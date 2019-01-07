O genci köpekler mi parçaladı? İşte en yetkili ağızlardan cevabı

KAYSERİ Hacılar’daki olay korkunç... Hayvanseverler ayakta...
Çünkü iddia vahim... Vahşet...
Kayseri’de lise öğrencisi Mehmet Özer’i köpekler parçalamış.
Ve bu iddiaya hayvanseverler inanmıyordu.
Beni de aradılar.
Dediler ki:
“Araştırın. Otopsi yapılmadan gömülmüş.”
Bu aslında bir cinayet imasıydı...
İkinci iddia...
“Bu yüzden Kayseri’de köpekler toplanıyor. Öldürülüyor.”
Hayvanseverlere saygım var.
Çünkü hayvanlara sevgim var.
Ama bir de meselenin öteki boyutu var...
Yani o soru:
“Gerçekten köpekler mi parçaladı?”
Arkadaşlar...
Bu sorunun cevabı için en yetkili kişiyi aradım.
Kayseri Valisi Şahmus Günaydın.
Vali Günaydın, “doğruların ve vicdanın insanıdır”.
Devletin valisi olmasının ötesinde, insan olarak sözüne güvenirim.
İşte yaptığımız sohbetten çıkarttığım sonuçlar:
1) Vali Bey çok emin. Bana doğrudan ilk söz olarak şöyle diyor: “Mehmet’i kesin olarak köpekler parçalamış. Bunda en ufak şüpheye yol açacak bir şey yok.”
Ve devam ediyor:
2) Olay sırasında oraya gelen onlarca jandarma şahit.
3) Çünkü yaralı çocuğu da kurtarmak için önce okul müdürü öğretmen ve hademe müdahale ediyor. Ama onlar da baş edemiyor, oraya gelen jandarmalar coplarla kurtarıyor.
4) Olay yerine 2 adli tıp uzmanı ve bir kadın savcı gidiyor. Hepsinin tam raporları var.
5) Adli Tıp Raporu şöyle: “Mehmet Özer isimli şahsın ana arter ve yumuşak dokularında... Kan kaybı...”
(Raporun bu bölümünü ailesi için özet geçiyorum)
6) Vali Günaydın yaralı genci hastanede ziyaret etmiş. Orada da köpek saldırısı açıkça ifade edilmiş. Genç anlatmış.
7) Kesinlikle köpeklerin toplanıp öldürüldüğü doğru değildir. Araştırdık. Sosyal medyadaki o görüntüler çok eskilerden fotoğraflar.
VE BAŞSAVCI
Bu vahşi olayla ilgili olarak Kayseri’yle onlarca telefon konuşması yaptım.
Hatta bizim en tecrübeli 40 yıllık DHA temsilcimiz Oktay Ensari ile de konuştum.
Oktay, haberin kokusunu çok uzaklardan alabilen nadir gazetecilerden birisidir.
O da incelemiş, bunun açıktan bir köpek saldırısı olduğunu söylüyor.
Bu arada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı zaten bütün detayları paylaşıyor.
Başsavcı Abdülkadir Akın’la da konuştum. Çok net konuştu:
“Olayın bütün safhaları kayıt altındadır. Saat kaçta ihbar geldiği, Savcı’nın saat kaçta orada olduğu, adli tabiplerimizin raporları ve elbette tanık ifadeleri... Olay yeri dahil, film ve fotoğraf çekimleri... Bütün deliller dosyadadır.”
Daha ne desinler...
Kayseri’nin bu olaydaki en yetkin iki makamı ve gazeteci dostum Oktay Ensari konuşuyor.
İşte onlar bu bilgileri verdikten sonra ben de şu soruyu soruyorum:
Kayseri gibi bir medeni şehirde “Köpekler tarafından parçalanarak öldürülen genç” haberini biz nasıl anlatacağız?
Sonuçta orası dağ başı değil...
Oktay’ın söylediğine göre Kayseri’nin en zengin muhitlerinden...
Sonuçta köpek taammüden cinayet işleyecek bir canlı değildir.
Peki, o zaman o köpeklerin sahipleri nerede?
Ya da köpekleri oralarda boş bırakan, aç bırakan kimlerdir?
Sevgili Mehmet...
14 yaşında aramızdan ayrıldın.
Hem de çok acılı bir şekilde...
Nur içinde yat canım yavrum...
O genci köpekler mi parçaladı? İşte en yetkili ağızlardan cevabı
KAYSERİ Hacılar’daki olay korkunç... Hayvanseverler ayakta...
Çünkü iddia vahim... Vahşet...
Kayseri’de lise öğrencisi Mehmet Özer’i köpekler parçalamış.
Ve bu iddiaya hayvanseverler inanmıyordu.
Beni de aradılar.
Dediler ki:
“Araştırın. Otopsi yapılmadan gömülmüş.”
Bu aslında bir cinayet imasıydı...
İkinci iddia...
“Bu yüzden Kayseri’de köpekler toplanıyor. Öldürülüyor.”
Hayvanseverlere saygım var.
Çünkü hayvanlara sevgim var.
Ama bir de meselenin öteki boyutu var...
Yani o soru:
“Gerçekten köpekler mi parçaladı?”
Arkadaşlar...
Bu sorunun cevabı için en yetkili kişiyi aradım.
Kayseri Valisi Şahmus Günaydın.
Vali Günaydın, “doğruların ve vicdanın insanıdır”.
Devletin valisi olmasının ötesinde, insan olarak sözüne güvenirim.
İşte yaptığımız sohbetten çıkarttığım sonuçlar:
1) Vali Bey çok emin. Bana doğrudan ilk söz olarak şöyle diyor: “Mehmet’i kesin olarak köpekler parçalamış. Bunda en ufak şüpheye yol açacak bir şey yok.”
Ve devam ediyor:
2) Olay sırasında oraya gelen onlarca jandarma şahit.
3) Çünkü yaralı çocuğu da kurtarmak için önce okul müdürü öğretmen ve hademe müdahale ediyor. Ama onlar da baş edemiyor, oraya gelen jandarmalar coplarla kurtarıyor.
4) Olay yerine 2 adli tıp uzmanı ve bir kadın savcı gidiyor. Hepsinin tam raporları var.
5) Adli Tıp Raporu şöyle: “Mehmet Özer isimli şahsın ana arter ve yumuşak dokularında... Kan kaybı...”
(Raporun bu bölümünü ailesi için özet geçiyorum)
6) Vali Günaydın yaralı genci hastanede ziyaret etmiş. Orada da köpek saldırısı açıkça ifade edilmiş. Genç anlatmış.
7) Kesinlikle köpeklerin toplanıp öldürüldüğü doğru değildir. Araştırdık. Sosyal medyadaki o görüntüler çok eskilerden fotoğraflar.
VE BAŞSAVCI
Bu vahşi olayla ilgili olarak Kayseri’yle onlarca telefon konuşması yaptım.
Hatta bizim en tecrübeli 40 yıllık DHA temsilcimiz Oktay Ensari ile de konuştum.
Oktay, haberin kokusunu çok uzaklardan alabilen nadir gazetecilerden birisidir.
O da incelemiş, bunun açıktan bir köpek saldırısı olduğunu söylüyor.
Bu arada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı zaten bütün detayları paylaşıyor.
Başsavcı Abdülkadir Akın’la da konuştum. Çok net konuştu:
“Olayın bütün safhaları kayıt altındadır. Saat kaçta ihbar geldiği, Savcı’nın saat kaçta orada olduğu, adli tabiplerimizin raporları ve elbette tanık ifadeleri... Olay yeri dahil, film ve fotoğraf çekimleri... Bütün deliller dosyadadır.”
Daha ne desinler...
Kayseri’nin bu olaydaki en yetkin iki makamı ve gazeteci dostum Oktay Ensari konuşuyor.
İşte onlar bu bilgileri verdikten sonra ben de şu soruyu soruyorum:
Kayseri gibi bir medeni şehirde “Köpekler tarafından parçalanarak öldürülen genç” haberini biz nasıl anlatacağız?
Sonuçta orası dağ başı değil...
Oktay’ın söylediğine göre Kayseri’nin en zengin muhitlerinden...
Sonuçta köpek taammüden cinayet işleyecek bir canlı değildir.
Peki, o zaman o köpeklerin sahipleri nerede?
Ya da köpekleri oralarda boş bırakan, aç bırakan kimlerdir?
Sevgili Mehmet...
14 yaşında aramızdan ayrıldın.
Hem de çok acılı bir şekilde...
Nur içinde yat canım yavrum...