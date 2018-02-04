Sokak savaşı

“Sokaklarda pusu kuran, tuzak bomba hazırlayan, keskin nişancı yerleştiren teröristlere karşı nasıl bir mücadele olacak...”

Şu anda böyle bir mücadele için dünyadaki en tecrübeli ordu TSK’dır...

Neden?

Çünkü 30 yılı aşkın bir süredir şehir terörüyle mücadele etmiştir.

Ve son olarak PKK’nın şehirde başlattığı “hendek terörüne” karşı inanılmaz bir titizlikle mücadele etmiş, terörü de açtığı hendeğe gömmüştür...

Bunu yaparken de teröristin amacı olan sivil ölümlerine izin vermemiştir.

Bu açıdan bakınca...

Türk ordusu Afrin’de iki önemli süreci birlikte götürecektir...

1) Teröristle en keskin şekilde mücadele edilecek.

2) Bu sırada sokak savaşında sivillerin zarar görmemesi için azami titizlik gösterecektir.

“Hendek terörü” bitirilirken zaman zaman, “Neden bu kadar uzuyor” soruları gündeme gelmişti.

O günlerde Külliye’deki bir resepsiyonda sohbet ettiğimiz Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar şöyle demişti:

“Uzun sürmesinin nedeni sivillerin zarar görmemesi için gösterilen titizliktir...”

İşte Afrin’de gerçekleşecek olan operasyonun kilit noktası budur.

Çünkü dünyanın gözü Afrin’e giren Türk ordusunda olacak.

Dost gözü, siviller zarar görmeden teröristlerin etkisiz hale getirilmesini umacak...

Düşman gözü, sivil kanı dökülsün diye bekleyecek...

Ama öyle ya da böyle, sokak savaşında dünyanın en tecrübeli gücü olan TSK, sabırlı ve titiz davranacaktır...

Böylece dünyaya çok önemli bir mesaj vermiş olacaktır.

İHA’LARLA TESPİT

Görünen odur ki...

Uzunca bir süre Afrin’nin sokak sokak haritası güncellenecek.

Bunu da İHA’lar yapacak.

Diyarbakır Sur’daki “hendek teörü” karşısında nasıl bir titizlik olduysa, aynı tecrübeli güçler benzeri bir mücadeleyi Afrin’de verecek.

Tabii bu arada, tahrikler olacak...

En önemlisi de TSK’ya karşı bir algı operasyonu için teröristler sivillere bile saldırabilir.

Canlı kalkanlar kullanabilir.

Böylece Afrin, şu anda dünyanın en zorlu mücadelesine sahne olacak.

Zorlu derken yanılmayın...

Teröristlere karşı zorlu bir mücadeleden söz etmiyorum.

Karşıda yalnızca teröristler olsa, Türk ordusu çok kısa bir sürede sonuç alır...

Ama asıl mesele “sivil ölümlere izin vermeden” sonuç olmak...

Sanıyorum, şimdi TSK bunun ince çalışmasını yapmaktadır...

‘TÜRKİYE DEAŞ’LA MÜCADELE ETMİYOR’ DİYENLERE

BİR ülke düşünün ki...

Bir yandan sınırlarının ötesinde terörle mücadele edecek...

Ve aynı anda kendi topraklarında DEAŞ’a karşı operasyonlar yapacak...

İşte dün İstanbul’da 10 ilçede, 16 adrese Özel Harekât timlerinin yaptığı operasyonun anlamı budur. 5’i Türk, 77’si yabancı toplam 82 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Yani...

Bizi “DEAŞ’la mücadele etmiyor” gibi göstermek isteyenlere karşı verilmiş çok açık ve net bir mesajdır...

Bu arada şunu da söylemek gerekiyor:

“Dünyada bir ülke düşünün ki, sınırlarından 3 milyon mülteci gelmiş. Onlara kucak açmış. Milyarlarca dolar harcamış...

Bir ülke düşünün ki, sınırlarının ötesinde yuvalanan terör örgütlerinin sürekli tehdidi altında kalmış.

Dağlarda, sokaklarda yıllarca bu hain terör örgütüyle mücadele etmiş.

Bir ülke düşünün ki, tarihin en ağır ihanetini yaşamış...

Bir ülke düşünün ki, binlerce kilometrelik sınırlarında iç savaş yaşayan, işgale uğrayan iki komşusunun toprak bütünlüğünü sağlamak için mücadele ediyor.

Ve bütün bunları yaparken, ekonomik gücünden hiçbir şey kaybetmiyor...

İşte dünyayı şaşırtan da budur...

Helal olsun...

Allah yardımcımız olsun...