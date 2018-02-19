Siz bu cümleden ne anladınız Allah aşkına söyleyin 

'Türkiye ile kurtarılmış bölgelerin kontrolünün o bölgelerin yerellerine bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve Türkiye ile kontrolü ele alan yereller ve diğer tüm kışkırtıcı, yoldan çeviren ve dikkati dağıtan konular/unsurlar veya her alan konusunda Türkiye ile çalışacağız. Tam hemfikir olduğumuz alanlar da çok.’

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye’den ayrıldıktan sonra uçakta söylüyor bu sözleri...

Okuyun bir kaç kez... Ne anladınız... Bilinç akımı romanı gibi...

En tecrübeli diplomat bile, bu kripto cümleyi çözmekte zorlanır...

Yani diplomatik bir şekilde sorsak:

“Acaba bu dikkat dağıtan unsurlar nedir ve kimdir?”

Ya da şöyle sorsak:

“Türkiye ile tam hem fikir olduğunuz alanlar çok da, hem fikir olmadığınız alanlar hangisi... Menbiç’ten YPG’yi çekmek mi?”

Bu sorular için çok uzun ve anlaşılmaz cevaplar alabiliriz...

Gelin o yüzden biz, bilinç akımından sokağa geçelim...

Ve işte o sokaktan soralım:

“Ne diyon sen arkadaş?”

Cevabı da yan sokaktan alalım:

“Çevir kazı yanmasın diyo...”

Menbiç meselesine bakarsak,

Mattis diyor ki:

“Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız.”

Yahu arkadaş ben köşe yazılarımda hiç argo kullanmadım ama...

“Kararlıyız” diyor ya... Ne konuda kararlı olduğunu anlamıyoruz ya...

Bu defa sokaktan başka çarem yok anlatmaya:

“De get!”

NE OLUR YAKALAYIN ŞU SAPIĞI... DEDİM Kİ... ALDIM O HABERİ...

O sapık, kızın peşine düşüyor.

Sokak sokak takip ediyor...

Kız apartmana girince o sapık da peşinden gidip saldırıyor.

Komşular çıkmasa orada tecavüze kalkışacak yaratık.

Fotoğrafına bakıyorum. Genç...

Güvenlik kameraları, sapığın kızı takip edişini sokak sokak görüntülüyor.

Yani alçağın fotoğrafı elde...

Aman polis kardeşim.

Ne olur yakala şu ahlaksızı. Kız evlatlarımız için yakala.

Biz babaların gönlü rahat olsun diye yakala.

Belki bazıları için çok hamasi gelecek ama... Onun yaşındaki Mehmetlerimiz, memleket için şehit düşerken, bu alçak tecavüz peşinde ya!

Ne olursun yakala...

Diye yazdım ki...

Aynı gün yakalandı sapık...

Kalpten bir ohhh çektim.

İyi ki varsın polis kardeşim...

SİGARA YASAKLANSA NE OLUR

Bu yazıyı bir “KAMU SPOTU” olarak yazıyorum...

Değerli dostum Bülent Akarcalı yıllarca sigaraya karşı mücadele etti.

Hâlâ ediyor.

Ama bu illet ne yazık ki gençler arasında hızla yayılıyor.

Soruyorum:

“Sigara yasaklansa ne olur?”

“Saçmalama” diyorlar, “milyarlarca dolarlık rant var orada...”

Tamam da arkadaş...

Paketin üzerine, ‘SİGARA ÖLDÜRÜR’ diye yazan kim?

Kamu gücü değil mi?

O zaman bu dolaylı cinayete neden alet oluyor.

Sigara birçok ülkede sokakta bile yasak.

Bizde de olsa ne olur?

Bir de üstüne, yalandan açılır çatı yapıp, kapalı alanda sigara yasağını delen kafeler, lokantalar hızla artıyor.

Yaya trafiği yüksek alanlarda, sokaklarda da yasaklayın şu mereti olsun bitsin...