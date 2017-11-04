PYD silahları ve yeni Kürt kartı

PYD’ye verilen bir silahtan aslan gibi yiğitlerimize ölüm kustular.

Çocuklarımızın mekânları cennet olsun.

Peki bu silahlar ne anlama geliyor?

Irak ve Suriye’de Kürtler üzerinden yeni bir oyun mu başlatılıyor? Endişe şu:

“Barzani ile denediler, başarılı olamadılar. Şimdi Barzani’yi bitiriyor, aynı zamanda Suriye’de PYD’nin yükselişini hazırlıyorlar...”

Ankara’daki bu endişeyi en üst düzeyde doğrulattım.

Şöyle ki:

“Barzani bağımsızlık referandumu ile bir deneme yaptı. Ona destek verenler belliydi. Ancak Türkiye, Rusya ve İran’ın kararlı duruşu Bağdat’ın elini kuvvetlendirdi. Böylece Barzani’nin arkasındaki destek çekildi. Ama aynı zamanda Suriye’de Rakka ve diğer bölgelerde bir PYD yükselişi gözlenir oldu. Tıpkı Körfez Savaşı sırasında Barzani’ye verilen silah ve eğitim desteği gibi, şimdi PYD’ye silah ve eğitim desteği veriliyor. PYD’nin Rakka’da Öcalan posteri açması dikkat çekti. Rakka’yı PYD’nin Erbil’i yapma çabaları var.”

Üstelik...

Esad da buna yeşil ışık yakıyor. Suriye’nin kuzeyinde bir PYD/PKK bölgesi...

Yani...

Irak’daki Barzani kabı boşaltılırken, Suriye’de PYD kabı dolduruluyor.

Barzani gidiyor ama Erbil’in özerk yapısı korunuyor. Üstelik yanına bir de Rakka ekleniyor.

Türkiye bu konuda da en keskin tavrını alıyor. Ancak burada Rusya’nın ne yapacağı konusu var.

Moskova’nın Suriye için “halklar kongresi” istemesi önemli bir soru işaretidir.

Aynı şekilde bu kongreye PYD’nin katılıp katılmayacağı da en kritik sorudur.

Ankara, ABD ve Rusya ile bu konuları ciddi olarak değerlendirecek.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Washington ziyaretindeki kritik konuların başında bu soru geliyor.

Bu açıdan bakınca, her türlü seçenek masada görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim resepsiyonu’nda söylediği gibi...

“Onlar hukuksuz olurlarsa biz de zorla oyunu bozarız.”

29 EKİM’DE EN SEVDİĞİM KUTLAMA GÖRÜNTÜSÜ





DEVLET protokollerinin ötesinde...

Tören adımlarından uzakta... Selamlama kıtalarından vareste... Şehirler içinde, en sevdiğim 29 Ekim kutlama görüntüsü Batman’dan geldi. Vali Ahmet Deniz yüzlerce metrelik halay kuyruğunun başında...

Cumhuriyet halayı çekti. Devlet ve millet beraberliği için...

“Ohhh beee!!!” dedirtti bana.

AZİZ KOCAOĞLU’NA KAF KAF İSYANI

KARŞIYAKA’dan mesajlar, yağıyor da yağıyor... Kızan, küsen, isyan eden, yazıyor da yazıyor.

Diyorlar ki...

Bir şehrin en köklü takımı borç batağında kıvranırken...

Bir şehrin 105 yıllık spor kulubü KSK can çekişirken...

Bir şehrin 105 yıllık takımı 105’inci doğum gününde ölüm döşeğine düşmüşken... O şehrin belediye başkanı neden bir şey yapmaz?

Hadi Karşıyaka Belediye Başkanı ilgisiz, küskün, kızgın ya da çaresiz diyelim...

Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu duruma nasıl duyarsız kalabiliyor?

Karşıyaka taraftarları aralarında para toplayarak borçları kapatmaya çalışıyor.

Ama yetmiyor. Yetemiyor. Futbolcu borçları nedeniyle 9 puanı daha silinirse...

Amatör kümede...

Takıma yardım etmeyenler de bir kaçış yolu bulmuş. Diyorlar ki...

“KSK muhalif diye yardım alamıyor...”

Bu yorumun da hiçbir tutar tarafı yok. Onu da yarın anlatırım...