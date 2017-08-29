Şampiyonun çığlığı bu defa ben olsam

Biz gazeteciler de ne yazık ki birinci sayfalarda yer bulamadık.

Oysa o...

Göğsünde ay-yıldız...

Tayvan’daki Dünya Üniversite Oyunları’nda yine parladı.

Dünyanın en iyilerinin yarıştığı yarı maratonda gümüş madalya aldı.

Sevgili Esma Aydemir...

Tam bir başarı öyküsüdür.

Tam iki yıl önce yine bir ağustos ayında şöyle yazmışım:

“Palandöken Dağı’nda bir genç kız var...

Sabah gün doğarken Mehmet Kiper hocasıyla koşmaya başlıyor...

Saatlerce ter döküyor... Sarp dağlarda her sabah inanılmaz bir irade ve mücadele...

Esma Aydemir...

Sessiz şampiyon...

2 Ağustos’ta Romanya’da Balkan şampiyonu oldu...

Duymadık bile...”

GELDİK BUGÜNE

İşte o Esma bu yıl neler yaptı neler...

- 5 Şubat’ta Portekiz-Albufeira’da yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası’nda 6 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldu.

- 11 Haziran’da Avrupa 10 bin metre kupasında Avrupa 3’üncüsü.

- 21 Haziran’da Finlandiya’da 5 bin metre Avrupa 3’üncüsü oldu.

Esma, Kırıkkale Karakeçili bir çiftçi ailenin çocuğu.

Tayvan’daki bu dünya üçüncülüğü unutulur mu?

Ve elbette şu fotoğraf:

Peki bu fotoğrafı niye yayınlıyorum?

Bu güzelim bayrağı, bu şanlı ay-yıldızı dünya sahnesinde dalgalandıran bütün sporcularımız için yayınlıyorum...

Sahalardaki ter ve irade ile yoğurulan bu başarı öykülerini yazdığımı bilen atletizmseverlerden bir hatırlatma geldi.

SAYIN MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ

Diyorlar ki:

“Fatih Bey, bir yasa var. Olimpiyat, Avrupa Şampiyonası ve Üniversite Oyunları gibi yarışlarda ilk üçe girenlere sınavsız beden eğitimi öğretmenliği ataması yapılacaktı. Ancak bu yasa hâlâ işlemedi. Bu durumda 150 civarında sporcu var. Acaba bu konuyu hatırlatabilir misiniz?”

Elbette hatırlatırım.

Bayrağımızı dünya sahnelerinde göndere çeken bu çocukların hakkı elbette değerlidir.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Bey’i tanırım.

Hakkı-hukuku ne kadar ciddiye aldığını iyi bilirim.

Bu konuda mutlaka gereğini yapacak, bu eksikliği tamamlayacaktır.

Sevgili Esra kalpten gelen alkışlarla...

Başarılarının devamını bekliyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramınızı ve Kurban Bayramınızı kutlarım...