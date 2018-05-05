Sizce bu fotoğraf ne anlatıyor

Ölümün eşiğindeki kadın cevap veriyor:

“Son bir kez daha Rembrandt’ın bir tablosuna baksam.”

İşte o fotoğraftır bu.

Hollanda’da ölüm döşeğindeki insanların, bu dünyadan göçerken son arzularını yerine getiren bir vakıf organize ediyor.

‘Ambulans Dilek Vakfı’.

Alıyorlar bu dünyadaki misafiri... Hollanda Ulusal Müzesi’ne götürüyorlar.

İşte bu fotoğraf da Ulusal Müze’de böylece bir “tablo” oluyor...

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Fotoğraf editörümüz Umut Veis aynı zamanda bir “görüntü dedektifi”dir... Bir “enstantane analisti” ya da...

Hollanda’daki yaşlı kadının bu fotoğrafı üzerine bana bir başka fotoğraf gönderdi.

Yabancı ajanslar geçmiş... O fotoğrafta da bir Rembrandt tablosu var.

Ama bu defa bu dünyanın yeni sakinleri.

Yani... Gençler...

Müzeye bir okul gezisiyle gelmişler.

Ama bakın çocuklara. Ellerinde cep telefonları.

Hiçbiri resimlere bakmıyor. Ne Rembrandt ne de Velázquez...

DÜNYA GENÇLİĞİ

Aslında bütün dünyada böyle değil mi?

Gidin bir kafeye gençlere bakın. Yan yana otururlar. Ama konuşmazlar. Birbirlerinin gözlerine bakmazlar.

Her birinin gözleri cep telefonlarındadır.

Aslında bunu bir eleştiri olarak yazmıyorum.

Daha çok nasıl bir dünyadan nasıl bir dünyaya geçtiğimizin “sert bir örneği” olarak veriyorum.

Rembrandt’a karşı Instagram... Mevlana’ya karşı Facebook... Osman Hamdi’ye karşı yine Instagram...

Tamam...

Dünyanın en zengin insanları tabletlerden, internet satışlarından geliyor... Borsalar onların yükselen hisseleriyle çatlıyor...

Dünyanın en büyük teknelerini falan alıyorlar. Özel jetler... Lastik ayakkabılı milyarderler...

Tamam...

Milyarlarca insanı milyonlarca kilometre uzaktan birbirine bağlayabiliyorlar...

Ama şu iki fotoğrafa bakınca... Bana sanki başka bir şey soruyor:

Ellerinde cep telefonlarıyla...Rembrandt tablosu karşısında kafalarını kaldırmadan mesajlaşan bu çocuklarla...

Acaba insanlık daha iyi bir geleceğe mi gidiyor?

“Yaratıcı zekâdan”, ”yapay zekâya” doğru evrilen. Instagram’da “görsel kısa hikâyesini” yazan çocukla Sait Faik nerede buluşacaktır?

“Özgür ruh”tan, “bencil paylaşıma” geçen bir nesil, bu geçişi insanlığın neresine ulaştıracaktır?

Sosyal paylaşım nedir?

Sosyal olmanın tarifini nasıl değiştirmiştir?

Arkadaşlar...

İşte bu iki fotoğraf bende bu soruları yarattı.

Sizde bir cevap var mı?