“Fatih izliyor musun? Bak bu çocuklar Ay yıldızı parlatıyor..”
Tam bunu yazmıştım ki... Necati’den haber geldi..
Necati uçtu.. Necati’nin kanatları ay yıldız..
İşte o an Federasyon Başkanı Fatih Çintımar’ı aradım.
“Fatih şu anda ne hissediyorsun..”
“Abi şu anda biz de uçuyoruz. Başkanvekilimiz Hasan Çavuşoğlu ile beraberiz. Necati atlıyor. Biz de atlıyoruz. Kum havuzuna uçuyoruz birlikte..”
Tam Alperen’in gümüş madalyasına seviniyorduk ki..
İsveç’ten haber gelmişti:
“Necati Er üç adımda önce 17 metre 05 santim atladı.”
Finale kalmıştı.
Nefes nefeseyiz.
Türkiye.. Üç adımda.. Dünya finaline yarışıyor..
Aşkın Tuna dedi ki:
“Fatih ben 16 metre 01 santimi atladığımda yıllarca kırılmayacak bir rekor kırmıştım. Oğlum Berk’i yetiştirdim. Benim rekorumu kırdı. Sonra sakatlandı. Ama bak şimdi Necati geldi. Bu oğlumuz büyük işler yapacak.”
Aşkın Tuna bu sözü söyledikten tam 4.5 saat sonra haber geldi..
Necati Er İsveç’deki dünya şampiyonasında 17.37 atlayarak 1’inci sıraya yükselmişti.
Dünyanın 1 numarası..
Gözlerimiz doldu. Öyle Afrika’dan devşirme atletlerden değil.
Ay yıldızın ışığı altında doğmuş bir Anadolu çocuğu. Bir Türk evladı..
Hep “adamlar çalışıyor” diye özendiğimiz adamları geçmiş, birinci sıraya yükselmişti.
İşte o zaman sordum Federasyon Başkanı Fatih’e:
“Ne hissediyorsun?”
Cevap:
“Abi bu soruyu sordun ya.. Benle bu heyecanı paylaştın ya.. Allah razı olsun.. Biz de atlıyoruz. Biz de uçuyoruz Necati’yle..”
Necati Er, 17.37 metre ile hem oyunlar rekorunu, hem Avrupa rekorunu hem de Türkiye rekorunu kırmıştı.
İşte böyle arkadaşlar..
Yerli ve milli olmak..
Tam olarak işte budur..
Necati Er’dir..
Alperen Acet’tir..
İde Tuğsuz’dur..
Onlara her türlü desteği veren federasyon başkanı Fatih’tir..
2020 olimpiyatlarına tam 5 sporcu gönderen Fenerbahçe’dir..
Helal olsun..
Ay’a yıldız oluyorsunuz..
Necati atladı.. Necatiiiiii uçuyor bu çocuk yaaaaa
Aşkın Tuna aradı:
“Fatih izliyor musun? Bak bu çocuklar Ay yıldızı parlatıyor..”
Tam bunu yazmıştım ki... Necati’den haber geldi..
Necati uçtu.. Necati’nin kanatları ay yıldız..
İşte o an Federasyon Başkanı Fatih Çintımar’ı aradım.
“Fatih şu anda ne hissediyorsun..”
“Abi şu anda biz de uçuyoruz. Başkanvekilimiz Hasan Çavuşoğlu ile beraberiz. Necati atlıyor. Biz de atlıyoruz. Kum havuzuna uçuyoruz birlikte..”
Tam Alperen’in gümüş madalyasına seviniyorduk ki..
İsveç’ten haber gelmişti:
“Necati Er üç adımda önce 17 metre 05 santim atladı.”
Finale kalmıştı.
Nefes nefeseyiz.
Türkiye.. Üç adımda.. Dünya finaline yarışıyor..
Aşkın Tuna dedi ki:
“Fatih ben 16 metre 01 santimi atladığımda yıllarca kırılmayacak bir rekor kırmıştım. Oğlum Berk’i yetiştirdim. Benim rekorumu kırdı. Sonra sakatlandı. Ama bak şimdi Necati geldi. Bu oğlumuz büyük işler yapacak.”
Aşkın Tuna bu sözü söyledikten tam 4.5 saat sonra haber geldi..
Necati Er İsveç’deki dünya şampiyonasında 17.37 atlayarak 1’inci sıraya yükselmişti.
Dünyanın 1 numarası..
Gözlerimiz doldu. Öyle Afrika’dan devşirme atletlerden değil.
Ay yıldızın ışığı altında doğmuş bir Anadolu çocuğu. Bir Türk evladı..
Hep “adamlar çalışıyor” diye özendiğimiz adamları geçmiş, birinci sıraya yükselmişti.
İşte o zaman sordum Federasyon Başkanı Fatih’e:
“Ne hissediyorsun?”
Cevap:
“Abi bu soruyu sordun ya.. Benle bu heyecanı paylaştın ya.. Allah razı olsun.. Biz de atlıyoruz. Biz de uçuyoruz Necati’yle..”
Necati Er, 17.37 metre ile hem oyunlar rekorunu, hem Avrupa rekorunu hem de Türkiye rekorunu kırmıştı.
İşte böyle arkadaşlar..
Yerli ve milli olmak..
Tam olarak işte budur..
Necati Er’dir..
Alperen Acet’tir..
İde Tuğsuz’dur..
Onlara her türlü desteği veren federasyon başkanı Fatih’tir..
2020 olimpiyatlarına tam 5 sporcu gönderen Fenerbahçe’dir..
Helal olsun..
Ay’a yıldız oluyorsunuz..