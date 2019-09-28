Onlar hakkında 7 şiddetinde bir hatırlatma

2017 yılının temmuz ayında bir basın toplantısında şöyle diyordu: “Deprem geliyor. Bugün de olabilir, 15 yıl içinde de...”
Sonra alınması gereken önlemleri anlatıyordu.
Kim?
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki.
Özhaseki aynı zamanda başarılı bir belediye başkanı olduğu için verdiği alarmın önemi büyüktü.
Defalarca uyardı.
Ama onlar devam ettiler...
Bakan, neredeyse her İstanbul ziyaretinde bu alarmı bir şekilde hatırlattı.
Ama onlar yine devam etti...
Profesörler açıklamalar yaptı. Haritaların, grafiklerin önünde alarmlar verdiler.
Onlar hiçbir uyarı yokmuş gibi
devam ettiler...
Bakanın uyarısından 2 yıl sonra...
Geçtiğimiz ağustos ayında...
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür uyardı.
“İstanbul fırtına öncesi sessizliği yaşıyor.”
Televizyon kanalları, gazeteler alarm haberleri yaptılar. Paneller düzenlendi.
Onlar yine devam etti...
Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere çevre bakanları İstanbul’daki dikey yapılaşmanın durması gerektiğini söylediler.
Ama onlar devam etti...
Onlar mı?
Ataköy sahillerinden Etiler’e, Şişli’ye, oradan Kartal’a kadar gökdelen dikenler...
Bunlara izin verenler...
Yaptıkça yaptılar...
Şimdi İstanbul sallanıyor...
Dere yataklarına yapılan gökdelenler mantar gibi türedi.
Şimdi halk panikte...
Ne yapsın insanlar...
Korkuyla geçen geceler...
Sokakta sabahlamalar...
Umarım artık bu dikine mimari durdurulur. İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve bakanlık bu projelere artık ‘dur’ der.
Bu depremler İstanbul için bir “alarm dönemi” başlatır.
Okullarda depreme karşı önlem
dersleri başlatılır.
Bu bilinç aşılanır.
Yoksa adı üstünde, “doğal afet”...
Ama afetin üzerine bile bile gökdelenler yapılırsa...
Bu “doğal afet” olmaktan çıkar.
Arkadaşlar...
Kusura bakmayın...
Bu kadar açık ve muazzam bir tehlikeyi yaşarken...
İkinci yazıyı buraya koymak istemedim.
Bu gökdelen rezaletine ve “göstere göstere” gelen dikey mimariye karşı “alarm” demekten başka bir şey gelmiyor elimden...
Hepimize geçmiş olsun...
Onlar hakkında 7 şiddetinde bir hatırlatma
2017 yılının temmuz ayında bir basın toplantısında şöyle diyordu: “Deprem geliyor. Bugün de olabilir, 15 yıl içinde de...”
Sonra alınması gereken önlemleri anlatıyordu.
Kim?
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki.
Özhaseki aynı zamanda başarılı bir belediye başkanı olduğu için verdiği alarmın önemi büyüktü.
Defalarca uyardı.
Ama onlar devam ettiler...
Bakan, neredeyse her İstanbul ziyaretinde bu alarmı bir şekilde hatırlattı.
Ama onlar yine devam etti...
Profesörler açıklamalar yaptı. Haritaların, grafiklerin önünde alarmlar verdiler.
Onlar hiçbir uyarı yokmuş gibi
devam ettiler...
Bakanın uyarısından 2 yıl sonra...
Geçtiğimiz ağustos ayında...
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür uyardı.
“İstanbul fırtına öncesi sessizliği yaşıyor.”
Televizyon kanalları, gazeteler alarm haberleri yaptılar. Paneller düzenlendi.
Onlar yine devam etti...
Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere çevre bakanları İstanbul’daki dikey yapılaşmanın durması gerektiğini söylediler.
Ama onlar devam etti...
Onlar mı?
Ataköy sahillerinden Etiler’e, Şişli’ye, oradan Kartal’a kadar gökdelen dikenler...
Bunlara izin verenler...
Yaptıkça yaptılar...
Şimdi İstanbul sallanıyor...
Dere yataklarına yapılan gökdelenler mantar gibi türedi.
Şimdi halk panikte...
Ne yapsın insanlar...
Korkuyla geçen geceler...
Sokakta sabahlamalar...
Umarım artık bu dikine mimari durdurulur. İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve bakanlık bu projelere artık ‘dur’ der.
Bu depremler İstanbul için bir “alarm dönemi” başlatır.
Okullarda depreme karşı önlem
dersleri başlatılır.
Bu bilinç aşılanır.
Yoksa adı üstünde, “doğal afet”...
Ama afetin üzerine bile bile gökdelenler yapılırsa...
Bu “doğal afet” olmaktan çıkar.
Arkadaşlar...
Kusura bakmayın...
Bu kadar açık ve muazzam bir tehlikeyi yaşarken...
İkinci yazıyı buraya koymak istemedim.
Bu gökdelen rezaletine ve “göstere göstere” gelen dikey mimariye karşı “alarm” demekten başka bir şey gelmiyor elimden...
Hepimize geçmiş olsun...