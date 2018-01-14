Recep Tayyip Erdoğan deyince....

Uçsuz bucaksız bir bozkırın medeniyet yollarından geçiyorum...

AK Parti kongresini izleyeceğim.

Ama daha çok merakım, “MHP desteği AK Parti’ye ne getirecek?” sorusu...

Yani “Yerli ve milli bir kaynaşma doğuyor mu?” Orta Anadolu’da bu sorunun cevabını arayacağım.

Ama önce birkaç izlenim:

‘TOPAL DURSUN’UN OĞLU OTOBÜSLE GELİYORMUŞ’

Niğde’nin Atatürk Bulvarı’nın iki tarafı yepyeni modern ve gösterişli binalarla örülmüş.

Apartman düzeninden, site ve rezidans düzenine geçilmiş bile.

Bir binanın altında sohbet ederken...

İki kişinin arasında geçen şu konuşmayı duyuyorum:

(Bana doğru bakarak) “Ben bu arkadaşı tanıyorum...”

“Gazteci değil mi o... Fatih...”

“Evet benim” diyorum...

“Başbakan için geldim...”

Diğeri, “Yahu duydun mu kendi kullandığı otobüsle gelecekmiş...”

Başbakan Yıldırım’ın TRT’de yayınlanan programı müthiş etki yapmış...

Başbakan’ı otobüs kullanırken gören millet... Şu sözleri kendi sesinden dinleyince...

“Ben! Erzincan’ın Kayı köyünden Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım...”

Niğde’ye böyle yansıyor:

“Otobüsçülük de yapmış yahu...”

Anadolu insanının kalbine bir dokundun mu...

Siyasetin ötesine geçersiniz.

Binali Bey’in halktaki karşılığı bu...

NİĞDE’DE DURUM

- Başbakan geliyor diye halk coşkulu....

Ama bir de “Recep Tayyip Erdoğan” anons edildiğinde.

Yer yerinden oynuyor.

Muazzam bir sevgi... Erdoğan aşkı.

- Dikkat ettim, Binali Bey her fırsatta “Liderimiz Erdoğan” diyerek bu sevgiyi alkışlara çeviriyor.

Yani...

- Birilerinin beklediği gibi Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir “mesele” çıkmıyor...

Çünkü, Binali Yıldırım, yıllardır birlikte yürüdüğü yol arkadaşını zaten, “Liderim” diye bağrına basmış...

Bunu Niğde’de bir kez daha yakından gördüm...

Yani...

Bekleyenler boşuna bekler...

KAYNAŞMA

“Yerli ve milli kaynaşmaya” gelince...

AK Parti kongresine MHP ve BBP il başkanları da katılıyor...

Kongre salonunda konuk başkanlar anons edildiklerinde alkış kopuyor...

Dikkat ettim alkışlar da en ateşli olarak gençlerden geliyor.

AK gençlik, MHP gençliği, Alperenler...

Sanki bir doğal kaynaşma var.

Gönüllerde tabelalar kalkınca, önce gençlik çıkıyor ortaya.

Niğde, Aksaray, Kayseri, Nevşehir orada.

Görünen odur ki...

Erdoğan, özellikle gençler üzerinde ciddi bir heyecan yaratıyor.

ÜNİVERSİTENİN ETKİSİ

Niğde’yi çok iyi analiz eden bir isim olarak Uğur Mart şöyle diyor:

“Biliyor musunuz ki, Niğde’ye üniversite açılması inanılmaz bir değişiklik yarattı. Bir anlamda, tutuculuğu, tek açıdan bakmayı, aşırı gelenekçiliği değiştirdi.”

Gerçekten de oturduğumuz pastaneye bakıyorum...

Cıvıl cıvıl.

Koltuklar, yeşil, vişneçürüğü, hardal renginde, kumaştan....

Ahşap uzun masalar....

Diyor ki...

“Eskiden yalnızca kahvehaneler vardı. Erkekler giderdi. Şimdi böyle pastaneler açıldı. Gençler var...”

Siirt’te, Batman’da Samsun’da, Erzincan’da görmüştüm.

Her üniversite şehre ayrı bir yaşam kültürü katıyor. Gençleştiriyor.

Niğde’de de böyle...

ŞEHİR HASTANELERİ

“AK Parti nasıl bu kadar oy alıyor” diye soranlar için bir örnek olsun diye yazıyorum.

Şehir hastaneleri, Anadolu insanına bugüne kadar görmediği bir hizmet sunuyor.

Sokakta, kongrede en çok konuşulan konuların başında bu hastaneler var.

En gelişmiş cihazlardan modern odalara kadar her türlü hizmetin alındığı bir hastane...

Görmeden inanmazsınız.

(Bugünlük Niğde’den bu kadar. Devam edeceğim...)