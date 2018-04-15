Neden kimyasal olunca vuruyorlar da  bombalarla öldürünce duruyorlar... İşte asıl cevap

“Suriye’ye yapılan bu müdahale kesinlikle haklıdır...”

Ama ben şimdi başka bir yerdeyim.

Bir siyasi çözüm olmadan bu saldırıların anlamı ne olacaktır ki.

İşte o nedenle cevabı Hababam sınıfından veriyorum.

Mahmut Hoca olsa aynen şöyle derdi:

“Otur Batı... Otur BM...

Kimyadan 10...

Ama fizikten 0.”

Kimya dediğim kimyasal saldırıdır.

Fizik dediğim de jetler, bombalar, tanklardır.

Arkadaşlar...

Yani aylardır Esad rejimi tanklarla, toplarla sivil öldürüyor. Katlediyor. Ses yok...

Milyonlarca insan evinden barkından oluyor. Çoluk çocuk insan kaçakçılarının uyduruk gemilerinde can veriyor. Akdeniz’de çırpına çırpına ölüyor...

Ama ABD, İngiltere ve Fransa bu son saldırı gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Esad kimyasal kullanıyor vuralım... Siviller ölüyor. Doğu Guta’da 75 sivil öldü... Vuralım. Ama rejimi değil. Kimyasalı vuralım.”

Yani...

“Kimyasal üreten fabrikayı ve depoları vuralım. Onları insanların üzerine salan zalimin rejimi kalabilir.”

Bu harekâtın özeti budur.

Ve asıl soru şudur:

“Kimyasal olunca vuruyorlar da, fiziki bombalarla, konvansiyonel silahlarla her gün yerinden yurdundan edilen, katledilen yüz binler için neden vurmuyorlar?”

Ve bendeki asıl cevap:

ÇÜNKÜ...

Fiziki bombalarla Suriyeli yalnızca çocuklar ölüyor...

Ama.

Kimyasal olunca...

“Bir terörist gelip Washington’da, Londra’da, Berlin’de... İstanbul’da ya da dünyanın herhangi bir kentinde, metrosunda kimyasal bir saldırı yapabilir...”

Çünkü kimyasalın coğrafyası yoktur.

Yani kimyasal taşınabilir. Kendi topraklarına gelebilir.

Daha açık bir deyişle kimyasalın önemi şuradadır:

“Tankı topu Avrupa, ABD şehirlerine taşıyamazlar ama kimyasalı taşırlar, taşıdılar. Bizim çocuklara dokunmasın.”

O nedenle “Rejimi değil, kimyasalı vuruyoruz” diye açıklama yapıyorlar.

Şimdi anladık mı?

Neden Mahmut Hoca olsa kimyadan 10...

Fizikten 0 verirdi diyorum..

KİM NE VURDU? RUSYA MI DOĞRU SÖYLÜYOR, ABD Mİ?

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü diyor ki:

“105 füze gönderdik hepsi de hedefi vurdu...”

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü diyor ki:

“105 füzeden 71’i Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendi.”

Merak ettim...

Hangisi doğru söylüyor.

Ama daha çok merak ettiğim şey şu:

“Dünyada bunu tespit edebilecek bir ülke var mı?”

BU SALDIRI AYNI ANDA BİR SİLAH FUARIDIR

DAHA önce Körfez savaşlarında CNN’de kurulmuştu bu silah fuarı...

O zaman da spiker şöyle anlatıyordu:

“Şu gördüğünüz Tomahawk füzesi...

Menzili 2 bin 500 kilometre..

Hedefi eksiksiz vurur...

Fiyatı: 3 milyon dolar...”

Sonra pazarlama başlıyor:

- Ya bunlardan kurtulmak için ABD’den Patriot savunma füzesi alacaksın...

Ya da Rusya’dan S-400 füzesi...

Neyse ki artık kendi savunma sanayisini kuran bir Türkiye var...

Silah esnafının tezgâh altı numaraları anlaşılıyor.