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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Orada bir çadır var... Uzakta...

8 Aralık 2019

ANKARA’dan ölçtüm...

Yaklaşık 1700 kilometre...

Orada bir çadır var... Uzakta...
Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Umut VEİS seçti...

İşte o kadar uzakta. 

Bosna’da. Hırvatistan sınırında. Kar altında. Eksi 10 derecede.

Bir “düzensiz göçmen” kampı.

Çadırlar kurulmuş.

Ateşler yakılmış. Yoksa donacaklar.

Hem de “düzenli” olarak donacaklar.

Çadırlara bakar mısınız?

Ankara’dan 1700 km uzakta. Avrupa Birliği’nin kapısında.

Yani medeniyetin kıyısında.

Ama gözlerinin önünde çoluk çocuk donuyor.

İşte bu fotoğrafı incelerken dikkatimi çekti.

Biraz büyütünce ne gördük...

Çadırların üzerinde bir ay var.

Kızılay..

AB çadırları değil. 1700 kilometre uzaktan gelen Kızılay çadırları bunlar...

Bunu yapan irade var ya...

İşte ben bunu seviyorum.

Burası Bosna-Hersek’in Vucjak kampı...

AB kapılarını açsın diye Hırvatistan sınırında eksi 10 derecede bekliyorlar...

Bakın işte orada...

Ateş yakmış çocukların hemen yanında bir beyaz çadır var.

O çadırın üzerinde bir ay. 

Kızılay...

İnsan için küçük..

Ama insanlık için ne kadar büyük bir çadır bu...

Ki o Kızılay çalışanları.

Her biri isimsiz birer “gönül kahramanı” olarak.

Sessiz sedasız. 

Dünyanın neresinde bir insan zora düşse oraya koşuyor.

Bosna sınırında donma noktasındaki insanlar için kurulmuş çadırlara öylece bakarken gördük seni...

Ah Kızılay! 

Sen ne güzel bir “ay”sın...

Vicdanları ısıtıyorsun..

AAAA... JANDARMA ABLA GELMİŞ

Orada bir çadır var... Uzakta...

MALATYA’da Darende ilçesi...

Merkeze 110 kilometre uzakta bir köy okulundan Zeynep, Jandarma Komutanı’na bir mektup yazar:

“Efendim; okulumuzda ne yazık ki kitap sıkıntısı var. Bir de oynamak için top bulamıyoruz...”

İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, sabah masasındaki mektubu açar. 

Ve o an karar verir. Hediyeler alınır ve o sınıfa gidilir.

İşte o sevincin fotoğrafıdır bu.

Jandarma kadın personeliyle Güneydoğu’da müthiş faaliyetler yapıyor.

Yalnızca terörle mücadele değil.

Özellikle kadın jandarmalar köy köy, ev ev gezip, kadına şiddete karşı toplantılar yapıyor.

Bu yeni dönemde, yalnızca dağlarda değil, evlerde, okullarda jandarma görüyoruz.

Çocuk gelinlere, kadına şiddete karşı mücadele işte budur...

Özellikle “kadın jandarmalar” çocuklarını dağa kaptırmasın diye anneleri cesaretlendiriyor.

Devletin varlığını hissettiriyor...

O isimsiz jandarma kızlarımızı ayrıca kutluyorum...

Biliyorum ki terörü anneler bitirecek...

BİR MACRON İKİ SORUOrada bir çadır var... Uzakta...

1- Başkan Trump’la yaptığı basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron kime böyle bakıyor dersiniz?

2- Macron’un iki elinde de evlilik yüzüğü duruyor gibi... Acaba neden? Ya da ne anlama geliyor?

Genel Yayın Yönetmenimiz Ahmet Hakan daha ilk günden gazeteye bir heyecan getirdi. Yenilikler geliyor. Sohbetimizden anladım ki daha da gelecek. Arka sayfaya spor haberi gizli bir devrimdi. Konuşan, tartışan haberler, büyüyen fotoğraflar... Latif’in karikatürleri... Benden de bir şey istedi. Her pazar fotoğraflı yorumlar... Hep istediğim bir şeydi. Hürriyet’in fotoğraf editörü Umut Veis’le her pazar buradayız... Önerilerinizi de bekleriz...

 

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