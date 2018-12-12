Pitbull gerçeği ve hayvan hakları

Geçtiğimiz gün bir yazı yazdım...
Gaziantep'te bir çocuğu parçalayan Pitbull olayından yola çıkarak açık uyarılara bulundum. Yasaları hatırlattım.
Ancak.
Belli ki yasalara uygun bir şekilde Pitbullar’ı besleyen barındıran evlat edinenler alınmış..
Kimisi “seri katil” sözünden alınmış..
Kimisi “mahluk”
Arkadaşlar açık olalım.
Sokakta çocuk parçalayan bir köpek için “mahluk” dedim tamam.
Çünkü o hale getirilmiş bir varlık mahluktur.
Amacım onu suçlamak değil, onu o hale getiren ruh hastası sahibidir..
Dövüş mafyasının elinde “katile” dönüştürülmüyorlar mı?
Ama asıl katil onları o hale getirenlerdir.
İşte buradan açık açık yazıyorum.
Bilmeden üzdüysem kusura bakmasınlar…
Ama anlayın.
İnsanlar korkuyoooor... Bunu anlayın lütfen. Zaten yasa da yalnızca o cinsler için çıkarıldı. Ve bütün dünyada geçerli,
Benim derdim hayvanseverlerle değil…
Onları şefkatle besleyip büyütenlerle değil...
Benim derdim o hayvanlara içindeki canavarlığı aşılayan ezik ruh hastaları ve hayvan düşmanlarıdır..
Benim derdim o hayvanları travma halinde sokağa bırakanlardır...
Onları birer katile dönüştürenlerledir…
Onları dövüş mafyasına satanlarladır.
Birileri sanki ben “bütün köpekler toplansın. Öldürülsün” demişim gibi göstererek hayvanseverleri ayaklandırmaya çalıştı.
Yahu sokakta çocuk parçalayan, kedi parçalayan köpeği devlet kontrol altına almazsa kim alacak..
Elbette dövüş mafyası…
Ama birileri bu gerçeği başka kelimelerle cımbızlayarak örtmek istedi..
Hatta o günkü köşe yazımda ikinci bir yazının başlığını da montajladılar.
O yazının başlığı “haydi şimdi sıra sizde” idi..
Sanki ben milleti Pitbull avına davet etmişim gibi koymuşlar o başlığı.
Ama yazının konusunun Pitbullarla bir ilgisi yoktu.
Yazı yerel seçim öncesi siyasi parti yöneticilerine yaptığım bir çağrıydı.
Broşür, pankart afiş ve gürültü kirliliği önlensin diye.
Ama o yazının başlığını alıp tam oradan kesip Pitbullarla ilgili yazımın altına koymuşlar..
Siyasi parti yöneticileri için söylediğim “haydi şimdi sıra sizde” sözü Pitbull sahiplerinden bana “şimdi sıra bizde” olarak döndü.
Yapanlara yazıklar olsun.
Tabii yanlış anlayanlar da “şimdi sıra bizde” diye cevap gönderdiler.
Olsun.
Sonuçta biz konuşarak anlaşırız. Çünkü insanız.
Benim mücadeleme dönersek.
İşte size bir örnek haber:
“Hayvanseverler ve jandarma ekipleri, fıstık bahçesinde köpek dövüştürülmesine ilişkin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baskın yaptı. Görüntülerdeki şahısların adreslerine yapılan baskında yaralı köpekler ele geçirildi.
Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şefliği ve jandarma ekipleri, köpek dövüşü yapıldığı gerekçesiyle daha önce para cezası kesilen şahısların 50 bin TL bahse girerek köpek dövüştürmeye devam ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ele geçirilen cep telefonu görüntüleri üzerine Ş.Ö ve H.İ.Ö'nün evlerine yapılan baskında 10 adet yetişkin köpek ve 9 adet yavru köpek ele geçirildi. Bazı köpeklerin yaralı olduğu belirlendi.”
Haber bu kadarla bitmiyor.
Devamı var...
“Hayvanseverleri harekete geçiren görüntülerin ise fıstık tarlasında çekildiği belirlendi. Görüntülerde alana çıkarılan köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi yer alırken, izleyenlerin ise zaman zaman tezahürat ve desteklerde bulunması dikkat çekti. Birbirleri ile ölümüne kapışan köpekler ise dövüş bittikten sonra bile güçlüklü ayrılabildi. Köpeklerin kan revan içerisinde kaldığı görüldü.
KÖPEK DÖVÜŞÜNÜ FESTİVALE DÖNÜŞTÜRECEKLERDİ
Öte yandan köpek dövüşlerini organize eden şahısların, olayı festivale dönüştürmeyi planladıkları belirlendi. Yaklaşık 100 köpek ve 3 bin ile 5 bin kişi arasında kişinin katılımının hedeflendiği bir köpek dövüş turnuvası ve festival hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yapılan baskın ile köpek dövüşcülerine büyür bir darbe indirilirken, ele geçirilen köpeklerin sahiplerine ise para cezası kesildi.”
GARİP TESADÜF
Ne garip bir tesadüftür ki.
Benim bu yazıyı yazmama neden olan olay da Gaziantep’te geçiyordu.
Ve bir pitbull bir çocuğu parçalamıştı.
Şimdi soruyorum:
o Pitbull nerede?
Devlet rehabilitasyona almadıysa acaba ne durumda.
Onun gibi yüzlercesi bu şekilde dövüş mafyasının eline geçiyor.
Satılıyorlar.
Köpeğini iki kez mafyanın elinden kurtarmış bir Putbull sahibi de bana bunu yazdı..
Arkadaşlar.
Sizler de biliyorsunuz ki yasa açık.
“Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü maddesinin yasaklar bölümünde yer alan, “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır”.
İnsanlar Pitbulllardan korkuyor...
Bu gerçeği de görmek gerekiyor.
Bunun yolu yasalara uymaktır.
-Sokakta dolaştırırken ağızlık takılması.
-Bu cins köpek besleyenlerin yasa gereği kimliklerini ve ikametgahlarını bildirmeleri.
Bakın TBMM Hayvan Hakları Komisyonu bu tür şikayetlerle dolu.
Ayrıca.
Benim yazım üzerine birçok mağdur hatta Pitbull sahibine dava açmış bir çok kişi bana mesaj gönderdi..
O mesajları yayınlamıyorum.
Çünkü..
Benim önerim empati yapmaktır.
Sizler de insanların korkusunu anlayın..
Ve köpekleri ezik egolarıyla vahşileştiren ruh hastalarını, dövüş mafyalarını engellemek istiyorsanız,
Bununla mücadele edin.
Doğru yol.. Yasalara uymaktır.
Ruh hastaları tarafından travma halinde sokağa çıkarılan bu köpekleri kurtarmaktır.
Toplatma talebi zaten yasada var.
Devlet sokaktaki bu hayvanları toplamazsa dövüş mafyası topluyor.
Ama benim “toplatılsın” önerimi birileri sanki “insanların evlerinden toplasınlar” katliam yapılsın gibi bir çarpıtmayla sosyal medyada kızıştırıcı şekilde kullandı.
Sanki öldürülsün demişim.
İşte yazıyorum.
Benim derdim hayvanlarla değil.
Benim derdim o hayvanları o hale getirenlerle.
Bir de dikkatimi şu çekti.
Bir çok Pitbull sahibi benimle iletişime girdi. Medeni şekilde tepkisini dile getirdi.
Karşılıklı görüşlerimizi paylaştık.
Sonuçta hepsi “Ne olur açıklayıcı bir yazı yazın da yanlış anlama ortadan kalksın” dedi.
Saygıyla karşıladım.
Ama bazıları çok ağır hakaretler etti.
İşte o zaman sordum:
“Böyle hakaret edenler acaba o ruh durumuyla ve o kültürle o Pitbulları nasıl yetiştiriyor..”
Arkadaşlar.
Eleştirene de benimle tartışana da teşekkür ederim.
Hakaret edenlerin hakaretleri kendilerinde kalır.
Sizlere sağlıklı günler dilerim.
Lütfen yasalara saygılı olun.
Pitbull imajını ruh hastalarına, dövüş mafyalarına bırakmayın..
Ben devam edeceğim.
Pitbull gerçeği ve hayvan hakları
Geçtiğimiz gün bir yazı yazdım...
Gaziantep'te bir çocuğu parçalayan Pitbull olayından yola çıkarak açık uyarılara bulundum. Yasaları hatırlattım.
Ancak.
Belli ki yasalara uygun bir şekilde Pitbullar’ı besleyen barındıran evlat edinenler alınmış..
Kimisi “seri katil” sözünden alınmış..
Kimisi “mahluk”
Arkadaşlar açık olalım.
Sokakta çocuk parçalayan bir köpek için “mahluk” dedim tamam.
Çünkü o hale getirilmiş bir varlık mahluktur.
Amacım onu suçlamak değil, onu o hale getiren ruh hastası sahibidir..
Dövüş mafyasının elinde “katile” dönüştürülmüyorlar mı?
Ama asıl katil onları o hale getirenlerdir.
İşte buradan açık açık yazıyorum.
Bilmeden üzdüysem kusura bakmasınlar…
Ama anlayın.
İnsanlar korkuyoooor... Bunu anlayın lütfen. Zaten yasa da yalnızca o cinsler için çıkarıldı. Ve bütün dünyada geçerli,
Benim derdim hayvanseverlerle değil…
Onları şefkatle besleyip büyütenlerle değil...
Benim derdim o hayvanlara içindeki canavarlığı aşılayan ezik ruh hastaları ve hayvan düşmanlarıdır..
Benim derdim o hayvanları travma halinde sokağa bırakanlardır...
Onları birer katile dönüştürenlerledir…
Onları dövüş mafyasına satanlarladır.
Birileri sanki ben “bütün köpekler toplansın. Öldürülsün” demişim gibi göstererek hayvanseverleri ayaklandırmaya çalıştı.
Yahu sokakta çocuk parçalayan, kedi parçalayan köpeği devlet kontrol altına almazsa kim alacak..
Elbette dövüş mafyası…
Ama birileri bu gerçeği başka kelimelerle cımbızlayarak örtmek istedi..
Hatta o günkü köşe yazımda ikinci bir yazının başlığını da montajladılar.
O yazının başlığı “haydi şimdi sıra sizde” idi..
Sanki ben milleti Pitbull avına davet etmişim gibi koymuşlar o başlığı.
Ama yazının konusunun Pitbullarla bir ilgisi yoktu.
Yazı yerel seçim öncesi siyasi parti yöneticilerine yaptığım bir çağrıydı.
Broşür, pankart afiş ve gürültü kirliliği önlensin diye.
Ama o yazının başlığını alıp tam oradan kesip Pitbullarla ilgili yazımın altına koymuşlar..
Siyasi parti yöneticileri için söylediğim “haydi şimdi sıra sizde” sözü Pitbull sahiplerinden bana “şimdi sıra bizde” olarak döndü.
Yapanlara yazıklar olsun.
Tabii yanlış anlayanlar da “şimdi sıra bizde” diye cevap gönderdiler.
Olsun.
Sonuçta biz konuşarak anlaşırız. Çünkü insanız.
Benim mücadeleme dönersek.
İşte size bir örnek haber:
“Hayvanseverler ve jandarma ekipleri, fıstık bahçesinde köpek dövüştürülmesine ilişkin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baskın yaptı. Görüntülerdeki şahısların adreslerine yapılan baskında yaralı köpekler ele geçirildi.
Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şefliği ve jandarma ekipleri, köpek dövüşü yapıldığı gerekçesiyle daha önce para cezası kesilen şahısların 50 bin TL bahse girerek köpek dövüştürmeye devam ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ele geçirilen cep telefonu görüntüleri üzerine Ş.Ö ve H.İ.Ö'nün evlerine yapılan baskında 10 adet yetişkin köpek ve 9 adet yavru köpek ele geçirildi. Bazı köpeklerin yaralı olduğu belirlendi.”
Haber bu kadarla bitmiyor.
Devamı var...
“Hayvanseverleri harekete geçiren görüntülerin ise fıstık tarlasında çekildiği belirlendi. Görüntülerde alana çıkarılan köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi yer alırken, izleyenlerin ise zaman zaman tezahürat ve desteklerde bulunması dikkat çekti. Birbirleri ile ölümüne kapışan köpekler ise dövüş bittikten sonra bile güçlüklü ayrılabildi. Köpeklerin kan revan içerisinde kaldığı görüldü.
KÖPEK DÖVÜŞÜNÜ FESTİVALE DÖNÜŞTÜRECEKLERDİ
Öte yandan köpek dövüşlerini organize eden şahısların, olayı festivale dönüştürmeyi planladıkları belirlendi. Yaklaşık 100 köpek ve 3 bin ile 5 bin kişi arasında kişinin katılımının hedeflendiği bir köpek dövüş turnuvası ve festival hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yapılan baskın ile köpek dövüşcülerine büyür bir darbe indirilirken, ele geçirilen köpeklerin sahiplerine ise para cezası kesildi.”
GARİP TESADÜF
Ne garip bir tesadüftür ki.
Benim bu yazıyı yazmama neden olan olay da Gaziantep’te geçiyordu.
Ve bir pitbull bir çocuğu parçalamıştı.
Şimdi soruyorum:
o Pitbull nerede?
Devlet rehabilitasyona almadıysa acaba ne durumda.
Onun gibi yüzlercesi bu şekilde dövüş mafyasının eline geçiyor.
Satılıyorlar.
Köpeğini iki kez mafyanın elinden kurtarmış bir Putbull sahibi de bana bunu yazdı..
Arkadaşlar.
Sizler de biliyorsunuz ki yasa açık.
“Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü maddesinin yasaklar bölümünde yer alan, “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır”.
İnsanlar Pitbulllardan korkuyor...
Bu gerçeği de görmek gerekiyor.
Bunun yolu yasalara uymaktır.
-Sokakta dolaştırırken ağızlık takılması.
-Bu cins köpek besleyenlerin yasa gereği kimliklerini ve ikametgahlarını bildirmeleri.
Bakın TBMM Hayvan Hakları Komisyonu bu tür şikayetlerle dolu.
Ayrıca.
Benim yazım üzerine birçok mağdur hatta Pitbull sahibine dava açmış bir çok kişi bana mesaj gönderdi..
O mesajları yayınlamıyorum.
Çünkü..
Benim önerim empati yapmaktır.
Sizler de insanların korkusunu anlayın..
Ve köpekleri ezik egolarıyla vahşileştiren ruh hastalarını, dövüş mafyalarını engellemek istiyorsanız,
Bununla mücadele edin.
Doğru yol.. Yasalara uymaktır.
Ruh hastaları tarafından travma halinde sokağa çıkarılan bu köpekleri kurtarmaktır.
Toplatma talebi zaten yasada var.
Devlet sokaktaki bu hayvanları toplamazsa dövüş mafyası topluyor.
Ama benim “toplatılsın” önerimi birileri sanki “insanların evlerinden toplasınlar” katliam yapılsın gibi bir çarpıtmayla sosyal medyada kızıştırıcı şekilde kullandı.
Sanki öldürülsün demişim.
İşte yazıyorum.
Benim derdim hayvanlarla değil.
Benim derdim o hayvanları o hale getirenlerle.
Bir de dikkatimi şu çekti.
Bir çok Pitbull sahibi benimle iletişime girdi. Medeni şekilde tepkisini dile getirdi.
Karşılıklı görüşlerimizi paylaştık.
Sonuçta hepsi “Ne olur açıklayıcı bir yazı yazın da yanlış anlama ortadan kalksın” dedi.
Saygıyla karşıladım.
Ama bazıları çok ağır hakaretler etti.
İşte o zaman sordum:
“Böyle hakaret edenler acaba o ruh durumuyla ve o kültürle o Pitbulları nasıl yetiştiriyor..”
Arkadaşlar.
Eleştirene de benimle tartışana da teşekkür ederim.
Hakaret edenlerin hakaretleri kendilerinde kalır.
Sizlere sağlıklı günler dilerim.
Lütfen yasalara saygılı olun.
Pitbull imajını ruh hastalarına, dövüş mafyalarına bırakmayın..
Ben devam edeceğim.