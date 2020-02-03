Semiha Hoca’nın 45 yıllık hatırası

Bu sabah Binali Yıldırım İlkokulu’nun açılışı var. Semiha Yıldırım ve Binali Yıldırım’la okulu gezdim. Semiha Yıldırım bir öğretmenlik anısını anlatıyordu.
SON teknolojiyle donatılmış “tasarım sınıfları”ndan, laboratuvarlardan geçip dersliklere doğru yürürken Semiha Yıldırım, yanındaki genç öğretmene şöyle diyor:
“1974-75 yılında ilk tayinim İstanbul Bahçelievler’de bir okula çıkmıştı. Binali Bey’le düştük yollara. Bütün gün okulu aradık. Bulamadık. Sonunda bir taksiciye sorduk. Nihayet okulu bulabildik.”
Genç öğretmen sordu:
“Nasıldı okul hocam?”
Semiha Hoca güldü:
“Cam çerçeve kırık. Sıralar perişan. Soba yanmıyor. Öğrenciler sınıftan taşıyor. O derece kalabalık ve müthiş bir gürültü... Şimdi bu okula bakıyorum da... Çok şükür, o günlerden bugünlere geldi ülkemiz...”
Evet, bu sabah Binali Yıldırım İlkokulu’nun açılışı var.
Fırsat oldu, okulu yaptıran Büşra, Erkam ve Bülent’in anne-babasıyla okulu gezdim.
Gerçekten son teknolojiyle donatılmış ama çocukları kucaklayan sıcak bir okul atmosferi var.
700 çocuk okuyabilecek.
Hele anaokulu...
İnsanın tekrar doğası geliyor.
Yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmişler.
Yanında da mimari açıdan çok özel bir camii...
Doğrusu, insanın çocuklarının böyle hayır işleri yapıp babalarının adını vermesi duygu dolu anlar yaşatıyor.
Hele hayatı çocuklara öğretmenlik yaparak geçmiş bir anne...
Öğretmenlik yaptığı zor ama zevkli yıllardan bugünlere gelince...
Hele çocuklarının yaptırdığı böyle bir okulu gezince, daha da duygusal anlar oluyor...
Allah herkese nasip etsin...
Hayırlı olsun...
ORADA BİR VALİ VAR UZAKTA
TERÖR haberleriyle anardık.
Hep acı haberler... Ölümler, baskınlar...
Şimdi gelen haberlere bakıyorum da... Şu söz bir kez daha gerçek oluyor:
“Bazen bir kişi her şeyi değiştirebilir.”
Tunceli’de de böyle oldu...
Vali Tuncay Sonel geldi. Önce Dünya Rafting Şampiyonası’nı duyduk.
Tunceli’ye 20 ülkeden 800 sporcu geldi.
Sonra, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Yarışması...
Sonra, su jeti ve flyboard şampiyonası...
Sonra, tekstil fabrikaları ve ihracat başladı.
Sonra parklar, plajlar...
Sonra Munzur Nehri’ne düzenlenen uluslararası turlar...
Şimdi bir haber...
600 lise öğrencisi Tunceli’den İstanbul’a üniversite turu için geliyor.
Kazanacakları ve seçecekleri üniversiteleri tanımak için...
Bu nasıl güzel bir vizyondur... Çocuklara hayal kurmaları için bir fırsat...
Kapanan köy yollarında dünyaya kapalı olarak okuyan çocuklardan...
Üniversite seçmek için İstanbul’a gelen öğrencilere...
Çocukların yükselen ufuklarını düşünün...
Dedim ya...
Bazen bir kişi yeter...
Bravo Vali Sonel’e...
Bravo, yalnız devletin valisi değil, halkın valisi de olanlara...
Ve bravo onların arkasında duran yönetimlere...
Semiha Hoca’nın 45 yıllık hatırası
Bu sabah Binali Yıldırım İlkokulu’nun açılışı var. Semiha Yıldırım ve Binali Yıldırım’la okulu gezdim. Semiha Yıldırım bir öğretmenlik anısını anlatıyordu.
SON teknolojiyle donatılmış “tasarım sınıfları”ndan, laboratuvarlardan geçip dersliklere doğru yürürken Semiha Yıldırım, yanındaki genç öğretmene şöyle diyor:
“1974-75 yılında ilk tayinim İstanbul Bahçelievler’de bir okula çıkmıştı. Binali Bey’le düştük yollara. Bütün gün okulu aradık. Bulamadık. Sonunda bir taksiciye sorduk. Nihayet okulu bulabildik.”
Genç öğretmen sordu:
“Nasıldı okul hocam?”
Semiha Hoca güldü:
“Cam çerçeve kırık. Sıralar perişan. Soba yanmıyor. Öğrenciler sınıftan taşıyor. O derece kalabalık ve müthiş bir gürültü... Şimdi bu okula bakıyorum da... Çok şükür, o günlerden bugünlere geldi ülkemiz...”
Evet, bu sabah Binali Yıldırım İlkokulu’nun açılışı var.
Fırsat oldu, okulu yaptıran Büşra, Erkam ve Bülent’in anne-babasıyla okulu gezdim.
Gerçekten son teknolojiyle donatılmış ama çocukları kucaklayan sıcak bir okul atmosferi var.
700 çocuk okuyabilecek.
Hele anaokulu...
İnsanın tekrar doğası geliyor.
Yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmişler.
Yanında da mimari açıdan çok özel bir camii...
Doğrusu, insanın çocuklarının böyle hayır işleri yapıp babalarının adını vermesi duygu dolu anlar yaşatıyor.
Hele hayatı çocuklara öğretmenlik yaparak geçmiş bir anne...
Öğretmenlik yaptığı zor ama zevkli yıllardan bugünlere gelince...
Hele çocuklarının yaptırdığı böyle bir okulu gezince, daha da duygusal anlar oluyor...
Allah herkese nasip etsin...
Hayırlı olsun...
ORADA BİR VALİ VAR UZAKTA
TERÖR haberleriyle anardık.
Hep acı haberler... Ölümler, baskınlar...
Şimdi gelen haberlere bakıyorum da... Şu söz bir kez daha gerçek oluyor:
“Bazen bir kişi her şeyi değiştirebilir.”
Tunceli’de de böyle oldu...
Vali Tuncay Sonel geldi. Önce Dünya Rafting Şampiyonası’nı duyduk.
Tunceli’ye 20 ülkeden 800 sporcu geldi.
Sonra, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Yarışması...
Sonra, su jeti ve flyboard şampiyonası...
Sonra, tekstil fabrikaları ve ihracat başladı.
Sonra parklar, plajlar...
Sonra Munzur Nehri’ne düzenlenen uluslararası turlar...
Şimdi bir haber...
600 lise öğrencisi Tunceli’den İstanbul’a üniversite turu için geliyor.
Kazanacakları ve seçecekleri üniversiteleri tanımak için...
Bu nasıl güzel bir vizyondur... Çocuklara hayal kurmaları için bir fırsat...
Kapanan köy yollarında dünyaya kapalı olarak okuyan çocuklardan...
Üniversite seçmek için İstanbul’a gelen öğrencilere...
Çocukların yükselen ufuklarını düşünün...
Dedim ya...
Bazen bir kişi yeter...
Bravo Vali Sonel’e...
Bravo, yalnız devletin valisi değil, halkın valisi de olanlara...
Ve bravo onların arkasında duran yönetimlere...