Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Sevgili öğretmenim ‘Malazgirt’
"Fatih Çekirge" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Çekirge" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Sevgili öğretmenim ‘Malazgirt’

17 Ağustos 2019

Önceki hafta ajanslardan sessizce bir haber geçti.

Suat Yalaz’ın ‘Karaoğlan’ çizgiromanlarından gelmiş gibi...

Masallardan yükselmiş bir fotoğraf...

Sevgili öğretmenim ‘Malazgirt’

Ve ben o fotoğrafı görünce...

Birden ona “Malazgirt” demek geldi içimden.

Sevgili öğretmenim “Malazgirt”...

Ve ben o fotoğrafları görünce...

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan’a...

Sevgili öğretmenim ‘Malazgirt’

Ahlat’ta bulunan Selçuklu mezarlarının hâlâ çözülemeyen sırlarına gittim.

O dar kapılı “anıt”ların binlerce yıllık labirentlerine kapıldım. 

Mezar yazıtlarında imzası bulunan Ulu Camii sanatkârı Hürşah El-Hilati’ye...

Erzen Hatun Kümbeti’nin mimarı Üstad Ali’ye gittim.

Evet arkadaşlar...

At sırtında ok atan Ayşe öğretmenin bu fotoğrafı ve hayat hikâyesi bir büyük tarihi hatırlattı bana...

Niye mi?

Ayşe Melek Okuyucu, Erzurum Veysefendi İlkokulu’nda bir sınıf öğretmenidir.

Ayşe öğretmen at biniyor, ok atıyor, cirit oynuyor, judo yapıyor. Hatta judoda onlarca madalya sahibi...

At binmeyi ve ok atmayı öğretiyor.

Atlı okçulukta “hedefi tam ortasından vurmasıyla” biliniyor.

Sevgili öğretmenimiz “Malazgirt”, bir de atlı okçuluk kulübü kurmuş. 

Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde geleneksel Türk okçuluğu dersleri veriyor. 

Ve en önemlisi atları seviyor.

Diyor ki:

Atlar özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişmelerine son derece pozitif katkı sağlayan ve sosyal faydaları saymakla bitmeyen çok özel canlılardır.”

Daha ne desin Ayşe öğretmen...

Bir ilkokulda çocuklara at sevgisini yaşatan bir öğretmen olması, bunu spora dönüştüren bir eğitimci olması nasıl güzel bir örnektir...

Malazgirt öğretmen” 10 yıl judo milli takımında görev yapmış. Onlarca madalya kazanmış. Sakatlanınca bırakmış. Sonra okçuluğa başlamış. 

Ardından at sevgisi okçulukla birleşince bir atlı okçuluk kulübü kurmuş. 80 üyesi var.

Hedefinde Eskişehir’deki atlı okçuluk yarışları var.

Hedefinde “ilk atlı okçuluk kadın takımı”nı kurmak var.

Ben Ayşe öğretmenin bu fotoğrafını görünce...

Atının yelesinde özgürlük rüzgârlarını...

Sadağında bağımsızlık ruhunu taşıyan bir nesli hatırladım.

Ahlat’ta hâlâ kazı çalışmaları süren Selçuklu mezarlarındaki yazıtları hatırladım.

Anadolu’nun Orhun Kitabeleri’ni hatırladım.

Ve arkadaşlar...

Ben “sevgili öğretmenimiz Malazgirt”in bu fotoğraflarını görünce...

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan’ı...

Ve Anadolu’yu “son ve ebedi vatan” haline getiren Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını hatırladım.

Ve o kahramanların peşlerinde aslanlar gibi savaşan bir milleti hatırladım.

26 Ağustos 1071 ve 30 Ağustos 1922 zaferlerimizi hatırladım.

Bayram olsun...

Kutlu olsun...

X
Fatih ÇEKİRGE Fatih ÇEKİRGETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bir kadın için çocuklarını sildi, şimdi özür diliyorGüzin AblaBir kadın için çocuklarını sildi, şimdi özür diliyor17.08.2019
İşte Premier Lig böyle marka oluyorKenan BAŞARANİşte Premier Lig böyle marka oluyor17.08.2019
Ben onlarla aynı afişte olmamCengiz SEMERCİOĞLUBen onlarla aynı afişte olmam!17.08.2019
İşte ekranda görmediklerinizUğur VARDANİşte ekranda görmedikleriniz!17.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.