye kalan.
Suriye’nin üniter bir yapı içinde ve makul bir sürede seçimlere gidecek istikrara kavuşmasıdır.
Dünyanın her türlü kirli örgütünün oyuna dahil olduğu bölgede bu elbette kolay olmayacaktır.